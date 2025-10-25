सारा अली खान भगवान रुद्रनाथांच्या चरणी नतमस्तक, 20 किलोमीटरचा डोंगर चढला अन्...

Sara At Rudranath Tample: बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान (Sara Ali Khan) ही नेहमीच कोणत्याना कोणत्या कारणांमुळे चर्चेत असते. यांमधील सर्वात मोठ कारण म्हणजे तिचे देवदर्शन. सारा अली खान ही तिच्या बिनधास्त स्वभावासाठी ओळखली जाते. सारा कधी उज्जेन माहाकालचे दर्शन घेतना दिसते तर कधी थेट श्रीशैलममध्ये मल्लिकार्जूनाला नतमस्तक होताना दिसते. आता पुन्हा ही अभिनेत्री उत्तराखंडच्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये भगवान रुद्रनाथांचे दर्शन घेण्यासाठी पोहोचली आहे. यावेळी तिने भगवान रुद्रनाथांचे दर्शन घेतले आणि तिच्या आध्यात्मिक प्रवासाची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली. अभिनेत्रीने सुमारे २० किलोमीटरचा कठीण ट्रेक पार करता रुद्रनाथ धाम गाठला. चाहते तिच्या या सफरीवर मिश्र कमेंट्स करत आहेत. काहींना तिचं हे मंदिरांना भेट देणं आवडलंय तर कोणी तिच्यावर टीकांचा वर्षाव करत आहेत.
साराने 'व्होकल फॉर लोकल' लाही दिलं प्रोत्साहन
साराचा प्रवास केवळ धार्मिक श्रद्धेपुरता मर्यादित नव्हता तर तिने उत्तराखंडचे नैसर्गिक सौंदर्य, लोकसंस्कृती आणि पारंपारिक अन्न देखील अनुभवले. साराने स्थानिकांशी संवाद साधताना "व्होकल फॉर लोकल" योजनेला प्रोत्साहन दिले. तिने पारंपारिक उत्तराखंड पाककृतींचा आस्वाद घेतला, ज्यामध्ये कोडा-जांगोर सारख्या पौष्टिक डोंगरी पदार्थांचा समावेश होता. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या फोटो आणि व्हिडिओंमध्ये, सारा साध्या पद्धतीने दिसली. कधी ती मंदिराच्या आवारात प्रार्थना करताना, कधी हसताना आणि स्थानिक महिलांशी गप्पा मारताना दिसली. तिने पर्वतीय पोशाखात पोज देऊन उत्तराखंड संस्कृतीबद्दलची तिची आपुलकी देखील दाखवली.
सारा अली खान तिच्या वारंवार आध्यात्मिक प्रवासासाठी आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्यासाठी ओळखली जाते. तिने यापूर्वी बद्रीनाथ आणि केदारनाथ मंदिरांना भेट दिली आहे. यावेळी, तिच्या रुद्रनाथ यात्रेदरम्यान, तिच्या उत्स्फूर्त आणि भावनिक स्वभावाने मने जिंकली. स्थानिक लोकही तिच्या साधेपणाने प्रभावित झाले. साराचा प्रवास केवळ श्रद्धा आणि भक्तीचे प्रतीक बनला नाही तर उत्तराखंडच्या पर्यटन, संस्कृती आणि माननीय प्रधानमंत्रीच्या "व्होकल फॉर लोकल" उपक्रमासाठी एक प्रेरणादायी संदेशही आहे.
तुझा धर्म बदल आणि...
30 वर्षीय अभिनेत्री देशभरातील अशा अनेक तीर्थक्षेत्रांना भेट देत असते. यामुळे ती कधी कधी कट्टरतावाद्यांच्या निशाण्यावर येते राहते. यापूर्वी, अभिनेत्रीने झारखंडमधील देवघर येथील वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग येथे भेट दिली असून तिला नेटकऱ्याकडून मिक्स प्रतिक्रिया मिळाल्या होत्या. एका युझरने तर चक्क "तुझा धर्म बदल आणि तुझं नावदेखील" असं सागितलं.
सारा अली खानचे आगामी चित्रपट
सारा अली खान अलीकडेच 'मेट्रो इन दिनोन' या चित्रपटामध्ये दिसली. याआधी तिने अक्षय कुमार आणि वीर पहाडिया यांच्या 'स्काय फोर्स' मध्येही महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. येत्या काळात सारा 'पती पत्नी और वो २' मध्ये एका रंजक भूमिकेत दिसणार आहे.
FAQ