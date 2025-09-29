English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अभिनेत्री रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात; गाडीची अवस्था धोकादायक

अभिनेत्री रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात; अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून चाहत्यांना याबाबत माहिती दिली आहे, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं   

Intern | Updated: Sep 29, 2025, 02:21 PM IST
लोकप्रिय मराठी मालिकेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री रुपाली भोसले नुकत्याच एका अपघाताचा बळी ठरली. मात्र आनंदाची गोष्ट म्हणजे या अपघातात रुपालीला कोणतीही शारीरिक दुखापत झाली नाही. परंतु तिच्या नव्या मर्सिडिज बेन्झ कारला मोठा नुकसान झाल्याचे दिसून आले आहे. रुपालीने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर अपघाताचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये तिच्या लग्झरी कारच्या बोनेटवर डेन्ट आणि समोरच्या भागाला झालेले नुकसान स्पष्ट दिसत आहे. या पोस्टमध्ये तिने कॅप्शन दिले आहे: 'अपघात झाला.. अतिशय वाईट दिवस' , तसेच हृदय तुटलेला इमोजीही वापरला आहे. काही दिवसांपूर्वीच रुपालीने ही नवी मर्सिडिज बेन्झ कार खरेदी केली होती. सोशल मीडियावर तिने कार खरेदी केल्याबाबत चाहत्यांना माहिती दिली होती, आणि आता या नव्या कारचा अपघात झाल्याने चाहत्यांमध्ये काळजी व्यक्त केली जात आहे. सध्या रुपालीच्या या अपघाताबाबत कसा तो झाला, याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, अभिनेत्री सुरक्षित असल्याचे समजते. चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर तिच्या सुरक्षिततेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. रुपाली भोसलेच्या चाहत्यांसाठी ही घटना धक्कादायक असली तरी, तिचा सुरक्षित राहिल्याचा फायदा ही मोठा दिलासा आहे. यावेळी अभिनेत्रीच्या कारला झालेल्या नुकसानाचे फोटो शेअर केलेले असून, तिच्या लग्झरी कारच्या बोनेटवर डेन्ट आणि समोरच्या भागाचे नुकसान स्पष्टपणे दिसत आहे. ‘आई कुठे काय करते’ मालिकेतील रुपाली भोसलेची भूमिका तिच्या चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे आणि ही घटना चाहत्यांसाठी मोठा धक्का देणारी आहे. तरीही, अभिनेत्री सुरक्षित असल्याचे पाहता चाहत्यांमध्ये दिलासा व्यक्त केला जात आहे.

FAQ
रुपाली भोसलेच्या गाडीचा अपघात कधी आणि कुठे झाला?
नुकताच तिच्या नव्या मर्सिडिज बेन्झ कारचा अपघात झाला, तरीही नेमके ठिकाण आणि वेळ अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
अपघातात रुपाली भोसलेला काही दुखापत झाली का?
नाही, अपघातात रुपालीला कोणतीही दुखापत झाली नाही.
रुपालीने अपघाताबाबत कशी माहिती दिली?
तिने तिच्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पोस्ट शेअर करून अपघाताचे फोटो आणि माहिती चाहत्यांबरोबर शेअर केली.

