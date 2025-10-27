'या' अभिनेत्रीला खलनायकाने केलं चुकून किस, अभिनेत्रीने केली होती उलटी, 100 वेळा धुतले होते तोंड

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील 90 च्या दशकातील सर्वात ग्लॅमरस आणि प्रतिभावान अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या रवीना टंडन हिने अलीकडेच तिच्या कारकिर्दीतील एक धक्कादायक प्रसंग उघड केला आहे. ‘टिप टिप बरसा पानी’ या गाण्याने संपूर्ण देशाला वेड लावणाऱ्या या अभिनेत्रीने नेहमीच स्वतःसाठी एक ठाम नियम ठेवला होता. तो म्हणजे ‘नो किसिंग पॉलिसी’. मात्र, एकदा चित्रीकरणादरम्यान तिच्यासोबत असं काही घडलं की ती हादरून गेली होती.
रवीना टंडनने 1990 मध्ये सलमान खानसोबतच्या ‘पत्थर के फूल’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर ‘दिलवाले’, ‘लाडला’, ‘क्षत्रिय’, ‘दमन’, ‘मातृ’ अशा हिट चित्रपटांमुळे ती घराघरात ओळखली जाऊ लागली. अभिनयासोबतच तिचा सौंदर्य आणि आत्मविश्वास चाहत्यांना नेहमीच भुरळ घालत होता.
अलीकडेच ‘लहरें रेट्रो’ला दिलेल्या मुलाखतीत रवीना टंडनने एक जुना किस्सा सांगितला. ती म्हणाली की, 'मी एका चित्रपटात व्हिलनच्या भूमिकेत असलेल्या अभिनेत्यासोबत एक रफ सीन शूट करत होते. त्या सीनदरम्यान अचानक माझे आणि त्या अभिनेत्याचे ओठ एकमेकांना लागले. त्या सीनमध्ये किसिंगची अजिबात गरज नव्हती. हे सर्व अगदीच चुकून झालं.'
ती पुढे म्हणाली की, 'त्या क्षणी मी इतकी अस्वस्थ झाले की मला अक्षरशः उलटी आली. माझी पहिली रिअॅक्शन होती ‘छी यार! जाऊन ब्रश कर आणि शंभर वेळा तोंड धुऊन ये!’ नंतर त्या अभिनेत्याने तिची माफी मागितली होती. पण हा प्रसंग तिच्या लक्षात कायमचा राहिला.
रवीना म्हणते की, 'मी कधीच किसिंग सीन केले नाहीत. कारण मला अशा सीनमध्ये कधीच कम्फर्टेबल वाटलं नाही. हा माझा वैयक्तिक निर्णय होता. एखादा कलाकार किती सहजतेने आपली सीमा ठरवतो, हे महत्त्वाचं आहे. मला जसं नको होतं तसं मी केलं नाही एवढंच.'
मुलाखतीत रवीनाना विचारलं गेलं की, 'तुमची मुलगी राशा टंडन भविष्यात अभिनेत्री बनली तर तुम्ही तिलाही ‘नो किसिंग पॉलिसी’ पाळायला सांगाल का?' यावर रवीनाने अतिशय समजूतदार उत्तर दिलं. 'ते तिचं आयुष्य आहे आणि तिचा निर्णय. जर ती अशा सीनमध्ये कम्फर्टेबल असेल तर ती करू शकते. पण जर तिला अस्वस्थ वाटलं तर कोणाच्यातही इतकी हिम्मत होणार नाही की तिच्या परवानगीशिवाय तिला स्पर्श करेल.'
