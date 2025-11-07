English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सुलक्षणा पंडित आणि लता मंगेशकरांचं प्रसिद्ध गाणं, छोटी मुलेही गुणगुणतात, तुम्ही ऐकलं का?

सुलक्षणा पंडित यांचा जन्म एका संगीत कुटुंबात 1954 मध्ये झाला होता. त्यांचे काका प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज होते.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 7, 2025, 02:52 PM IST
सुलक्षणा पंडित आणि लता मंगेशकरांचं प्रसिद्ध गाणं, छोटी मुलेही गुणगुणतात, तुम्ही ऐकलं का?

Sulakshana Pandit : हिंदी चित्रपटसृष्टी आणि संगीत विश्वातील एक प्रसिद्ध आणि गाजलेले नाव असलेल्या सुलक्षणा पंडित यांचे निधन झाले आहे. 71 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून आजारी होत्या आणि सुमारे 16 वर्षांपासून त्या एकाच जागी होत्या. त्यांच्या अखेरच्या काळात त्या मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचार घेत होत्या.

Add Zee News as a Preferred Source

या दु:खद बातमीनंतर संपूर्ण संगीत आणि चित्रपटसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. सोशल मीडियावर अनेक कलाकार आणि चाहत्यांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

लता मंगेशकर यांच्यासोबत सुरू केला होतं करिअर

विकिपीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, सुलक्षणा पंडित यांनी आपल्या गायन कारकिर्दीची सुरुवात बालगायिका म्हणून केली होती. त्यांनी भारत रत्न लता मंगेशकर यांच्यासोबत ‘सात समुद्र पार से’ हे गाणं गायलं होतं. हे गाणं 1967 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘तकदीर’ या चित्रपटातील होतं आणि त्यावेळी हे गाणं प्रचंड लोकप्रिय ठरलं होतं. आजही अनेक घरांमध्ये हे गाणं लोरी म्हणून गायलं जातं.

संगीतमय घराण्यात जन्म

सुलक्षणा पंडित यांचा जन्म 1954 मध्ये एका संगीतप्रेमी घराण्यात झाला. त्या प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांच्या पुतणी होत्या. त्यांना तीन बहिणी आणि तीन भाऊ असून, भावांपैकी जतीन–ललित ही प्रसिद्ध संगीतकार जोडी हिंदी चित्रपटसृष्टीत आजही ओळखली जाते.

सुलक्षणा यांनी वयाच्या नवव्या वर्षापासून संगीताच्या वाटेवर पाऊल ठेवले. 1967 मध्ये त्यांनी प्लेबॅक सिंगर म्हणून कारकीर्द सुरू केली आणि पुढे अनेक गाणी आपल्या मधुर आवाजात दिली.

गायन आणि अभिनय दोन्ही क्षेत्रांत ठसा उमटवला

गायिका म्हणूनच नव्हे, तर सुलक्षणना पंडित यांनी अभिनयक्षेत्रातही हात आजमावला. 1970 आणि 1980 च्या दशकात त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं.
त्यांचे ‘संकल्प’  या चित्रपटातील ‘तू ही सागर है, तू ही किनारा’ हे गाणं अत्यंत लोकप्रिय ठरलं आणि याच गाण्यासाठी त्यांना फिल्मफेअर सर्वोत्तम पार्श्वगायिका पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं.

संगीतप्रेमी आणि चाहत्यांकडून सोशल मीडियावर 'सुलक्षणा ताईंचा आवाज सदैव जिवंत राहील' अशा शब्दांत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. त्यांनी दिलेली गाणी आणि त्यांचा आवाज हे हिंदी संगीतविश्वासाठी एक अमूल्य ठेवा राहणार आहे.

FAQ

सुलक्षणा पंडित यांचा जन्म कधी आणि कसा झाला?

सुलक्षणा पंडित यांचा जन्म १९५४ मध्ये एका संगीतप्रेमी घराण्यात झाला. त्या प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज यांच्या पुतणी होत्या. त्यांना तीन बहिणी आणि तीन भाऊ असून, त्यांचे भाऊ जतीन–ललित ही प्रसिद्ध संगीतकार जोडी आहे.

सुलक्षणा पंडित यांच्या करिअरची सुरुवात कशी झाली?

सुलक्षणा पंडित यांनी वयाच्या नवव्या वर्षापासून संगीताच्या वाटेवर पाऊल ठेवले. त्यांनी बालगायिका म्हणून सुरुवात केली आणि १९६७ मध्ये ‘तकदीर’ चित्रपटातील ‘सात समुद्र पार से’ हे गाणं लता मंगेशकर यांच्यासोबत गायले, जे प्रचंड लोकप्रिय झाले.

सुलक्षणा पंडित यांचे निधन कधी आणि कसे झाले?

सुलक्षणा पंडित यांचे निधन ७१ व्या वर्षी झाले. त्या गेल्या अनेक वर्षांपासून आजारी होत्या आणि सुमारे १६ वर्षांपासून एकाच जागी होत्या. अखेरच्या काळात त्या मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचार घेत होत्या.

 

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Sulakshana PanditSulakshana Pandit deathbollywood singerindian actressPlayback Singer

इतर बातम्या

IPL Auction: ठरलं! 'या' दिवशी होणार आयपीएल 2026 ल...

स्पोर्ट्स