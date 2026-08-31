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'हा व्हिडिओ पूर्णपणे...' अभिनेत्री अश्लील AI डीपफेक व्हिडिओमुळे संतापली!

एका व्हायरल एमएमएसप्रमाणे अभिनेत्रीचा हा व्हिडिओ चर्चेत आहेत, आता या व्हिडिओवर अभिनेत्री प्रतिक्रिया दिली आहे आणि तिने सोशल मिडियावर दु:ख व्यक्त केले आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 31, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:25 PM IST
'हा व्हिडिओ पूर्णपणे...' अभिनेत्री अश्लील AI डीपफेक व्हिडिओमुळे संतापली!
Image Credit: शालिनी पांडे डीपफेक व्हिडिओवर सोशल मिडिया पोस्ट (Photo - AI)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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