English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • अदा शर्माचा सुशांत सिंह राजपूतच्या घरावर धक्कादायक निर्णय; मेलेल्या माणसाचे...

अदा शर्माचा सुशांत सिंह राजपूतच्या घरावर धक्कादायक निर्णय; 'मेलेल्या माणसाचे...'

Adah Sharma does changes in Sushant singhs rajputs's Flat : अदा शर्माचा मोठा निर्णय! सुशांत सिंह राजपूतच्या घरात राहून बदललं ?  

कावेरी पिंपळे | Updated: Dec 30, 2025, 05:03 PM IST
अदा शर्माचा सुशांत सिंह राजपूतच्या घरावर धक्कादायक निर्णय; 'मेलेल्या माणसाचे...'

बॉलिवूड अभिनेत्री अदा शर्मा गेल्या काही वर्षांपासून एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आली आहे. तिच्या अभिनय कौशल्याबद्दल जितके विचारले जातात, तितकेच तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल देखील चर्चा होऊ लागली आहे. अदा शर्मा, जी ‘द केरळ स्टोरी’ चित्रपटातून प्रसिद्ध झाली, तिच्या जीवनातील एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. काही महिन्यांपूर्वी ती दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या घरात राहू लागली होती, ज्यात सुशांतने 2020 मध्ये आत्महत्या केली होती.

Add Zee News as a Preferred Source

आता, अदा शर्माने त्या घरातच आपले नवे जीवन सुरू केले आहे, पण सुशांतच्या आठवणींना महत्त्व देण्याऐवजी, तिने त्या घरात मोठे बदल केले आहेत. सुशांतने ज्या घरात गळफास लावला, त्या घराचे तिने विकत घेतले आणि तिथे ती आपल्या आईसोबत राहायला लागली आहे. घरातील सर्व जुने फर्निचर काढून टाकले आहे आणि त्याऐवजी, नवे फर्निचर घेतले आहे.

घरातील नवे वातावरण आणि फराह खानचे आश्चर्य

अलीकडच्या व्लॉगमध्ये, प्रसिद्ध कोरिओग्राफर आणि दिग्दर्शक फराह खान अदा शर्माच्या घरात दाखल झाली आणि तिने घरातील बदल पाहिल्यानंतर त्याला खूपच वेगळं आणि अनोखं म्हटलं. फराहने घराच्या व्हिडीओमध्ये सांगितले की अदा शर्माच्या घरात नाही एक सोफा, ना डायनिंग टेबल, ना लक्झरी फर्निचर काहीही नाही. फराह थोड्याच वेळात अदा शर्माच्या घराच्या साधेपणात थक्क झाली. तिच्या म्हणण्यानुसार, 'घराबद्दलचं असं साधेपण पाहून, मला खूपच थोड्या वेळात आनंद मिळाला'.

अदा शर्माचे विशेष कारण - रिकाम्या जागेत नाचणे आणि खेळणे

अदा शर्मा, जी स्वाभाविकपणे एक सृजनशील व्यक्तिमत्व आहे, तिच्या घरातील रिकाम्या जागेचा उपयोग एक अद्वितीय कारणासाठी करते. ती म्हणाली की, तिला रिकामी जागा आवडते, कारण ती त्यात सहजपणे नाचू शकते आणि खेळू शकते. याशिवाय, तिच्या घरात एकही सोफा न ठेवण्याचं कारण देखील तिने स्पष्ट केलं. अदा म्हणते, 'मी आणि माझी आई जमिनीवर बसून जेवतो. तसेच, माझ्या घरात कधीही कोणतेही मित्र येत नाहीत, कारण मी पार्टी देखील करत नाही.'

सुशांत सिंह राजपूतच्या घराशी संबंधित भुतांची भीती नाही

फराह खानने अदा शर्माला सुशांतच्या घराबद्दल विचारले, ज्यावर तिने अतिशय निर्भीडपणे उत्तर दिलं. अदा शर्माला सुशांतच्या घरातील आठवणींबद्दल किंवा घरात असलेल्या भुतांची भीती नाही. तिने म्हणाले, 'माझ्या आयुष्यात देवावर गाढ श्रद्धा आहे, आणि मी नेहमीच माझ्या आईसोबत घरात पूजा-पाठ करते. मला असा विश्वास आहे की घराची ऊर्जा सकारात्मक आहे आणि या जागेतील वातावरण कधीही भीतीदायक नाही.'

अदा शर्मा चामुंडेश्वरीपासून अदा शर्मा बनण्याचा प्रवास

फराह खानसोबत बोलताना अदा शर्माने आपलं खरं नाव उघड केलं. तिने सांगितलं की तिचं खरं नाव ‘चामुंडेश्वरी’ आहे. तिच्या कुटुंबीयांनी आणि मित्रांनी तिला घाबरवलं होतं की इतक्या जड नावाने चित्रपटात काम मिळवणं कठीण होईल. त्यामुळे, तिने आपलं नाव बदलून ‘अदा शर्मा’ ठरवलं. अदा शर्माने या वलयाची स्वतःच्या आंतरिक शक्तीसोबत सर्वांसमोर उलगडली आणि त्याप्रमाणेच तिच्या जीवनात पुढे येणारे अनेक बदल समोर आले.

आखरी विचार

अदा शर्माचा हा निर्णय तिच्या जीवनात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. घरातील आणि तिच्या जीवनशैलीतील बदलांमुळे ती एक नवा दृषटिकोन स्वीकारत आहे. सुशांत सिंह राजपूतच्या घरात राहत असताना त्याच्या आठवणींवर तिने खूप विचार केला, आणि त्यानंतर घराच्या सजावटीतील बदल अधिक सकारात्मक आणि हलके असल्याचे तिला वाटले. त्याचप्रमाणे, तिने कोणतीही जुनी आठवणं स्वतःवर हुकूम ठरवण्याऐवजी एक नवा प्रारंभ करण्याचा ठराव घेतला आहे. आजच्या या बदललेल्या जागेत, अदा शर्माचे जीवन आणि तिच्या घराची सकारात्मक ऊर्जा तिच्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाला अधिक प्रकट करत आहे.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे. ...Read More

Tags:
Adha SharmaAdah Sharmasushant singh rajputCBI Closure ReportSushant Singh Rajput death case

इतर बातम्या

न्यूझीलंड विरुद्ध सीरिजमधून 'या' खेळाडूंचा पत्ता...

स्पोर्ट्स