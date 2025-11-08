English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बॉलिवूडनंतर आता हॉलिवूडमध्ये झळकणार श्रद्धा कपूर, डिज्नीचा मोठा खुलासा

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आता लवकरच हॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे. याबाबतची घोषणा डिज्नीने सोशल मीडियावर केली आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 8, 2025, 07:34 PM IST
Shraddha Kapoor : बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आता डिज्नीच्या जगप्रसिद्ध अ‍ॅनिमेशन चित्रपट मालिकेचा भाग होणार आहे. वॉल्ट डिज्नी स्टुडिओज इंडिया यांनी जाहीर केलं आहे की, श्रद्धा ‘झूटोपिया 2’ या बहुप्रतीक्षित सिक्वेलच्या हिंदी व्हर्जनमध्ये जूडी हॉप्स या गोंडस आणि धाडसी सशाच्या पोलिस ऑफिसर पात्राला आवाज देणार आहे.

श्रद्धानेही ही आनंदाची बातमी आपल्या सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिलं, '#Zootopia2 परिवाराचा भाग होऊन मी खूपच उत्साहित आहे! हिंदीत जूडी हॉप्सला आवाज देणं म्हणजे माझ्यासाठी खूप खास अनुभव आहे. ती उत्साही, धाडसी, आणि गोड आहे. बालपणापासूनच तिची चाहती आहे!' या घोषणेसोबतच डिज्नी इंडियाने श्रद्धा आणि जूडी हॉप्सचा एक सुंदर फोटो शेअर केला आहे.

निर्मात्यांकडून श्रद्धाचं कौतुक

निर्मात्यांनी श्रद्धा कपूरची निवड झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करत म्हटलं की, 'श्रद्धाचा ऊर्जावान आणि भावपूर्ण व्यक्तिमत्त्व जूडी हॉप्सच्या धाडसी आणि उत्साही स्वभावाशी पूर्णपणे जुळते. ती या पात्राला भारतीय प्रेक्षकांसाठी अजून अधिक आकर्षक आणि जवळचं बनवेल.

डिज्नीने यावर्षीच्या सुरुवातीला ‘झूटोपिया 2’चा अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित केला होता. नऊ वर्षांनंतर परतणाऱ्या या फ्रँचायझीच्या ट्रेलरमध्ये पुन्हा एकदा जूडी हॉप्स आणि तिचा साथीदार निक वाइल्ड (हुशार कोल्हा) यांच्या मजेशीर आणि मनाला भिडणाऱ्या केमिस्ट्रीची झलक दिसते.

या वेळी चित्रपटात नवीन वळणं आणि भावनिक स्तर दिसणार आहे. ट्रेलरच्या सुरुवातीला एका अनोख्या थेरपी सेशनचा प्रसंग दाखवला आहे. ज्यातून कथानकाच्या अधिक गहन भावनिक प्रवासाची झलक दिसते आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जूडी आणि निकमध्ये वाढणार जवळीक

पहिल्या चित्रपटात जूडी आणि निकची सुंदर मैत्री दाखवली होती. तर या सीक्वेलमध्ये त्यांच्या नात्याचा रोमँटिक पैलू अधिक स्पष्टपणे दाखवला जाणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांना या दोघांमधील केमिस्ट्री अधिक भावेल अशी अपेक्षा आहे.

‘झूटोपिया 2’ हा चित्रपट जेरेड बुश आणि ब्रायन हॉवर्ड यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत आहे. हास्य, साहस आणि भावनांनी भरलेला हा अ‍ॅनिमेशन चित्रपट 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी जगभरातील थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. श्रद्धा कपूरसाठी हा प्रोजेक्ट विशेष ठरणार आहे. कारण ही तिची पहिली मोठी डिज्नी डबिंग भूमिका आहे. 

FAQ

1. ‘झूटोपिया 2’ म्हणजे काय?

‘झूटोपिया 2’ हा डिज्नीचा जगप्रसिद्ध अ‍ॅनिमेशन चित्रपट मालिकेचा दुसरा भाग आहे. हा पहिल्या चित्रपटाचा सिक्वेल असून, यामध्ये पुन्हा एकदा जूडी हॉप्स आणि निक वाइल्डची कहाणी पुढे नेली गेली आहे.

2. श्रद्धा कपूर या चित्रपटात कोणती भूमिका साकारतेय?

श्रद्धा कपूर ‘झूटोपिया 2’च्या हिंदी व्हर्जनमध्ये जूडी हॉप्स या गोंडस, चुलबुली आणि धाडसी सशाच्या पोलिस ऑफिसर पात्राला आपला आवाज देणार आहे.

3. जूडी हॉप्स कोण आहे?

जूडी हॉप्स ही ‘झूटोपिया’ या काल्पनिक शहरातील पहिली सशाची पोलिस अधिकारी आहे. ती धाडसी, मेहनती आणि सकारात्मक विचारांची आहे आणि तिच्या निर्धारामुळेच ती सगळ्यांची आवडती ठरते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

