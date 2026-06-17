चित्रपटात इंटिमेट सीनसाठी रेखाचा होकार, आनंदात 'हा' अभिनेता अनवाणी पायांनी 4 किलोमीटर धावला

Actress Rekha and Shekhar Suman: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार वर्षानुवर्षे संघर्ष करूनही मोठी संधी मिळवू शकत नाहीत. मात्र काहींच्या आयुष्यात नशिबाची अशी साथ मिळते की, एका क्षणात त्यांचे आयुष्य बदलून जाते. अभिनेता शेखर सुमन यांच्या बाबतीतही असंच काहीसं घडलं होतं. आज बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या शेखर सुमन यांना मुंबईत आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच मोठी संधी मिळाली होती. विशेष म्हणजे त्यांच्या पहिल्याच चित्रपटात त्यांना अभिनेत्री रेखासोबत मुख्य भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली होती.
पटणाहून अभिनयाची स्वप्ने घेऊन मुंबईत आलेल्या शेखर सुमन यांना चित्रपटसृष्टीत फार संघर्ष करावा लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र घडले अगदी उलट. चित्रपट निर्माते आणि अभिनेते शशी कपूर यांनी त्यांना पाहताक्षणी आपल्या आगामी चित्रपटासाठी हिरो म्हणून निवडण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी शेखर सुमन यांनाही या गोष्टीवर विश्वास बसत नव्हता. मुंबईत येऊन अवघे पंधरा दिवस झाले असताना त्यांना 'उत्सव' या चित्रपटासाठी मुख्य भूमिका मिळाली. नवोदित कलाकारासाठी ही मोठी संधी होती.
चित्रपटात रेखा मुख्य भूमिकेत होत्या. कथानकाच्या गरजेनुसार काही इंटिमेट सीनही होते. त्यामुळे अंतिम निर्णय रेखांच्या संमतीवर अवलंबून होता. शेखर सुमन यांच्यासाठी हीच सर्वात मोठी चिंता होती. रेखा त्यांच्यासारख्या पूर्णपणे नवख्या अभिनेत्यासोबत काम करण्यास तयार होतील की नाही, याबद्दल त्यांना संभ्रम होता. या काळात ते अनेकदा पृथ्वी थिएटरच्या परिसरात रेखांची एक झलक पाहण्यासाठी थांबत असत. एके दिवशी रेखा तिथे आल्या, त्यांनी शेखर सुमन यांच्याकडे बारकाईने पाहिले आणि निघून गेल्या. मात्र त्यानंतर जे घडलं, ते त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षण ठरलं.
दुसऱ्याच दिवशी शशी कपूर यांचा फोन आला आणि त्यांनी शेखर सुमन यांना चित्रपटासाठी अंतिम निवड झाल्याचे सांगितले. ही बातमी ऐकताच शेखर सुमन इतके आनंदित झाले की, ते आपल्या बहिणीच्या घरी जाण्यासाठी तब्बल चार किलोमीटर अनवाणी धावत गेले. आयुष्यातील पहिली मोठी संधी मिळाल्याचा तो आनंद शब्दांत व्यक्त करणे त्यांच्यासाठीही कठीण होते.
1984 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'उत्सव' हा त्या काळातील चर्चेत राहिलेला चित्रपट होता. प्रसिद्ध अभिनेते, लेखक आणि दिग्दर्शक गिरीश कर्नाड यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले होते. चित्रपटातील कथानक, सादरीकरण आणि कलाकारांच्या अभिनयाचे समीक्षकांनी भरभरून कौतुक केले. मात्र समीक्षकांची प्रशंसा मिळूनही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपेक्षित यश मिळवू शकला नाही.
तरीही 'उत्सव' हा शेखर सुमन यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. कारण याच चित्रपटामुळे त्यांना बॉलिवूडमध्ये स्वतःची ओळख निर्माण करण्याची पहिली मोठी संधी मिळाली होती.