'माझं करिअर मी स्वतःच बर्बाद केलं', ‘हेरा फेरी’मधील अभिनेत्रीची कबुली, आज चित्रपटसृष्टीपासून दूर

Bollywood Actress: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार असे आहेत ज्यांना इंडस्ट्रीमध्ये नाव कमवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बॉलिवूडमध्ये अनेक तारे उदयास आले. त्यात सर्वात वेगाने चमकलेलं नाव म्हणजे रिमी सेन. 2003 साली प्रियदर्शन दिग्दर्शित 'हंगामा' या कॉमेडी चित्रपटातून तिने रुपेरी पडद्यावर प्रवेश केला आणि पहिल्याच चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं.
तिची आकर्षक उपस्थिती आणि अप्रतिम कॉमिक टायमिंगमुळे ती लगेचच लोकप्रिय झाली. यानंतर तिने 'धूम', 'गोलमाल', 'फिर हेरा फेरी', 'क्योंकि' अशा मोठ्या चित्रपटांमध्ये संधी मिळाल्याने रिमी अल्पावधीतच बॉलिवूडमध्ये प्रसिद्ध झाली.
21 सप्टेंबर 1981 रोजी कोलकाता येथे जन्मलेल्या रिमीचं खरं नाव शुभमित्रा सेन आहे. बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवण्यापूर्वी तिने मॉडेलिंग आणि जाहिरात विश्वात काम करून अनुभव घेतला होता. मोठ्या कलाकारांसोबत रोमँटिक भूमिका करताना विशेषतः गोलमालमधील अजय देवगणसोबतचं तिचं काम प्रेक्षकांना खूप भावलं.
तिच्या ग्लॅमरस आणि यशाच्या मागे काहीशी निराशाही दडलेली होती. रिमीला सतत एकसारख्या भूमिकांमध्येच अडकवलं जात असल्याचं जाणवलं. 'फक्त सुंदर हिरॉईन' अशीच प्रतिमा निर्माण झाल्यामुळे अभिनयासाठी आवश्यक विविधतेची संधी तिच्या वाट्याला येईना. यामुळे तिने आपल्या कारकिर्दीपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.
एका मुलाखतीत तिने स्पष्ट कबूल केलं होतं की, 'माझं करिअर मी स्वतःच बर्बाद केलं'. तिने अनेक आकर्षक ऑफर्स नाकारल्या कारण त्या तिच्या अपेक्षांशी जुळत नव्हत्या. शिवाय बॉलिवूडमध्ये वाढती मागणी असलेल्या किसिंग सीन करण्यास तिने नकार दिला आणि तडजोड करण्याऐवजी बाजूला होणं पसंत केलं.
2015 साली ती बिग बॉस 9 मध्ये स्पर्धक म्हणून थोड्या काळासाठी दिसली. पण त्यानंतर रिमी पुन्हा एकदा चर्चेपासून दूर झाली. आज रिमी सेनची गणना 2000 च्या दशकातील बॉलिवूडमधील सर्वात आश्वासक कलाकारांमध्ये केली जाते. स्टारडम तिच्या पायाशी असूनही तिने गजबजाटाऐवजी शांत आयुष्याची निवड केली. तिची कहाणी ही ग्लॅमरस दुनियेतही स्वतःच्या तत्त्वांशी तडजोड न करण्याचं एक वेगळं उदाहरण ठरते.
