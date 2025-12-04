शिवसेना नेत्याची सून झाली ही मराठी अभिनेत्री, ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये केलंय काम

Tejaswini Lonari-Samadhan Sarvankar Wedding : सध्या मराठी मनोरंजनविश्वात लग्नांचा धुमधडाका पाहायला मिळत आहे. एकापाठोपाठ अनेक कलाकार विवाहबंधनात अडकत असून, त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. बिग बॉस मराठी फेम सूरज चव्हाण याच्या लग्नानंतर 2 डिसेंबर रोजी प्राजक्ता गायकवाड–शंभुराज खुटवड आणि सोहम बांदेकर–पूजा बिरारी यांनीही सात फेरे घेतले.
या लगीनघाईत आणखी एक अभिनेत्री विवाहबद्ध झाली आहे. अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी हिने आज 4 डिसेंबर रोजी शिवसेना युवा नेते समाधान सरवणकर यांच्यासोबत लग्नगाठ बांधली. मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये हा भव्य विवाहसोहळा पार पडला. या सोहळ्यातील तेजस्विनी आणि समाधान यांचे व्हिडिओ आणि फोटो सध्या सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहेत.
लग्नासाठी तेजस्विनीने गुलाबी रंगाची पारंपरिक साडी परिधान केली होती. दागिन्यांचा साज, नथ, केसांमधील गजरा आणि सौंदर्य खुलवणारा मेकअप यामुळे ती अतिशय रुबाबदार आणि सुंदर दिसत होती. समाधान सरवणकर यांनी पांढऱ्या रंगाची शेरवानी परिधान केली होती. ज्यामुळे दोघांची जोडी अधिकच आकर्षक दिसत होती.
26 ऑक्टोबर रोजी तेजस्विनी आणि समाधान यांचा साखरपुडा मोठ्या थाटात पार पडला होता. यानंतर मेहंदी आणि हळदीचे पारंपारिक सोहळे उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमांचे फोटो आणि व्हिडीओ चाहत्यांना खूप आवडले. आज त्यांच्या या खास दिवसाने त्या उत्साहाला पूर्णविराम मिळाला आणि दोघेही अधिकृतरीत्या विवाहबंधनात अडकले.
तेजस्विनीचा अभिनय प्रवास
तेजस्विनी लोणारीने केदार शिंदे यांचे भाऊ मंदार शिंदे यांच्या ‘नो प्रॉब्लेम’ या चित्रपटातून करिअरची सुरुवात केली. तेव्हा ती दहावीची परीक्षा पास झाली होती. पहिल्याच चित्रपटात तिने अभिनेता जितेंद्र जोशीसोबत मुख्य भूमिका साकारली. तेजस्विनीने अभिनेत्रीबरोबरच निर्मात्याची भूमिकाही पार पाडली आहे.
तिच्या लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये दोघात तिसरा आता सगळा विसरा, नो प्रॉब्लेम, बाप रे बाप डोक्याला ताप, गुलदस्ता, बायको नंबर 1, बर्नी यांचा समावेश आहे. टीव्ही मालिकांमध्येही ती चमकली असून ‘तुझेच मी गीत गात आहे’ आणि ‘देवमाणूस’ या मालिकांमधील तिच्या भूमिकांना प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
तेजस्विनी आणि समाधान यांनी आज सात फेरे घेऊन आयुष्याच्या नव्या अध्यायाची सुंदर सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या नव्या प्रवासावर मनोरंजनसृष्टीकडून, राजकीय क्षेत्रातून आणि चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.