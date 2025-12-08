अभिनेत्रीच्या घरात लगीनघाई! अशोक सराफ आणि निवेदिता यांच्या घरी झालं खास केळवण

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Rasika Wakharkar's Kelvan : मराठी अभिनेत्रीचे पहिलं केळवण अशोक आणि निवेदिताच्या घरी; लग्नबंधनात लवकरच प्रवेश  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 8, 2025, 02:21 PM IST
मराठी मनोरंजन विश्वात लगीनघाई जोरात सुरु आहे. प्राजक्ता गायकवाज, पूजा बिरारी, भाग्यश्री न्हालवे यांच्यानंतर आता टीव्ही इंडस्ट्रीची लोकप्रिय अभिनेत्री रसिका वाखारकर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. रसिकाचं पहिलं केळवण नुकताच पार पडले असून त्याला एकदम खास रंग देण्यासाठी अभिनेता जोडी अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांनी सोहळ्याचे आयोजन केले.

रसिकाचा धमाकेदार उखाणा आणि हसतमुख वातावरण

केळवणाच्या सोहळ्यात रसिकाने घेतलेला उखाणा चर्चेत आला. तिने म्हणाली 'माझ्या पहिल्या केळवणासाठी जमली अख्खी टीम, अशोक मा.मा., शुभंकरचं नाव घेते, भारावून गेले मी...' हा उखाणा ऐकून अशोक सराफ इतके आनंदित झाले की त्यांनी नाचायला सुरुवात केली. निवेदिता सराफ यांनीही रसिकाला जोरदार दाद दिली. सोहळ्यात निवेदिताने रसिकाला ओवाळून तिचं औक्षण केलं आणि त्यानंतर दोघांनी तिला खास साडी भेट दिली. अशोक सराफ यांनीही मिश्किल स्वभावात रसिकाविषयी आपली भावना व्यक्त केली. या प्रकारामुळे सोहळ्यात उपस्थित सर्वांना हसतमुख आणि उत्साही वातावरण अनुभवायला मिळाले. रसिकाच्या उखाण्याने आणि अशोक–निवेदितांच्या सहभागाने केळवण अत्यंत आनंददायी आणि संस्मरणीय ठरला.

संपूर्ण टीमसोबत उत्सव

रसिकाच्या पहिल्या केळवणासाठी 'अशोक मा.मा.' मालिकेची संपूर्ण टीम उपस्थित होती. उपस्थित कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी एकत्रितपणे गाणी, नृत्य आणि उखाणे करून सोहळ्यात रंगत आणली. सर्वांनी रसिकाच्या आनंदात सहभागी होऊन तिच्या पहिल्या केळवणाचा अनुभव अविस्मरणीय केला.

शुभंकर उंब्रानीसोबत साखरपुडा आणि आगामी लग्न

रसिकाने काही दिवसांपूर्वीच तिच्या बायकोपदाच्या साथीदार शुभंकर उंब्रानीसोबत साखरपुडा पार पाडला होता. आता रसिका आणि शुभंकर लवकरच विवाहबंधनात अडकण्याची शक्यता आहे. रसिकाच्या लग्नाबाबत चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे आणि सोशल मीडियावर चाहत्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

सोहळ्याचा अनुभव आणि रसिकाचा आनंद

रसिकाचा केळवण फक्त तिच्या करिअरसाठीच नव्हे तर तिच्या वैयक्तिक जीवनाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचे प्रतीक बनले. अशोक–निवेदितांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या सोहळ्यात रसिकाच्या आनंदाने आणि उत्साहाने वातावरण भरून गेले. केळवणात रसिकाच्या आनंदाने सर्व उपस्थितांचे चेहरे हसतमुख झाले. तिच्या पहिल्या केळवणामुळे रसिकाचा वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन यांचा संगम साजरा झाला.

FAQ

रसिका वाखारकरचा पहिला केळवण कोठे आणि कोणांच्या घरी पार पडला?
रसिका वाखारकरचा पहिला केळवण अभिनेता जोडी अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांच्या घरी पार पडला.

रसिकाने केळवणात काय उखाणा घेतला?
रसिकाने उखाणा घेतला 'माझ्या पहिल्या केळवणासाठी जमली अख्खी टीम, अशोक मा.मा., शुभंकरचं नाव घेते, भारावून गेले मी…', हा उखाणा ऐकून अशोक सराफ आणि निवेदिता सराफ यांनी रसिकाला उत्साहाने दाद दिली.

रसिका वाखारकर लवकरच कोणाशी विवाहबंधनात अडकणार आहे?
रसिका वाखारकर शुभंकर उंब्रानीसोबत लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. काही दिवसांपूर्वी दोघांचा साखरपुडा पार पडला होता.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

