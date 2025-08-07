'माझं लग्न एका राजकारण्यासोबत झालं आणि एक...', लग्नाच्या चर्चांवर सोनाली कुलकर्णीने सोडलं मौन

Sonalee Kulkarni: सौंदर्य, ड्रेसिंग स्टाईल आणि हटके लुकमुळे मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ही सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत असते. तिने मराठीसह दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत देखील आपलं नाव कमवलं आहे. सोनाली तिच्या प्रोफेशनल लाईफपेक्षा तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत असते.
नुकताच एका मुलाखतीत तिच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी अनेक खुलासे केले. 'पटलं तर घ्या' या कार्यक्रमात बोलताना तिने तिच्या लग्नाच्या चर्चांबद्दल सांगितले.
सोनाली कुलकर्णी या कार्यक्रमात तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल विधान केलं आहे. ज्यामध्ये तिने सांगितले की, कधीकाळी अशी अफवा पसरली होती की, मी एका राजकारण्याशी लग्न केलंय आणि त्यांनी मला राहायला घरं दिलं आहे. त्यावेळी मला अनेकांचे फोन आले. माझ्या चुलत बहिणीनं देखील फोन करून विचारलं की, तुझं खरंच लग्न झालंय का? मी हसून तिला विचारलं, अगं, मी लग्न केलं असतं तर तुला लग्नाला बोलवलं नसतं का? तू माझी बहिण आहेस! त्यावर ती म्हणाली, नाही गं, घाईगडबडीत राहून गेलं असेल.
सोनाली पुढे म्हणाली, मग तिनं सांगितलं की, लोक असं म्हणतायत की मी एका नेत्याशी लग्न केलं आहे आणि त्यानं मला घर दिलं आहे. हे ऐकून मी काही वेळ स्तब्ध झाले. पण त्यामध्ये कोणतंही तथ्य नव्हतं. या केवळ अफवा आणि चर्चा होत्या.
दरम्यान, सोनाली कुलकर्णी ही मराठी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते. मराठी सिनेमाची 'अप्सरा' म्हणून तिला ओळखलं जातं. सोनाली कुलकर्णीने 'बकुळा नामदेव घोटाळे' या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या मनात आपली खास ओळख निर्माण केली. त्यानंतर 'नटरंग', 'मितवा', 'हंपी', 'व्हिक्टोरिया एक रहस्य', 'क्षणभर विश्रांती', 'गाढवाचं लग्न' आणि 'पोश्टर गर्ल' यांसारख्या अनेक हिट मराठी चित्रपटांतून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला आली.
सोनाली कुलकर्णी सध्या विविध चित्रपट आणि कार्यक्रमांतून आपलं अभिनय कौशल्य दाखवत आहे. तिच्या खास शैलीमुळे ती मराठी रसिकांच्या मनात आपली वेगळी छाप पाडत राहिली आहे.
