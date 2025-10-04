English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'पिंजरा' फेम अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं 87 व्या वर्षी निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Sandhya Shantaram passes away: बॉलिवूड इंडस्ट्रीसाठी एक दु:खद बातमी आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री वी. शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी संध्या शांताराम यांचं वयाच्या 87 व्या वर्षी निधन झालं आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 4, 2025, 05:31 PM IST
Sandhya Shantaram passes away : बॉलिवूड आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रेक्षकांसाठी एक दुःखद बातमी आहे. प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि चित्रपट दिग्दर्शक वी. शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी संध्या शांताराम यांचे 87 व्या वर्षी निधन झाले आहे. त्या अभिनयासोबतच आपल्या उत्कृष्ट नृत्यकौशल्यासाठीही ओळखल्या जात होत्या. त्यांच्या निधनाची माहिती महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून दिली आहे.

आशिष शेलार यांनी त्यांच्या एका फोटोसोबत पोस्टमध्ये लिहिले की, 'चित्रपट 'पिंजरा'मधील प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये त्यांच्या अद्वितीय अभिनय आणि नृत्य कौशल्यामुळे त्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अमिट ठसा उमठवला. चित्रपट 'झनक झनक पायल बाजे', 'दो आंखें बारह हाथ' आणि खासकरून 'पिंजरा'मधील त्यांची अमर भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात नेहमी स्मरणात राहील. ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो! असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

वी. शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी

संध्या शांताराम यांना मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमध्ये त्यांच्या अभिनय आणि कुशल नृत्यकौशल्यासाठी ओळखले जात असे. त्या दिग्दर्शक वी. शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या. त्यांनी आपल्या दुसऱ्या पत्नी जयश्री यांच्यापासून तलाक घेतल्यानंतर लगेच संध्या यांच्याशी विवाह केला. दोघांनी ‘पिंजरा’ चित्रपटात एकत्र काम केले होते.

संध्या शांताराम यांनी जास्त चित्रपट केले नसले तरी त्यांना हिंदी सिनेमातील काही स्मरणीय चित्रपटांसाठी ओळखले जाते. वी. शांताराम यांनी 1951 मध्ये ‘अमर भूपाली’ चित्रपटासाठी नवीन प्रतिभा शोधत असताना संध्या यांची प्रतिभा ओळखली. त्यांच्या मोहक आवाजाने दिग्दर्शक प्रभावित झाले होते. या चित्रपटात संध्या यांनी एक गायिकेचे पात्र साकारले होते.

या चित्रपटाला मिळाले चार फिल्मफेअर पुरस्कार 

त्यांना ‘झनक झनक पायल बाजे’, ‘दो आंखें बारह हाथ’, ‘नवरंग’, ‘पिंजरा’ आणि ‘अमर भूपाली’ अशा अनेक चित्रपटांसाठी आजही आठवण केली जाते. ‘झनक झनक पायल बाजे’ चित्रपटात त्यांनी गोपी कृष्ण यांच्यासोबत नृत्य केले होते. या चित्रपटासाठी गोपी कृष्ण यांनीच त्यांना नृत्य शिकवले. या चित्रपटाने नंतर चार फिल्मफेअर पुरस्कार पटकावले होते.

संध्या शांताराम यांच्या निधनामुळे चित्रपटसृष्टीने एक अत्यंत प्रतिभावंत कलाकार गमावला आहे. ज्यांच्या अभिनय आणि नृत्यकौशल्याची आठवण नेहमीच प्रेक्षकांच्या मनात राहणार आहे.

FAQ

संध्या शांताराम यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?

संध्या शांताराम यांचे ८७ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची माहिती महाराष्ट्र सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी सोशल मीडिया अकाउंटवरून दिली.

संध्या शांताराम कोण होत्या?

संध्या शांताराम या प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि नृत्य कलाकार होत्या. त्यांना अभिनय आणि उत्कृष्ट नृत्यकौशल्यासाठी ओळखले जात असे. त्या दिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या.

आशिष शेलार यांनी निधनाबाबत काय म्हटले?

आशिष शेलार यांनी एका फोटोसोबत पोस्ट शेअर करत म्हटले, ‘चित्रपट ‘पिंजरा’मधील प्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम यांच्या निधनाची बातमी दुःखद आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्याला शांती देवो!’

