/Video: गळ्यात मंगळसूत्र, हातात हिरवा चुडा; नवविवाहितेच्या रुपात कंगनानं रोखली नजर, लग्न उरकलं? सत्य काय?

Kangana Ranaut Mangalsutra Video Sparks Secret Marriage Rumours : अभिनेत्री कंगना राणौत ही गेल्या काही वर्षांमध्ये तिच्या चित्रपटांहून अधिक राजकीय भूमिकांमुळं लक्ष वेधताना दिसली. आता मात्र तिचा एक व्हिडीओच समोर आला आहे...
Kangana Ranaut Secret Marriage Rumours : अभिनय क्षेत्रापासून राजकीय वर्तुळाकडे वळलेल्या कंगना राणौत यांनी खासदारकीच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीपासूनच सर्वांचं लक्ष वेधलं. तुलनेनं सिनेजगतापासून तिनं काहीसा दुरावा पत्करला. आगामी चित्रपट, चित्रीकरण याहीपेक्षा विविध विषयांवरील तिच्या परखड भूमिकांनी बऱ्याचदा लक्ष वेधलं. अशाच या अभिनेत्रीचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर नुकताच व्हायरल होत आहे. जो, वारंवार पाहिला जातोय. कारण, त्यामध्ये कंगना एखाद्या नवविवाहितेप्रमाणं साजश्रृंगार केलेल्या दिसत आहे.
कपाळावर टिकली, गळ्यात मंगळसूत्र, हातात चक्क हिरवा चुडा अशा रुपात कंगना कॅमेरासमोर आल्या. पिच शेडमधील साधा ड्रेस तरीही लूकला अधिक उठावदार करणारा हा साज अनेक प्रश्नांनासुद्धा वाव देऊन गेला. काही सेकंदांचाच हा व्हिडीओ, जिथं त्या सुरक्षा रक्षकासमवेत कारच्या दिशेनं जाताना दिसतात. कॅमेरासमोर येणं ही बाब या अभिनेत्रीसाठी नवी नाही, मात्र त्यांचं हे रुप माध्यम प्रतिनिधींसमवेत नेटकऱ्यांसाठीही पूर्णपणे अनपेक्षित असल्यानं, विवाहितेचा हा साज पाहता कंगना यांनी खरंच लग्न उरकलं का? असाच प्रश्न केला जातो.
काही वेळातच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये कंगना जरी विवाहितेच्या रुपात दिसत असल्या तरीही, अपेक्षित उत्तर नेटकऱ्यांना मिळणार नाहीय. कारण, कंगना यांनी लग्न केलं नसून, हा लूक त्यांच्या आगामी चित्रपटाशी निगडीत आहे. 'क्वीन 2' या चित्रपटातील हा लूक असल्याचं सांगण्यात येतं. या सिनेमाच्या चित्रीकरणाची सुरुवात झाली असून, सध्यातरी अभिनेत्रीचा हा लूक या कलाकृतीचाच भाग असल्याचं म्हटलं जात आहे.
2013 मध्ये कंगना यांचा 'क्वीन' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यामुळं त्यांनी कलाक्षेत्रातील कारकिर्दीत प्रचंड यश मिळवलं. विकास बहल दिग्दर्शित या चित्रपटात कंगना यांनी साकारलेली 'रानी मेहरा' प्रेक्षकांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेली. लग्न मोडल्यानं हनिमूनला एकटीच जाणारी रानी आजही चाहत्यांच्या लक्षात आहे. त्यामुळं या चित्रपटाच्या सिक्वलमध्ये कोणत्या कथानकावर उजेड टाकला जाणार हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.
गेला बराच काळ राजकीय वर्तुळाातच व्यग्र असणाऱ्या, सत्ताधारी, विरोधक, तत्सम मुद्दयांवर चर्चा करणाऱ्या, माध्यमांशीसुद्धा त्या मुद्द्यांवरच संवाद साधणाऱ्या खासदार कंगना राणौत आता पुन्हा अभिनेत्री कंगना राणौत म्हणून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांमध्येसुद्धा या त्यांच्या चित्रपटासाठी उत्सुकता पाहायसा मिळत आहे.