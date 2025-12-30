English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • आताच बायकोसारख्या..., रश्मिका–विजयचा खास क्षण व्हायरल, चाहत्यांकडून कमेंट्सचा वर्षाव

'आताच बायकोसारख्या...', रश्मिका–विजयचा खास क्षण व्हायरल, चाहत्यांकडून कमेंट्सचा वर्षाव

गेल्या काही दिवसांपासून रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या चर्चा सुरु आहेत. अशातच आता रश्मिकाचा एक व्हिडीओ खूपच चर्चेत आला आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 30, 2025, 05:38 PM IST
'आताच बायकोसारख्या...', रश्मिका–विजयचा खास क्षण व्हायरल, चाहत्यांकडून कमेंट्सचा वर्षाव

Rashmika Mandanna : दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय आणि चाहत्यांची लाडकी जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा सध्या रोममध्ये सुट्ट्यांचा आनंद घेत आहे. नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी हे स्टार कपल इटलीत दाखल झालं असून त्यांच्या रोमँटिक व्हेकेशनचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. रश्मिकाने नुकतेच तिच्या रोम ट्रिपमधील काही खास झलक सोशल मीडियावर शेअर केली असून, ती पाहून चाहते प्रचंड आनंदी झाले आहेत.

व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडीओमध्ये रश्मिका डेजर्ट खाताना दिसत आहे. मात्र स्वतः खाण्याआधी तिने अतिशय प्रेमाने पहिला घास विजय देवरकोंडाला भरवलेला दिसतो. रश्मिकाचा हा गोड अंदाज चाहत्यांना प्रचंड भावला आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी तिच्या या कृतीचं कौतुक करत तिला ‘परफेक्ट वाइफ मटेरियल’ असं म्हटलं आहे. एका युजरने कमेंट करत लिहिलं, 'पहिला घास विजयसाठी आणि दुसरा स्वतःसाठी… यालाच खरं बायको म्हणतात.'

याशिवाय आणखी एका व्हिडीओमध्ये रश्मिका आणि विजय एकत्र मेणबत्ती पेटवून प्रार्थना करताना दिसत आहेत. या व्हिडीओमध्ये विजयचा चेहरा स्पष्ट दिसत नसला तरी त्यांचा हात नक्कीच दिसतो. या छोट्या-छोट्या क्षणांमधून दोघांमधील घट्ट नातं आणि सुंदर बॉन्डिंग चाहत्यांच्या लक्षात येत आहे. अनेक फॅन्सनी कमेंट करत सांगितलं की ही जोडी एकमेकांसोबत खूपच सुंदर दिसते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 फेब्रुवारी 2026 रोजी अडकणार विवाहबंधनात? 

दरम्यान, रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये अतिशय साधेपणाने साखरपुडा केल्याची चर्चा आहे. जरी या दोघांनी अधिकृतपणे याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नसली, तरी रश्मिका आणि विजय अनेकदा साखरपुड्याची अंगठी घातलेले दिसले. त्यामुळे त्यांच्या नात्याबाबत चाहत्यांमध्ये फारसा संशय राहिलेला नाही.

आता या कपलबाबत आणखी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रश्मिका आणि विजय 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी उदयपूरमध्ये शाही थाटात विवाहबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या लग्नाबाबत चाहते आतापासूनच उत्सुक असून, अधिकृत घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. रश्मिका–विजयची ही रोमँटिक जोडी पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून त्यांच्या व्हेकेशनमधील प्रत्येक क्षण चाहत्यांसाठी खास ठरत आहे.

 

