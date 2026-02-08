2025 चं दमदार आयटम सॉन्ग; अभिनेत्रीने पीरियड्स दरम्यान केलं शुट; म्हणाली, 'माझं शरीर...'

2025 Blockbuster Song: प्रसिद्धी, ग्लॅमर आणि लाईट्सच्या झगमगाटामागे कलाकार किती मेहनत घेतात, याची झलक अनेकदा प्रेक्षकांना दिसत नाही. पडद्यावर दिसणारे 1 गाणे किंवा 1 सीन परफेक्ट दिसावा यासाठी कलाकारांना शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. अशाच एका अनुभवाबद्दल अभिनेत्री आयशा खानने नुकताच खुलासा केला. आज लाखो रील्सवर गाजणाऱ्या गाण्याच्या शूटिंगदरम्यान ती वैयक्तिक त्रासातून जात होती, तरीही तिने काम पूर्ण केले. त्यामुळे हे गाणे प्रेक्षकांसाठी मनोरंजन असले, तरी तिच्यासाठी ते आठवणी आणि संघर्षाची कहाणी बनले आहे.
चित्रपटाने बॉक्स ऑफिस गाजवले
2025 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘धुरंधर’ चित्रपट प्रदर्शित होताच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. आदित्य धर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटात रणवीर सिंग आणि सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकेत दिसले. त्यांच्यासोबत अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांसारख्या अनुभवी कलाकारांनीही महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. दमदार कथा आणि मोठ्या स्टारकास्टमुळे चित्रपटाला मोठा प्रतिसाद मिळाला.
गाण्यांनी प्रेक्षकांना लावला ठेका
चित्रपटातील गाणी विशेष चर्चेत राहिली. विशेषतः ‘शरारत’ हे गाणे सोशल मीडियावर जबरदस्त व्हायरल झाले. लग्नसमारंभ, कार्यक्रम आणि रील्समध्ये हे गाणे मोठ्या प्रमाणात वापरले जाऊ लागले. या गाण्यात आयशा खान आणि क्रिस्टल डीसूजा यांच्या डान्स स्टेप्स प्रेक्षकांना खूप आवडल्या. आजही अनेक जण या गाण्यावर नाचताना दिसतात.
शूटिंगदरम्यान अभिनेत्रीचा संघर्ष
एका मुलाखतीत आयशा खानने सांगितले की या गाण्याचे शूट फक्त 2 दिवसांचे होते, पण काम खूपच कठीण होते. शूटिंगच्या वेळी तिला पीरियड्स सुरू झाले होते. त्या अवस्थेत सतत नृत्य करणे, दीर्घ वेळ उभे राहणे आणि वेगवेगळे सीन देणे तिच्यासाठी आव्हानात्मक ठरले. थकवा आणि वेदना असूनही तिने काम थांबवले नाही.
थकवा, भावना आणि आनंदाश्रू
शूटिंगदरम्यान सतत हालचाल आणि घाईगडबड सुरू होती. वेडिंग सीनसाठी कमी वेळेत तयारी करावी लागत होती. सतत नाचल्याने शरीर दुखू लागले आणि ती भावनिकही झाली. शेवटी तिला रडू आले, मात्र ते दु:खामुळे नव्हते. गाणे पूर्ण झाल्यानंतर समाधान आणि आनंदामुळे तिच्या डोळ्यात अश्रू आले. तिच्या मेहनतीमुळेच हे गाणे आजही प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहे.