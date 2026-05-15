शहनाज गिलला मिळालं नवं प्रेम? कोहलीच्या संघातील 'या' खेळाडूला करतेय डेट? Viral Video मुळे चर्चेला सुरुवात

Shehnaaz Gill Supporting RCB: शहनाज गिल स्टेडियममध्ये आरसीबीला चिअर करतानाचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. तिच्या या व्हिडीओमुळे ती एका खेळाडूला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत.
Shehnaaz Gill And Devdutt Padikkal Dating: पंजाबची 'कतरिना कैफ' म्हणून ओळखली जाणारी शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असते. अलीकडेच तीच नाव एका क्रिकेटरसोबत जोडलं जात आहे. सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून तिचं नाव आयपीएलमधील आरसीबी संघाचा क्रिकेटपटू देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) याच्यासोबत जोडले जात आहे. ते दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याची जोरदार चर्चा काही वृत्तानुसार आहे. शहनाजने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने लिहिले होते, "माझं मन आरसीबीमध्ये आहे." त्यानंतर ही अफवा वेगाने पसरली.
या चर्चांना सुरुवात झाली ती शहनाजच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमुळे. तिने “दिल RCB मध्ये आहे” अशा आशयाची पोस्ट शेअर केल्यानंतर चाहत्यांनी लगेचच त्याचा संबंध देवदत्त पडिक्कलशी जोडायला सुरुवात केली. त्यानंतर शहनाजला स्टेडियममध्ये आरसीबीला सपोर्ट करताना पाहण्यात आलं. विशेष म्हणजे, तिने आरसीबीची जर्सी घातलेले काही फोटोही सोशल मीडियावर शेअर केले, ज्यामुळे डेटिंगच्या चर्चांना आणखी उधाण आलं.
सोशल मीडियावर अनेक चाहते दोघांच्या नात्याबाबत अंदाज बांधत असले तरी अद्याप दोघांकडूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. ना शहनाजने आणि ना देवदत्तने आपल्या नात्याबाबत खुलासा केला आहे. शहनाज नेहमीच तिचं वैयक्तिक आयुष्य खाजगी ठेवताना दिसते, त्यामुळे या चर्चांमागचं खरं कारण काय आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
Devdutt Padikkal and Bigg Boss contestant Shehnaz Gill are dating? #RCBvsKKR pic.twitter.com/NSHaMFzIzG— DemonX (@OurLifeWithX) May 13, 2026
यापूर्वीही शहनाजचं नाव अनेक सेलिब्रिटींसोबत जोडण्यात आलं होतं. अभिनेता आणि डान्सर राघव जुयाल (Raghav Juyal) याच्यासोबत तिच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्या होत्या. दोघांनी किसी का भाई किसी की जान या चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. त्या काळात त्यांच्या नात्याबाबत बरीच चर्चा झाली होती, मात्र दोघांनीही त्या केवळ मैत्री असल्याचं सांगत अफवांना पूर्णविराम दिला होता.
तिला एका रियालिटी शोमधून शहनाजला प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. शोमध्ये तिची आणि दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) यांची मैत्री विशेष चर्चेत राहिली होती. शो संपल्यानंतर शहनाजच्या लूकमध्ये आणि व्यक्तिमत्त्वात झालेला बदलही चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरला.
दरम्यान, शहनाज आणि देवदत्त पडिक्कल यांच्या नात्याबाबत सध्या सोशल मीडियावर अनेक चर्चा रंगत असल्या तरी या अफवा आहेत की खरोखरच दोघांमध्ये काही खास नातं तयार होत आहे, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.