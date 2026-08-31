'हा व्हिडिओ पूर्णपणे...' अभिनेत्री अश्लील AI डीपफेक व्हिडिओमुळे संतापली!

मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अनेक डीपफेक व्हिडिओ तयार करुन सोशल मिडियावर ते व्हायरल होत असतात. सध्या साऊथ सिनेमा आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत अनेक चित्रपटांमध्ये दिसलेल्या शालिनी पांडेने अलीकडेच तिच्यासोबत घडलेली एक दुःखद घटना शेअर केली आहे. शालिनीचे काही अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहेत, या व्हिडिओवर मागील काही दिवसांपासून नेटकऱ्यांच्या अनेक प्रतिक्रिया येत आहेत. एका व्हायरल एमएमएसप्रमाणे अभिनेत्रीचा हा व्हिडिओ चर्चेत आहेत, आता या व्हिडिओवर अभिनेत्री प्रतिक्रिया दिली आहे आणि तिने सोशल मिडियावर दु:ख व्यक्त केले आहे.
अभिनेत्रीने एक निवदेन दिले आहे यामध्ये तिने सांगितले की, हा व्हायरल व्हिडिओ तिने कधीही तयार केलेला नाही, तर तो तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार करण्यात आला आहे. शालिनीने लोकांना हा व्हिडिओ पुढे पसरवण्यास त्याची तक्रार करण्याचे आवाहन केले आहे. अभिनेत्रीने सोशल मिडियावर लिहीले आहे की, मला तुम्हाला एका बनावट एआय व्हिडिओसंदर्भात एक माहिती द्यायची आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अभिनेत्रीने पुढे सांगितले की, हा व्हिडिओ पूर्णपणे खोटा आहे आणि मी त्या नाही असे अभिनेत्रीने सोशल मिडियावर स्पष्ट सांगितले आहे. अशा प्रकारचे व्हिडिओ तयार तरुन लोकांना, विशेषतः महिलांना लक्ष्य करण्यासाठी आणि त्यांना हानी पोहोचवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जात आहे, हे पाहणे अत्यंत दुःखद आणि चिंताजनक आहे."
हे ही वाचा
पुढे अभिनेत्री म्हणाली की, मी या प्रकारच्या अनुचित आणि आक्षेपार्ह वापराचा तीव्र निषेध करते. तंत्रज्ञानाचा अशा प्रकारचा गैरवापर कधीही सामान्य मानला जाऊ नये. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ कुठेही दिसला, तर कृपया तो शेअर करू नका, फॉरवर्ड करू नका, डाउनलोड करू नका किंवा कोणत्याही प्रकारे त्याच्याशी संलग्न होऊ नका. त्याऐवजी, त्याची तात्काळ तक्रार करा. मी सर्वांना जबाबदारीने आणि समजूतदारपणे वागण्याचे आवाहन करतो. हा व्हिडिओ अधिक लोकांपर्यंत पसरवण्याऐवजी, कृपया त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी मदत करा.
इंस्टाग्राम आणि एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर व्हायरल झालेला शालिनी पांडेचा व्हिडिओ वास्तविकतः तिचाच एक एडिट केलेला फोटो होता. 12 ऑगस्ट रोजी, शालिनीने तिच्या इटलीतील सुट्टीतील काही फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले होते. या फोटोंपैकी एका फोटोमध्ये शालिनी टॉपलेस दिसली होती. मात्र, हा फोटो मागून काढण्यात आला होता आणि तिने स्वतःच तो चाहत्यांसोबत शेअर केला होता.