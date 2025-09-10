प्रिया मराठेच्या निधनावर अभिनेत्रीची प्रतिक्रिया ‘एवढ्या यातना झाल्या, सुटली ते बरं झाल’

टीव्ही इंडस्ट्रीतील कलाकारांचं नातं फक्त कॅमेरासमोरचं नसतं, तर कॅमेरामागेही असंख्य आठवणींच्या रूपाने घट्ट विणलेलं असतं. अशाच आठवणींनी अभिनेत्री शिवानी सोनार आज भावूक झाली. कारण, तिची जिवलग मैत्रीण आणि सहकारी प्रिया मराठे कायमची दूर गेली आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रियाचं कॅन्सरशी झुंज देत वयाच्या फक्त ३८व्या वर्षी निधन झालं. या घटनेनं मराठी आणि हिंदी मालिकांच्या जगतात शोककळा पसरली. मात्र, प्रियाच्या निधनानंतर सोशल मीडियावर काही न लिहिल्यामुळे शिवानीवर प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यावर आता तिने मौन सोडत मन मोकळं केलं. ‘अल्ट्रा मराठी बझ’ला दिलेल्या मुलाखतीत शिवानी म्हणाली, 'प्रियाचं जाणं मी अजूनही मान्य करू शकले नाही. तिचा फोटो शेअर करून काही लिहावं असं वाटलं होतं, पण धाडस होत नव्हतं. दोन दिवस मी काहीच बोलू शकले नाही. आम्ही शेवटच्या मालिकेत एकत्र होतो, रोज मेकअप रूम शेअर केली होती. त्यामुळे तिचं जाणं स्वीकारणं फार कठीण आहे. काही माणसं कायम आपल्यासोबत राहतील असं वाटतं, प्रिया त्यापैकीच होती.' तिने पुढे सांगितलं, “शेवटच्या काळात प्रियाला खूप त्रास होत होता. तिच्या वेदना पाहवत नव्हत्या. देवाने तिला त्या यातनांतून मुक्त केलं, ते बरं झालं. प्रियाला एवढ्या यातना सहन कराव्या लागू नयेत, असं वाटायचं. पण आज ती जिथे कुठे असेल, तिथे सुखी असेल. कधी कधी देव चांगल्या माणसांसोबत खूप वाईट गोष्टी करतो.' प्रियाने ‘या सुखांनो या’ मालिकेतून छोट्या पडद्यावर पाऊल ठेवले आणि पुढे ‘चार दिवस सासूचे’, ‘पवित्र रिश्ता’, ‘बडे अच्छे लगते है’ अशा अनेक गाजलेल्या मालिकांमध्ये अभिनय केला. तिचं साधं-सरळ वागणं, हसतमुख स्वभाव आणि प्रेक्षकांशी जोडून घेण्याची ताकद तिला वेगळी बनवत होती.
