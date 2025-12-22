English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  अभिनेत्री रिंकू राजगुरूला 'या' गोष्टीची भीती; तिनं अनुभव उघड केला

Rinku Rajguru on not Trusting people : नुकत्याच मुलाखतीत रिंकू राजगुरूने आपल्या भीतीच्या गोष्टींबाबत उघडपणे बोलले.

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 22, 2025, 01:11 PM IST
मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि प्रतिभावान अभिनेत्री रिंकू राजगुरू, जिने नागराज मंजुळे यांच्या ‘सैराट’ सिनेमामुळे प्रेक्षकांच्या मनावर ठसलेली छाप सोडली, आता तिच्या नवीन सिनेमा ‘आशा’मुळे पुन्हा चर्चेत आहे. ‘सैराट’नंतर रिंकूने अनेक सिनेमे केली असून तिचा अभिनय कौशल्यामुळे ती सतत प्रेक्षकांच्या आणि माध्यमांच्या लक्षात राहते.

‘आशा’ सिनेमाच्या निमित्तानं रिंकू अनेक माध्यमांना मुलाखती देत आहे. नुकत्याच ‘लोकमत फिल्मी’शी बोलताना तिला विचारण्यात आले की, 'तुला कुठल्या गोष्टीची भीती वाटते?' यावर रिंकूने खुलासा करत सांगितलं, 'मला तर खूप गोष्टींची भीती वाटते. विश्वास ठेवायची भीती वाटते, माणसं गमावण्याची भीती वाटते, एवढंच.' रिंकूने स्पष्ट केलं की, 'आजूबाजूला आपण जे काही ऐकतो, ते विशेषतः मुलींशी संबंधित बातम्या असो किंवा साध्या जीवनातील अनुभव असोत, ते आपल्याला सतर्क राहायला लावतात. या परिस्थितींमुळे माणूस पटकन कोणावर विश्वास ठेवावा, हे ठरवणं कठीण होतं. त्यामुळे माणसं गमावण्याची भीती राहते माझ्या जवळच्या लोकांची काळजी असते.'

मैत्रीबद्दल रिंकूचं मत

मैत्रीबद्दल विचारल्यावर रिंकू म्हणाली, 'माझ्या मैत्रीत मी नेहमी फ्लोमध्ये असते. त्या वेळी आपल्याला कळत नसतं की ही मैत्री किती घट्ट आहे. पुढे जाऊनच समजतं की ही मैत्री घट्ट आहे की नाही. त्यामुळे सुरुवातीला कुणालाच काही ठाऊक नसतं.' तिच्या या वक्तव्यातून रिंकूच्या वैयक्तिक अनुभवांचा खुलासा होतो आणि ती आपल्या नातेसंबंधांबद्दल किती संवेदनशील आहे हे दिसून येतं.

‘आशा’ सिनेमातील कामगिरी

रिंकू राजगुरू सध्या ‘आशा’ सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या सिनेमात तिने आशा सेविकेची मुख्य भूमिका साकारली असून प्रेक्षकांकडून तिच्या कामगिरीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. ‘सॅकनिल्क’च्या अहवालानुसार, सिनेमाने 7 लाखांची कमाई केली आहे. रिंकूसोबत या सिनेमात साईंकित कामत, उषा नाईक, शुभांगी भुजबळ, सुहास शिरसाट, दिशा दानडे यांसारखे कलाकारही आहेत, जे सिनेमाला आणखी रोचक बनवतात.

रिंकूच्या या सिनेमामुळे ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या लक्षात आली आहे. तिच्या अभिनयाबरोबरच तिच्या वैयक्तिक अनुभवांवरील खुलासा चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. रिंकू राजगुरू तिच्या सहज संवादशैलीने आणि आत्मविश्वासाने चाहत्यांमध्ये आपली खास ओळख निर्माण करत आहे. रिंकू राजगुरूला विश्वास ठेवण्याची आणि माणसं गमावण्याची भीती आहे, पण ती या भीतीला सामोरे जात आहे. ‘आशा’ सिनेमातून ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली असून तिच्या कामगिरीला प्रेक्षकांचा भरघोस प्रतिसाद मिळतो आहे. तिच्या खुलास्यांमुळे चाहत्यांना अभिनेत्रीच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

rinku rajguru

