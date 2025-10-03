स्वतःपेक्षा 5 वर्षांनी लहान असणाऱ्या अभिनेत्यासोबत श्वेता तिवारीचे इंटीमेट सीन, बोल्ड सीन पाहून पलक तिवारी म्हणाली- मॉम...'

Shweta Tiwari : टीव्हीची लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आहे. 4 ऑक्टोबर रोजी श्वेता तिवारी आपला 45 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. वयाच्या या टप्प्यावरसुद्धा श्वेता तिवारीची सुंदरता आणि तिची त्वचा पाहून ती फक्त 26 वर्षांची असल्यासारखी दिसते असे चाहते नेहमी म्हणतात.
श्वेता तिवारीने आपल्या करिअरमध्ये संस्कारी बहूची छाप सोडली असली तरी अलीकडच्या काळात तिचा बोल्ड अंदाज चर्चेत आला आहे. ALT Balaji च्या ‘हम तुम और देम’ या वेब सीरिजमधून श्वेता तिवारीने ओटीटीवर पदार्पण केलं आहे. यात तिने स्वतःपेक्षा 5 वर्षांनी लहान असलेला अभिनेता अक्षय ओबेरॉय सोबत जबरदस्त रोमांस आणि किसिंग सीन दिले होते.
या सीन्समुळे सोशल मीडियावर चांगलाच गदारोळ माजला आहे. चाहते श्वेता तिवारीचा असा अवतार पाहून थक्क झाले आहेत. अनेकांनी तिच्या या वेबसीरिजमधील सीनवर प्रतिक्रिया देताना लिहिले की, 'ही प्रेरणा असूच शकत नाही!' कारण श्वेता तिवारी पहिल्यांदाच इतक्या इंटीमेट सीन्समध्ये दिसली होती.
ट्रेलर पाहिल्यानंतर स्वतः श्वेता तिवारीही थोडी धास्तावली होती. रिपोर्ट्सनुसार, तिने आपल्या टीमलाच सुनावले होते. कारण तिच्या कुटुंबीय आणि जवळच्या लोकांची काय प्रतिक्रिया येईल याची तिला काळजी होती. मात्र, तिच्या मुलीने म्हणजेच पलक तिवारीने ट्रेलर पाहिल्यावर आईचे कौतुकच केलं. पलक तिवारी म्हणाली की, 'वा मॉम, तू तर कमाल केली आहे. तू या व्हिडिओमध्ये अप्रतिम दिसत आहेस'.
श्वेता तिवारीच्या या बोल्डनेसची प्रेक्षकांमध्ये मोठी चर्चा झाली. इतकेच नाही तर चाहत्यांनी तिच्या तरुण दिसण्यावरही कौतुकाचा वर्षाव केला. त्यामुळे श्वेता तिवारीला अनेक चाहते ‘संतूर मॉम’ म्हणून हाक मारतात.
टीव्हीवर संस्कारी भूमिकांमुळे घराघरात पोहोचलेली श्वेता तिवारी आता सोशल मीडियावर सक्रिय राहून आपला नवा अंदाज चाहत्यांसोबत शेअर करत आहे. तिचा फोटो आणि लूक पाहण्यासाठी चाहते अक्षरशः आतुरलेले असतात. दोन मुलांची आई असूनही श्वेता तिवारीने बोल्डनेसपासून कधीही दूर न राहता, आपल्या आत्मविश्वासाने आणि व्यक्तिमत्त्वाने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
