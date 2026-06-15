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Sanchita Ugale ने स्वत:ला संपवण्याच्या काही तास आधी Insta वर केलेली पोस्ट पाहून चाहते हळहळले; काय होतं या पोस्टमध्ये?

Actress Sanchita Ugale Last Post On Instagram: वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी स्वत:चं आयुष्य संपवणाऱ्या या अभिनेत्रीने काही तासांपूर्वीच सोशल मीडियावर केलेली पोस्ट

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 15, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:56 PM IST
Sanchita Ugale ने स्वत:ला संपवण्याच्या काही तास आधी Insta वर केलेली पोस्ट पाहून चाहते हळहळले; काय होतं या पोस्टमध्ये?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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