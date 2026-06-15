/Sanchita Ugale ने स्वत:ला संपवण्याच्या काही तास आधी Insta वर केलेली पोस्ट पाहून चाहते हळहळले; काय होतं या पोस्टमध्ये?

Actress Sanchita Ugale Last Post On Instagram: हिंदी मालिका आणि मनोरंजनसृष्टीला आज सकाळी एक मोठा धक्का बसला आहे. वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी अभिनेत्री संचिता उगलेने स्वत:ला संपवलं आहे. मुंबईजवळच्या नालासोपारा येथे राहत्या घरात या तरुण हरहुन्नरी अभिनेत्रीने स्वत:चं आयुष्य संपवलं आहे. संचिताने आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आल्यानंतर तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर कमेंट्सचा पाऊस पडत असून ती आपल्याला सोडून गेल्याच्या बातमीवर तिच्या चाहत्यांचा विश्वास बसत नाहीये. इन्स्टाग्राम अकाउंटवर सुमारे 1.39 लाख फॉलोअर्स असलेली संचिता ही सोशल मीडियावर फार सक्रीय होती. तिच्या निधनाची बातमी येण्याच्या काही तास आधीच तिने इन्स्टावर एक रिल पोस्ट केली होती.
सोशल मीडियावर अनेक बोल्ड आणि वेस्टर्न ड्रेसमधील फोटोशूटचे फोटो शेअर करणाऱ्या संचिताने 14 जून रोजी आपल्या अकाऊंटवरुन शेवटचा व्हिडीओ काल सायंकाळी अपलोड केला होता. यामध्ये तिने आरशासमोर कॅमेरा पकडून, 'डफली वाले डफली बजा' आणि 'राधा तेरी चुनरी ओ राधा तेरा छल्ला' या गाण्यांवर हावभाव केल्याचं दिसत आहे. 'मै नाचू तू नचा' अशी कॅप्शन देत तिने हा व्हिडीओ शेअर केला होता.
याच व्हिडीओवर आता अनेकांनी, 'एवढ्या गोंडस पोरीने असं टोकाचं पाऊल का उचललं?' असा प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये विचारला आहे. अनेकांना एवढ्या आनंदात पोस्ट करणाऱ्या संचिताने पुढल्या काही तासात स्वत:चं आयुष्य संपवल्याचं खरं वाटत नाहीये.
नाटकामधून अभिनेत्री म्हणून करिअरला सुरुवात करणाऱ्या संचिताने अभिनयाबरोबरच शिक्षणही सुरु ठेवलं होतं. संचिताने दंगल टीव्हीवरील 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' मालिकेमध्ये सुकून ही मुख्य भूमिका साकारली होती. 'कुमकुम भाग्या'मध्येही तिने दियाचा रोल केला होता. याच माध्यमातून तिने हिंदी प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलं. संचिता ही 'वागले की दुनिया' मालिकेमधून रुचिता जेटलीच्या भूमिकेच्या माध्यमातून घराघरात पोहचली होती. 'छावा' चित्रपटामध्ये संचिताने तरुण वायातील 'तारा राणी'ची भूमिका साकारली होती. 'सायलेन्स 2: द नाईट आऊ बार शूटआऊट' या 2024 मधील चित्रपटाही संचिताने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिली होती.
संचिताच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर सुमारे 1.39 लाख फॉलोअर्स होते. संचिताने नालासोपारा येथे राहत्या घरी आत्महत्या करुन स्वत:चं जीवन संपवलं. संचिताच्या आत्महत्येचं कारण समोर आलेलं नसलं तरी पोलिसांनी आत्महत्येच्या कलमाअंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहेत.