बॉलिवूडचा प्रसिद्ध खलनायक आहे दिग्ग्ज अभिनेत्रीचा मेहुणा! होते क्रिकेटपटू बनण्याचे स्वप्न वडिलांच्या निधनानंतर पालटले नशीब

Actress rekha brother in law Tej Sapru: बॉलिवूडमध्ये खलनायकाची भूमिका जितकी महत्त्वाची असते, तितकीच ती प्रभावीपणे साकारणारे कलाकारही खास ठरतात. अशाच दमदार कलाकारांपैकी एक म्हणजे तेज सप्रू सुरुवातीला क्रिकेटपटू होण्याचं स्वप्न पाहत होते, पण नशिबाने त्यांना फिल्मी दुनियेत एक वेगळं स्थान मिळवून दिलं. त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष, मेहनत आणि त्यांच्या कर्तृत्वामुळे त्यांना खलनायक म्हणून घराघरात ओळख मिळाली.
5 एप्रिल 1955 रोजी मुंबई येथे जन्मलेल्या तेज सप्रू यांचा जन्मच फिल्मी वातावरणात झाला, पण त्यांची आवड अभिनयात नव्हती. त्यांनी लहानपणापासून क्रिकेट आणि बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली होती. त्यांचे स्वप्न एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू होण्याचे होते. मात्र, त्यांच्या आयुष्यात नशिबाने वेगळीच योजना आखली होती. तेज सप्रू यांचे वडील त्यांना प्रोत्साहित करत असत, पण घरच्या परिस्थितीमुळे काही अडचणींना तोंड द्यावे लागले. त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट म्हणजे एक योगायोग ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास पूर्णपणे बदलला.
‘सुरक्षा’ या चित्रपटासाठी दिग्दर्शक रविकांत नवीन चेहरा शोधत होते. तेज सप्रू जेव्हा त्यांना भेटायला गेले, तेव्हा दूरून पाहताच त्यांनी त्यांना चित्रपटाचा नायक म्हणून निवडलं. यानंतर 1979 साली त्यांच्या फिल्मी प्रवासाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला ही एंट्री जितकी आनंदाची होती, तितकीच आयुष्यात दु:ख देखील अचानक आले. काही दिवसांतच त्यांच्या वडिलांचं निधन झालं. अचानक आलेल्या या संकटामुळे संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आली.
घर चालवण्यासाठी आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी तेज सप्रू यांनी कोणताही रोल नाकारला नाही. हळूहळू त्यांना खलनायकाच्या भूमिका मिळू लागल्या आणि त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे त्या भूमिकांना एक वेगळा जीवन मिळाला. ‘त्रिदेव’ मधील ‘गोगा’ आणि ‘मोहरा’ मधील ‘इरफान’ हे पात्र आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत.
त्यांच्या भेदक नजरेने, कडक आवाजाने आणि विशिष्ट शैलीने त्यांनी पडद्यावर खलनायकाचे व्यक्तिमत्त्व खूप प्रभावीपणे साकारले. ते अमरीश पुरी आणि शक्ति कपूर यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांच्या वाटेवर चालत, नव्या पिढीसाठी एक उदाहरण बनले.
तेज सप्रू यांचा एक खास कौटुंबिक संबंधही आहे. ते दिग्गज अभिनेत्री रेखा यांचे मेहुणे आहेत. त्यांनी रेखा यांच्या बहिणी धनलक्ष्मी यांच्याशी विवाह केला. त्यामुळे त्यांचा नाव नेहमीच चर्चेत राहतो.
80 हून अधिक चित्रपट आणि अनेक टीव्ही शोमध्ये काम करत, तेज सप्रू यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. क्रिकेटच्या मैदानावर सुरू झालेला प्रवास भलेही खलनायकाच्या गल्लींत वळला, तरी अभिनयाच्या दुनियेत त्यांनी मिळवलेलं यश प्रेक्षकांच्या मनात घर केले.
तेज सप्रू यांनी सिद्ध केले की, कोणतीही भूमिका मोठी किंवा छोटी असो, ती पात्र मनापासून निभावली तर ती कायम स्मरणात राहते. मेहनत, चिकाटी आणि अभिनयातील निपुणतेमुळे आजही त्यांना बॉलिवूडमधील एक विश्वासार्ह कलाकार म्हणून मानले जाते.