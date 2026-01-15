'...म्हणूनच भ्रष्टाचारी नेत्यांच्या हातात पालिका देऊ नका' मराठमोळ्या अभिनेत्रीची लांबलचक पोस्ट चर्चेत

Tejaswini Pandit: महापालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्याने राज्यभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. अशाच पार्श्वभूमीवर मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित हिने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत मतदारांना महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. तिची ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून, नागरिकांनी जागरूक राहावे असे आवाहन तिने केले आहे.
कलाकारही प्रचारात सक्रिय
सध्या महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारात अनेक ओळखीचे चेहरे दिसत आहेत. रवीना टंडन, आदेश बांदेकर, गोविंदा यांसारखे कलाकार विविध पक्षांसाठी प्रचार करताना पाहायला मिळाले. त्यांच्या प्रचाराचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. कलाकारांचा या प्रचारात सहभाग पाहून नागरिकांमध्येही चर्चा सुरू आहे. अशातच तेजस्विनी पंडितने थेट कोणत्याही पक्षाचा प्रचार न करता मतदारांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
तेजस्विनी पंडितची सोशल मीडिया पोस्ट
तेजस्विनी पंडित सोशल मीडियावर कायम सक्रिय असते. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय विषयांवर ती स्पष्टपणे आपलं मत मांडताना दिसते. नुकताच marathi.com या पेजवर शेअर झालेला एक व्हिडिओ तिने आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर री-शेअर केला. या व्हिडिओसोबत तिने नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश लिहिला, जो सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे.
मतदारांना दिला महत्त्वाचा मेसेज
तेजस्विनी पंडितने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, नगरसेवक हे आपल्या दैनंदिन आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे महापालिकेची जबाबदारी चुकीच्या आणि भ्रष्ट लोकांच्या हाती जाऊ देऊ नका. नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि योग्य, सुजाण व शिक्षित उमेदवारांनाच मतदान करावे, असे आवाहन तिने केले आहे. तिच्या या स्पष्ट मतामुळे अनेकांनी तिच्या भूमिकेचं कौतुक केलं आहे.
महापालिका निवडणुकीची राजकीय समीकरणे
राज्यातील महापालिका निवडणुकांबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे. जवळपास 20 वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे गट आणि मनसे यांची युती झाली असून, मुंबईतील 97 जागांवर ही आघाडी भाजपसमोर थेट आव्हान उभी करत आहे. भाजप 137 जागांवर, तर एकनाथ शिंदे गट 90 जागांवर निवडणूक लढवत आहे. काँग्रेसकडून 143 जागांवर उमेदवार असून, वंचित बहुजन आघाडी 62 जागांवर मैदानात आहे.
तेजस्विनी पंडितचं वर्कफ्रंट
तेजस्विनी पंडितने अनेक मराठी चित्रपटांतून प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. अभिनयासोबतच ती सामाजिक मुद्द्यांवर ठाम भूमिका मांडताना दिसते. अलीकडेच ती ‘येरे येरे पैसा 3’ या चित्रपटात झळकली होती. आता तिची ही पोस्ट निवडणूक काळात नागरिकांना विचार करायला भाग पाडणारी ठरत आहे.