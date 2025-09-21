निर्दोष असूनही 8 महिने तुरुंगात, स्वतःच्या मलमूत्रात जगली अभिनेत्री, बाहेर येताच झालेला मृत्यू, मिळालेला शहीदचा दर्जा

Snehalata Reddy : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील एक वेगळीच ओळख निर्माण करणारी कन्नड चित्रपटांची लोकप्रिय अभिनेत्री, निर्माती व समाजकार्यकर्ती स्नेहलता रेड्डीचे नाव आजही इतिहासात काळ्या अक्षरांनी कोरले गेले आहे. कारण इंदिरा गांधींनी 1975 मध्ये लादलेल्या इमरजन्सीदरम्यान तिच्यावर जे अत्याचार झाले ते ऐकून अंगावर काटा येतो.
स्नेहलता रेड्डीला कोणताही गुन्हा सिद्ध न होता थेट 2 मे 1976 रोजी ‘बडोदा डायनामाईट केस’ या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी तिचे निकटचे संबंध असल्यामुळे तिच्यावर सरकारचा रोष ओढवला. जवळपास आठ महिने तिला बेंगळुरूच्या तुरुंगात कठोर कारावास भोगावा लागला.
तिला ज्या कोठडीत ठेवण्यात आले होते ती एवढी लहान होती की दोन व्यक्तीही राहू शकत नव्हत्या. स्वच्छतागृहाची कोणतीही सोय नव्हती. एका कोपऱ्यातील छिद्राचा वापर तिला शौचालय म्हणून करावा लागत होता आणि त्याच खोलीत जमिनीवर झोपावे लागत होते. एवढेच नाही तर तुरुंग प्रशासनाकडून तिला वारंवार अमानुष वागणूक देण्यात येत होती.
स्नेहलता रेड्डीला अनेक वेळा कपडे उतरवून मारहाण केल्याचे तिच्या लिहिलेल्या डायरीत समोर आले आहे. ती दमा या आजाराने त्रस्त होती. तरीदेखील तिच्यावर कोणतीही दया दाखवली गेली नाही. तरीही तिने तुरुंगात असताना महिला कैद्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवला.
जेलमधील अनुभवांवर आधारित तिने एक डायरी लिहिली होती. यात तिने कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या अमानुष वागणुकीचे अनेक उदाहरणे दिली आहेत. या डायरीवर आधारित एक माहितीपट देखील तयार करण्यात आला आहे.
1977 मध्ये तिची तुरुंगातून सुटका झाली. परंतु केवळ पाच दिवसांतच तिला हृदयविकाराचा झटका आला आणि तिचे निधन झाले. अशा रीतीने भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ती एकमेव अभिनेत्री ठरली. जिला ‘शहीद’ चा दर्जा देण्यात आला.
स्नेहलता रेड्डीचे आयुष्य हे केवळ एका अभिनेत्रीचे नव्हते तर ती सामाजिक न्यायासाठी लढणाऱ्या एका निर्भीड स्त्रीचे प्रतीक होती. इमरजन्सीच्या त्या काळोख्या दिवसांत तिचे बलिदान आजही इतिहासाला आठवण करून देते की स्वातंत्र्याचे महत्त्व काय आहे.
FAQ
स्नेहलता रेड्डी कोण होत्या?
स्नेहलता रेड्डी (1932-1977) एक प्रसिद्ध कन्नड अभिनेत्री, निर्माती, नाट्य दिग्दर्शिका आणि सामाजिक कार्यकर्ती होत्या. त्या कन्नड आणि तेलुगू चित्रपटसृष्टीत कार्यरत होत्या आणि सामाजिक न्यायासाठी लढत होत्या.
त्या कधी आणि कुठे जन्मल्या?
स्नेहलता रेड्डींचा जन्म 1932 मध्ये आंध्र प्रदेशात भारतीय ख्रिश्चन कुटुंबात झाला. त्या दुसऱ्या पिढीच्या रूपांतरित होत्या आणि ब्रिटिश राजवटीविरोधात भारतीय नाव आणि वेशभूषा स्वीकारली.
त्यांचे वैवाहिक जीवन आणि कुटुंब कसे होते?
त्या प्रसिद्ध दिग्दर्शक पट्टाभिराम रेड्डी यांच्याशी विवाहित होत्या. त्यांना दोन मुले होती: मुलगी नंदना रेड्डी आणि मुलगा कोनारक रेड्डी (संगीतकार).