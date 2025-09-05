राहुल देशपांडेंनंतर या अभिनेत्रीने मोडला 15 वर्षांचा संसार; घटस्फोटाची स्वत:च दिली माहिती

Bollywood Actress : राहुल देशपांडेंनंतर टीव्ही इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय अभिनेत्रीने 15 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर आपल्या पती राहुल लुंबा यांच्यापासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ आणि ‘शरारत’ सारख्या मालिकांमधून घराघरात पोहोचलेली ही अभिनेत्री आता आपल्या वैवाहिक आयुष्याचा शेवट करण्याच्या तयारीत आहे.
ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कोणी नसून ती सिंपल कौल आहे. तिने एका मुलाखतीत ही गोष्ट मान्य केली. तिने सांगितले की, 'आम्ही अलीकडेच 15 वर्षांचा हा नातेसंबंध एकमेकांच्या संमतीने संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही दोघंही बराच काळ एकमेकांपासून दूर राहत होतो आणि अखेर आम्ही न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे'.
सिंपल कौल आणि राहुल लुंबा यांचा विवाह 2010 मध्ये झाला होता. सुरुवातीला त्यांचं नातं सुरळीत होतं परंतु कालांतराने त्यांच्यामध्ये दुरावा वाढत गेला. राहुलच्या कामामुळे त्यांचं नातं लाँग-डिस्टन्स मॅरेजमध्ये रूपांतरित झालं. सिंपलने कबूल केलं की इतक्या वर्षांनंतरही आता गोष्टी पूर्वीसारख्या राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
सिंपल कौलने एकता कपूरच्या ‘कुसुम’ मालिकेतून अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. त्यानंतर ‘शरारत’, ‘ये मेरी लाइफ है’ आणि ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये तिने महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या आणि प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले.
सिंपल कौल ही अभिनयासोबतच बिझनेसमध्येही सक्रिय आहे. तिने अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये गुंतवणूक केली असून व्यावसायिक जगतातही स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यात मोठा बदल होत असला तरी तिने स्वतःला नव्या प्रवासासाठी तयार केले आहे.
FAQ
1. सिंपल कौल कोण आहे आणि ती कोणत्या मालिकांमुळे प्रसिद्ध आहे?
सिंपल कौल ही भारतीय टेलिव्हिजन अभिनेत्री आहे, जी ‘शरारत’ (पामच्या भूमिकेत), ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (गुलाबोच्या भूमिकेत), आणि ‘झिद्दी दिल माने ना’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमुळे प्रसिद्ध आहे. तिने एकता कपूरच्या ‘कुसुम’ (2002) मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले.
2. सिंपल कौल आणि राहुल लुंबा यांचा घटस्फोट कधी आणि का झाला?
सिंपल कौल आणि राहुल लुंबा यांनी 15 वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर (2010-2025) 2025 मध्ये आपसी संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. 3 सप्टेंबर 2025 रोजी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत सिंपलने हा निर्णय परस्पर असल्याचे सांगितले. त्यांनी लाँग-डिस्टन्स मॅरेजमुळे निर्माण झालेल्या दुराव्याला कारण ठरवले, कारण राहुल त्यांच्या व्यवसायामुळे बराच काळ परदेशात राहत होते. तिने सांगितले, “इतक्या वर्षांनंतरही हे नाते संपले आहे हे माझ्या मनाला पटत नाही. आम्ही कुटुंबापेक्षा जास्त आहोत.”
3. सिंपल कौल आणि राहुल लुंबा यांचे वैवाहिक आयुष्य कसे होते?
सिंपल कौल आणि राहुल लुंबा यांचे लग्न 2010 मध्ये झाले. राहुल, एक यशस्वी उद्योजक, बराच काळ परदेशात राहत असल्याने त्यांचे नाते लाँग-डिस्टन्स मॅरेज होते. 2023 मध्ये ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ला दिलेल्या मुलाखतीत सिंपलने सांगितले की, “राहुल बराच वेळ परदेशात असतात, मला त्यांची आठवण येते, पण आमच्यात चांगली समजूत आणि मजबूत नाते आहे.” तथापि, कालांतराने दुरावा वाढल्याने त्यांनी 2025 मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.