गेल्या 10 वर्षांपासून 'या' अभिनेत्रीने लावला नाही साबण, तरीही सौंदर्यामध्ये देते अभिनेत्रींना टक्कर

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील या अभिनेत्री गेल्या 10 वर्षांपासून अंघोळ करताना साबण लावली नाही. तरीही सौंदर्यामध्ये देते अनेक अभिनेत्रींना टक्कर.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 05:07 PM IST
Bollywood Actress: बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या मलवदे जी ‘चक दे इंडिया’मध्ये तिच्या दमदार अभिनयासाठी ओळखली जाते. तिने नुकताच एक असा खुलासा केला आहे ज्याने चाहत्यांना चकित केलं आहे. विद्याने सांगितले की तिने गेल्या 10 वर्षांपासून साबणाचा वापर बंद केला आहे. मात्र, ही फक्त स्वच्छतेची गोष्ट नाही तर ती तिच्या मानसिक स्वास्थ्याशी आणि स्किन केअरशी संबंधित आहे.

विद्या मलवदे अंघोळीच्या वेळी एक विशेष नियम पाळते. अंघोळीनंतर ती सुमारे 30 सेकंदं पाण्यातून बाहेर थांबते. एका मंत्राचा जप करते ज्यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर जाते. नंतर ती साध्या पाण्याने, गुलाब पाण्याने किंवा पारंपरिक बेसनाच्या उबटनाने स्नान करते. विद्या म्हणते की, हे फक्त स्वच्छतेचे माध्यम नाही तर ध्यान आणि माइंडफुल स्किन केअरचे एक सुंदर मिश्रण आहे.

डर्मेटोलॉजिस्टचं मत

लेडी कर्जन एंड बॉरिंग हॉस्पिटल, बेंगळुरूच्या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता श्रीधरच्या मते, 'सगळ्यांना रोज साबणाने अंघोळ करण्याची गरज नसते. 2024 मधील अभ्यासानुसार, जे लोक फक्त पाण्याने अंघोळ आणि जे लोक क्लिनझर किंवा साबणाचा वापर करतात या दोघांमध्ये स्किन इन्फेक्शनची पातळी साधारण समान आहे.'

जर आपल्या दिवसाची सक्रियता जास्त नसली, जास्त धूल किंवा घाम येत नसेल तर फक्त पाण्याने अंघोळ करणे पुरेसे ठरते. मात्र, जर तुम्ही बाहेर काम करता, जास्त घाम येतो किंवा प्रदूषित वातावरणात राहता तर काही ठिकाणी साबण किंवा क्लींजरचा वापर आवश्यक आहे. 

साबण जास्त वापरण्याचे तोटे

डॉ. श्रीधर पुढे म्हणाले, साबणाचा जास्त वापर त्वचेवरील नैसर्गिक तेल आणि लिपिड्स दूर करतो. ज्यामुळे त्वचा सूखी, कडक आणि खाज सुटणारी होऊ शकते. त्वचेवरील मायक्रोबायोम हा हानिकारक नसून शरीराच्या डिफेन्सचा भाग आहे. जास्त साबण किंवा अँटीबॅक्टेरियल क्लिनझर वापरल्यास चांगले बैक्टीरिया नष्ट होतात, ज्यामुळे त्वचेचे pH आणि सुरक्षा कमी होते.

विद्या मलवदेच्या अनुभवाप्रमाणे साबण लावणे टाळल्यानंतर त्वचा अधिक मऊ, शांत आणि चमकदार वाटू लागते. विद्या मलवदेसारखे लोक नेचरल किंवा पारंपरिक उपायांकडे वळत आहेत. डॉ. श्रीधर सांगतात की,  पिसलेली डाळ, आटा आणि हळद यांचा उबटन त्वचेला नैसर्गिकरीत्या साफ करते. गुलाब जल त्वचेला थंडावा आणि ताजगी देते. मुख्यतः सुगंधासाठी, गहिरा स्वच्छतेसाठी नाही. ज्या लोकांना साबण पूर्णपणे सोडायचा नाही त्यांच्यासाठी ऑर्गेनिक साबण किंवा pH-बैलन्स्ड क्लिनझर सुरक्षित उपाय आहेत.

FAQ

विद्या मलवडेच्या साबण सोडण्यामागचं मुख्य कारण काय आहे?

विद्या मलवडेच्या मते, तिने गेल्या १० वर्षांपासून साबणाचा वापर बंद केला आहे. हे फक्त स्वच्छतेची गोष्ट नसून मानसिक स्वास्थ्य आणि स्किन केअरशी संबंधित आहे. अंघोळीनंतर ३० सेकंद थांबून मंत्राचा जप करून नकारात्मक ऊर्जा दूर करते आणि साध्या पाण्याने, गुलाब पाण्याने किंवा बेसनाच्या उबटनाने स्नान करते. हे ध्यान आणि माइंडफुल स्किन केअरचं मिश्रण आहे.

साबण सोडल्यानंतर विद्या मलवडेच्या त्वचेची स्थिती कशी झाली?

विद्या मलवडेच्या अनुभवाप्रमाणे, साबण सोडल्यानंतर त्वचा अधिक मऊ, शांत आणि चमकदार वाटू लागते. ती असे पारंपरिक आणि नैसर्गिक उपाय वापरते जे त्वचेला हानिकारक नसतात आणि मानसिक शांतता देतात.

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. श्वेता श्रीधर यांचं साबणाच्या वापराबाबत मत काय आहे?

डॉ. श्वेता श्रीधर (लेडी कर्जन एंड बॉरिंग हॉस्पिटल, बेंगळुरू) यांच्या मते, सगळ्यांना रोज साबणाची गरज नसते. २०२४ च्या अभ्यासानुसार, फक्त पाण्याने अंघोळ करणाऱ्या आणि साबण वापरणाऱ्यांमध्ये स्किन इन्फेक्शनची पातळी समान आहे. कमी सक्रियता असल्यास पाणी पुरेसं; पण घाम, धूळ किंवा प्रदूषणात राहणाऱ्यांसाठी साबण आवश्यक आहे.

