English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'या' अभिनेत्रीला खलनायकाने केलं चुकून किस, अभिनेत्रीने केली होती उलटी, 100 वेळा धुतले होते तोंड

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला जेव्हा खलनायकाने चुकून केलं होतं किस. अभिनेत्रीने केली होती उलटी. 100 वेळा धुतला होता चेहरा.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 27, 2025, 04:35 PM IST
'या' अभिनेत्रीला खलनायकाने केलं चुकून किस, अभिनेत्रीने केली होती उलटी, 100 वेळा धुतले होते तोंड

Bollywood Actress:  बॉलिवूडमधील 90 च्या दशकातील सर्वात ग्लॅमरस आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या रवीना टंडन हिने अलीकडेच तिच्या कारकिर्दीतील एक धक्कादायक प्रसंग उघड केला आहे. ‘टिप टिप बरसा पानी’ या गाण्याने संपूर्ण देशाला वेड लावणाऱ्या या अभिनेत्रीने नेहमीच स्वतःसाठी एक ठाम नियम ठेवला होता. तो म्हणजे ‘नो किसिंग पॉलिसी’. मात्र, एकदा चित्रीकरणादरम्यान तिच्यासोबत असं काही घडलं की ती हादरून गेली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

रवीना टंडनने 1990 मध्ये सलमान खानसोबतच्या ‘पत्थर के फूल’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर ‘दिलवाले’, ‘लाडला’, ‘क्षत्रिय’, ‘दमन’, ‘मातृ’ अशा हिट चित्रपटांमुळे ती घराघरात ओळखली जाऊ लागली. अभिनयासोबतच तिचा सौंदर्य आणि आत्मविश्वास चाहत्यांना नेहमीच भुरळ घालत होता.

सेटवर घडला अनपेक्षित प्रकार

अलीकडेच ‘लहरें रेट्रो’ला दिलेल्या मुलाखतीत रवीना टंडनने एक जुना किस्सा सांगितला. ती म्हणाली की, 'मी एका चित्रपटात व्हिलनच्या भूमिकेत असलेल्या अभिनेत्यासोबत एक रफ सीन शूट करत होते. त्या सीनदरम्यान अचानक माझे आणि त्या अभिनेत्याचे ओठ एकमेकांना लागले. त्या सीनमध्ये किसिंगची अजिबात गरज नव्हती. हे सर्व अगदीच चुकून झालं.'

ती पुढे म्हणाली की, 'त्या क्षणी मी इतकी अस्वस्थ झाले की मला अक्षरशः उलटी आली. माझी पहिली रिअ‍ॅक्शन होती ‘छी यार! जाऊन ब्रश कर आणि शंभर वेळा तोंड धुऊन ये!’ नंतर त्या अभिनेत्याने तिची माफी मागितली होती. पण हा प्रसंग तिच्या लक्षात कायमचा राहिला.

 रवीना टंडनची ‘नो किसिंग पॉलिसी’

रवीना म्हणते की, 'मी कधीच किसिंग सीन केले नाहीत. कारण मला अशा सीनमध्ये कधीच कम्फर्टेबल वाटलं नाही. हा माझा वैयक्तिक निर्णय होता. एखादा कलाकार किती सहजतेने आपली सीमा ठरवतो, हे महत्त्वाचं आहे. मला जसं नको होतं तसं मी केलं नाही एवढंच.'

मुलाखतीत रवीनाना विचारलं गेलं की, 'तुमची मुलगी राशा टंडन भविष्यात अभिनेत्री बनली तर तुम्ही तिलाही ‘नो किसिंग पॉलिसी’ पाळायला सांगाल का?' यावर रवीनाने अतिशय समजूतदार उत्तर दिलं. 'ते तिचं आयुष्य आहे आणि तिचा निर्णय. जर ती अशा सीनमध्ये कम्फर्टेबल असेल तर ती करू शकते. पण जर तिला अस्वस्थ वाटलं तर कोणाच्यातही इतकी हिम्मत होणार नाही की तिच्या परवानगीशिवाय तिला स्पर्श करेल.'

FAQ

रवीना टंडनची ‘नो किसिंग पॉलिसी’ काय आहे आणि ती का पाळली?

रवीना टंडनने नेहमीच किसिंग सीन टाळले कारण तिला अशा सीनमध्ये कम्फर्टेबल वाटत नव्हतं. हा तिचा वैयक्तिक निर्णय होता, ज्याने तिने आपली सीमा स्पष्ट ठेवली. ती म्हणते, ‘एखादा कलाकार किती सहजतेने सीमा ठरवतो, ते महत्त्वाचं आहे.’

रवीना टंडनला सेटवर कोणता धक्कादायक प्रसंग घडला?

‘लहरें रेट्रो’ मुलाखतीत रवीनाने सांगितलं की, एका चित्रपटात व्हिलन अभिनेत्यासोबत रफ सीन शूट करताना चुकून ओठ लागले. किसिंगची गरज नव्हती, तरी ती इतकी अस्वस्थ झाली की उलटी आली. तिने अभिनेत्याला ‘छी यार! जाऊन ब्रश कर आणि शंभर वेळा तोंड धुऊन ये!’ असं म्हटलं. अभिनेत्याने माफी मागितली, पण हा प्रसंग तिच्या लक्षात कायम राहिला.

रवीना टंडनने बॉलिवूडमध्ये कसं पदार्पण केलं आणि तिचे प्रमुख चित्रपट कोणते?

रवीना टंडनने १९९० मध्ये सलमान खानसोबत ‘पत्थर के फूल’ मधून पदार्पण केलं. त्यानंतर ‘दिलवाले’, ‘लाडला’, ‘क्षत्रिय’, ‘दमन’, ‘मातृ’ सारख्या हिट चित्रपटांमुळे ती घराघरात ओळखली गेली. तिच्या अभिनयासोबत सौंदर्य आणि आत्मविश्वासाने ती ९० च्या दशकात स्टार झाली.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Raveena Tandon Kissing Scenesraveena tandon on no kiss policyraveena tandon kissingraveena tandon kiss vomit

इतर बातम्या

10 वर्षांनी लहान अरबी मुलीशी केलं लंग्न, ऑस्ट्रेलियन मुलीसो...

स्पोर्ट्स