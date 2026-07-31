/टीव्हीवरील प्रसिद्ध अभिनेत्रीला नवऱ्यासह पोलीस ठाण्यात काढावी लागली संपूर्ण रात्र; सांगितला धक्कादायक अनुभव!

अभिनेत्री संभावना सेठ आणि तिचे पती अविनाश द्विवेदी यांनी नुकताच एक धक्कादायक अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. नवी मुंबईतील खारघर परिसरात एका घरकाम करणाऱ्या महिलेच्या बहिणीला कथितपणे फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवण्यात आले, तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करण्यात आला आणि तिला बाहेर पडण्यापासून रोखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ही तरुणी दुसरीतिसरी कोणी नसून संभावनाच्या घरी काम करणारी मेड गुडियाची बहीण आहे.
अविनाश द्विवेदी यांनी सांगितले की, त्यांच्या घरी काम करणारी सहाय्यक 'गुडिया' अचानक रडू लागली. चौकशी केली असता तिच्या मोठ्या बहिणीबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली. प्लेसमेंट एजन्सीमार्फत तिला एका घरात नोकरी मिळाली होती. सुरुवातीला केवळ पाळीव प्राण्यांची देखभाल करायची असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र काही दिवसांतच तिच्यावर साफसफाई, स्वयंपाक आणि घरातील इतर सर्व कामांची जबाबदारी टाकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.
संबंधित महिलेची नुकतीच सिझेरियन (C-section) प्रसूती झाली होती. त्यामुळे जड काम करणे तिच्यासाठी शक्य नव्हते. तब्येत खालावत असताना तिने नोकरी सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली. मात्र त्यानंतर तिच्याशी अधिक कठोर वागणूक दिल्याचा दावा संभावना सेठ यांनी केला आहे.
संभावना सेठ यांच्या म्हणण्यानुसार, पीडित महिलेने त्यांना फोन करून मदतीची विनंती केली. ती रडत रडत म्हणाली की, अनेक वेळा उलट्या झाल्या आहेत, दोन दिवसांपासून अन्न मिळालेले नाही आणि कोणत्याही परिस्थितीत तिला त्या घरातून बाहेर काढावे. अभिनेत्रीच्या दाव्यानुसार, महिलेचे ओळखपत्र आणि कपडेही काढून घेण्यात आले होते, जेणेकरून ती घरातून पळून जाऊ शकणार नाही. शिवाय, पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा प्रकारच्या धमक्याही तिला देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन संभावना सेठ यांनी संबंधित घरमालकाशी थेट संपर्क साधला. त्यांनी सांगितले की, समोरच्या महिलेने स्वतःला त्यांची चाहती असल्याचे सांगितले. त्यानंतर कोणताही आर्थिक वाद असेल तर तो आपण सोडवू, पण संबंधित महिलेला मुक्त करा, अशी विनंती त्यांनी केल्याचे सांगितले.
यानंतर प्लेसमेंट एजन्सीचे प्रतिनिधी आणि एका स्वयंसेवी संस्थेच्या मदतीने खारघरमधील ३०व्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये जाऊन संबंधित महिलेची सुटका करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या गोंधळात तिला काही शारीरिक दुखापतीही झाल्याचे सांगण्यात आले.
अविनाश द्विवेदी यांनी सुरुवातीला स्थानिक पोलिसांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नसल्याची खंत व्यक्त केली. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेतली, पीडितेची तक्रार नोंदवली, पुरावे गोळा केले आणि वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण केली, असे त्यांनी सांगितले.
व्हिडीओच्या शेवटी संभावना सेठ यांनी नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन केले. घरगुती मदतनीस, कामगार किंवा कोणत्याही असहाय व्यक्तीवर अन्याय होत असल्याचे दिसल्यास शांत बसू नका. योग्य वेळी दिलेली मदत एखाद्याचा जीव वाचवू शकते आणि अशा घटनांना आळा घालू शकते, असे त्यांनी म्हटले.