'या' अभिनेत्रीने सर्वांसमोर प्रेग्नेंसीमध्ये लोकांना दिली होती तिच्यासोबत झोपण्याची ऑफर, तिच्या फिगरवर व्हायची टीका

Shehnaz Treasury Video: ‘इश्क-विश्क’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री शहनाज ट्रेजरी हिने अलीकडेच एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. तिने सांगितले की या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान तिला बॉडी-शेमिंगचा सामना करावा लागला होता.
शहनाज ट्रेजरीच्या मते, या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकांनीच तिला 'तू खूप मोटी आहेस' असे म्हटले होते. तिला सडपातळ दिसण्यासाठी जबरदस्तीने विचित्र डाएटवर ठेवले गेले होते. या चित्रपटात तिने अलिशा हे पात्र साकारले आहे. आलिशा ही कॉलेजची सर्वात सुंदर मुलगी असलेले पात्र तिने साकारले होते. पण ते निभावण्यासाठी तिच्यावर प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता.
शहनाज ट्रेजरीला 'पोट बाहेर आलंय, तुला डाएट करावं लागेल' असं तिला सतत सांगितलं जात होतं. इतर अभिनेत्रींना सडपातळ दिसण्यासाठी पॅडिंग दिलं जात होतं पण शहनाज ट्रेजरीला खायला देखील दिलं जात नव्हतं.
ही सगळी परिस्थिती खूपच दु:खदायक आणि बेहुदी असल्याचं शहनाज ट्रेजरीने सांगितलं. अभिनेत्री शहनाज ट्रेजरी म्हणाली की आता चित्रपटसृष्टीत प्रत्येक प्रकारच्या शेप आणि साइजला स्वीकारलं जात आहे.
एका पार्टीत अभिनेत्री शहनाज ट्रेजरीने नशेचा बहाणा करत लोकांना सोबत झोपण्याची ऑफर दिली होती आणि प्रेग्नेंट महिलेची ऍक्टिंगही तिने यावेळी केली होती. यामुळे तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात टिकाटिप्पणी झाली होती. मात्र शहनाज ट्रेजरीने नंतर या व्हिडीओवर स्पष्टीकरण देत सांगितले की हा एक प्रँक व्हिडीओ होता आणि लोकांची मानसिकता समजून घेण्यासाठी तिने हे सर्व केलं होतं.
तिचा हा प्रँक व्हिडीओ सोशल मीडियावर देखील खूप व्हायरल झाला होता. सध्या देखील तो चर्चेत आला आहे. सोशल मीडियावर शहनाज ट्रेजरी ही खूप सक्रिय असते. ती आपल्या ट्रिप्सचे व्हिडिओज नेहमी चाहत्यांसाठी शेअर करत असते.
