तीन महिन्यांच्या घटस्फोटानंतर अभिनेत्री पुन्हा लग्नासाठी तयार; केळवणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ

Shubhangi Sadavarte to  remarry Again After 3 Months Of Divorce : तीन महिन्यांपूर्वी घटस्फोटाची घोषणा केलेली अभिनेत्री पुन्हा लग्नबंधनात अडकणार आहे.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 22, 2025, 03:53 PM IST
मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री शुभांगी सदावर्ते पुन्हा एकदा लग्नबंधनात अडकण्याची तयारी करत आहे. तिच्या केळवणाचा खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शुभांगी आजवर व्यावसायिक कामामुळे चर्चेत होतीच, पण तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात घडलेल्या घडामोडींमुळेही ती मागील काही महिन्यांपासून सातत्याने चर्चेत आहे.

तीन महिन्यांपूर्वीच घोषित केला होता घटस्फोट

शुभांगी सदावर्तेनं सप्टेंबर 2025 मध्ये संगीतकार आनंद ओकसोबतचा घटस्फोट अधिकृतरित्या जाहीर केला होता. हा निर्णय आनंद ओकनंच सोशल मीडियावर एका भावनिक पोस्टद्वारे सार्वजनिक केला. त्यांनी म्हटलं होतं 'आम्ही काही वर्षांपासून वेगळं राहत होतो, पण आता हे सर्वांसमोर सांगण्याची योग्य वेळ आहे. शुभांगी एक उत्तम अभिनेत्री आणि सुंदर व्यक्ती आहे. तिच्या पुढील आयुष्यासाठी माझ्याकडून मनापासून शुभेच्छा.' या पोस्टनंतर शुभांगी आणि आनंदच्या नात्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली होती. परंतु त्यानंतर फक्त तीन महिन्यांतच शुभांगीच्या नव्या आयुष्याची सुरुवात होणार असल्याची बातमी समोर आली.

शुभांगीचा केळवणाचा व्हिडिओ गाजला

अभिनेत्रीने नुकताच आपल्या केळवणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. या व्हिडिओत शुभांगी अत्यंत आनंदी दिसत असून तिच्या चेहऱ्यावर नव्या सुरुवातीची चमक स्पष्ट जाणवत होती. व्हिडिओ शेअर करत तिनं लिहिलं 'जुळली गाठ गं…' तसेच तिनं आपल्या मित्रमंडळींचे या केळवणाच्या आयोजनासाठी आभारही मानले. हा व्हिडिओ समोर येताच चाहत्यांनी शुभांगासाठी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी तिच्या नव्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा देत कमेंट्स केल्या आहेत.

शुभांगीचा होणारा नवरा कोण?

उपलब्ध माहितीनुसार, शुभांगी सदावर्ते आता ‘प्रेमाची गोष्ट’ मालिकेचे निर्माता सुमित म्हशेळकर यांच्यासोबत लग्न करण्याच्या तयारीत आहे. शुभांगी आणि सुमित दोघांचेही मित्र या लग्नाबद्दल अत्यंत उत्साहित असून त्यांनीच केळवणाचे आयोजन केले होते. सुमितनेदेखील आपल्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शन दिलं 'नवराई माझी नवसाची' तसेच त्यानेही आपल्या मित्रांचे मनापासून आभार मानले. या दोघांचा व्हिडिओ पाहून त्यांच्या लग्नाची तारीख लवकरच जाहीर होणार असल्याची चर्चा रंगत आहे.

शुभांगीचं पहिलं लग्न कसं होतं?

शुभांगी सदावर्तेने करोना काळात संगीतकार आनंद ओकसोबत पहिलंच लग्न केलं होतं. दोघेही त्या काळात एकत्र काम करत होते आणि त्यातूनच त्यांची जवळीक निर्माण झाली. पण काही कारणांमुळे त्यांच्या नात्यात दुरावा आला आणि अखेरीस दोघांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटाची घोषणा करताना आनंद ओकनं म्हटलं होतं की 'भविष्यात संधी मिळाल्यास आम्ही पुन्हा एकत्र काम करण्यास तयार आहोत.' या विधानानेही चाहत्यांमध्ये खूप चर्चा झाली होती.

शुभांगीची कारकीर्द आणि लोकप्रियता

शुभांगी सदावर्तेने ‘संगीत देवबाभळी’ या लोकप्रिय नाटकात संत तुकारामांच्या पत्नीची भूमिका साकारून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. तिच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक होतंय. नाटकाचे प्रयोग हाऊसफुल होत आहेत. तिच्या भूमिकेमुळे तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळत आहे. शुभांगी सध्या कारकिर्दीत उत्तुंग भरारी घेत असून वैयक्तिक आयुष्यातही ती नव्या सुरुवातीचं स्वागत करत आहे.

FAQ
या मराठी अभिनेत्रीने घटस्फोटाची घोषणा का केली होती?
तिच्या आणि माजी पतीच्या नात्यात गेल्या काही महिन्यांपासून मतभेद वाढत होते. अखेर परस्पर संमतीने त्यांनी वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला.

तिच्या दुसऱ्या लग्नाच्या चर्चांना सुरुवात कशी झाली?
अलीकडेच समोर आलेल्या केळवणीच्या व्हिडिओमुळे तिचं नाव पुन्हा चर्चेत आलं. त्या व्हिडिओत ती कुटुंबासोबत पारंपरिक विधींमध्ये सहभागी होताना दिसली.

दुसऱ्या लग्नाची अधिकृत घोषणा झाली आहे का?
अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही, मात्र तिच्या कुटुंबीयांच्या तयारीमुळे आणि समारंभातील उपस्थितीमुळे चाहत्यांमध्ये लग्नाची चर्चा जोर धरत आहे.

