Marathi News
  • मनोरंजन
  • राणी मुखर्जीला आदिराचा भावनिक पत्र आई-मुलगी आहोत...

राणी मुखर्जीला आदिराचा भावनिक पत्र 'आई-मुलगी आहोत...'

Daughters emotional letter to Rani Mukherjee : अभिनेत्री राणी मुखर्जीच्या 30 वर्षांच्या चित्रपटसृष्टीतल्या कारकीर्दीच्या कार्यक्रमात तिच्या मुलगी आदिराने लिहिलेले पत्र करण जोहरने वाचले.     

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 23, 2026, 08:42 AM IST
राणी मुखर्जीला आदिराचा भावनिक पत्र 'आई-मुलगी आहोत...'

अभिनेत्री राणी मुखर्जी लवकरच ‘मर्दानी 3’ या चित्रपटात दिसणार आहे. तिने नुकताच बॉलिवूडमध्ये 30 वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली आहे. या खास प्रसंगी यशराज फिल्म्सने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित केला, ज्यात राणी मुखर्जी आणि तिचा जवळचा मित्र व दिग्दर्शक करण जोहर उपस्थित होते. या कार्यक्रमात राणीच्या कारकीर्दीचे विविध पैलू आणि तिच्या सिनेसृष्टीतील योगदानावर चर्चा झाली.

करण जोहरने वाचले आदिराचे पत्र

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करण करण जोहरनेच केले. कार्यक्रमात त्यांनी राणीची मुलगी आदिरा मुखर्जीने आपल्या आईसाठी लिहिलेले एक हस्तलिखित पत्र वाचले. हे पत्र आदिराने राणीच्या 30 वर्षांच्या सिनेसृष्टीतील प्रवासाच्या निमित्ताने लिहिले होते. करणने हे पत्र हळू हळू वाचले, ज्यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात भावनिक लहरी उमटल्या.

पत्र वाचताना करण जोहरचे आवाजही भावनांनी भरलेले होते. प्रत्येक ओळ वाचताना प्रेक्षक आणि उपस्थितांची नजर राणीवर आणि तिच्या भावनिक प्रतिक्रियेवर होती. पत्रातील शब्दांनी कार्यक्रमाची वातावरण अधिकच भावनिक बनवले.

आदिराचे पत्र: आई-विषयी प्रेम आणि आदर

आदिराने पत्रात आपल्या आईबद्दल खूप प्रेम आणि आदर व्यक्त केला. तिने राणीला “जगातील सर्वोत्तम आई” असे संबोधले आणि त्यांच्यातील नात्याची ताकद अधोरेखित केली. पत्रात आदिराने लिहिले की, त्यांनी एकत्र अनेक आठवणी बनवल्या आहेत आनंदाच्या, रडण्याच्या आणि मजेदार क्षणांच्या.

आदिराने तिच्या आईकडून मिळालेल्या गुणांबद्दल आणि त्यांच्या समानतेबद्दल देखील लिहिले. तिने म्हटले की तिला आईकडून अभिनय, नृत्य आणि चित्रकलेची कला मिळाली आहे. पण तिने हे देखील नमूद केले की आईचा लवकर राग येणे हा गुण तिला आवडत नाही, परंतु तोही तिच्याकडूनच आलेला आहे. आदिराने पुढे लिहिले की, 'आपण दोघे थोडे वेगळे आहोत, जसे तुला गडद रंग आवडतात आणि मला हलके रंग, पण आपण अनेक बाबतीत सारखेच आहोत आपले दिसणे, सवयी आणि प्रतिभा.' तिने स्वतःच्या काही गुणांचा उल्लेख करत म्हटले की, 'माझ्यामध्ये काही गोष्टी आहेत ज्या तुझ्यात नाहीत, जसे की माझ्या शाळेतील गणिताची कौशल्ये.'

भविष्यासाठी आदिराची अपेक्षा

पत्रात आदिराने तिच्या भविष्यासाठीही भावना व्यक्त केल्या. तिने लिहिले की ती मोठी झाल्यावर तिच्या आईसारखी दयाळू, आत्मविश्वासू, प्रेमळ, समजूतदार आणि स्टायलिश बनेल. या शब्दांनी तिच्या आईबद्दलच्या आदराची आणि तिच्या स्वप्नांची झलक मिळाली.

भावनिक शेवट: “आई-मुलगीचं नातं कायम राहील”

पत्राच्या शेवटी आदिराने भावनिक शब्दांत लिहिले 'सर्व काही बाजूला ठेवले तरी आपण एकाच रक्ताचे आहोत. आपण आई-मुलगी आहोत आणि आपले नाते कायम राहील. मी तुझ्यावर खूप प्रेम करते, मम्मा.' या शब्दांनी राणीच्या डोळ्यातून अश्रू उगम पावले. प्रेक्षक आणि उपस्थितांनाही भावनिक क्षण अनुभवायला मिळाला. या पत्रामुळे राणीची नातेसंबंधांबद्दलची संवेदनशीलता आणि मातृत्वाची उष्णता पुन्हा एकदा दिसून आली.

कार्यक्रमाचे वातावरण आणि प्रतिक्रिया

या कार्यक्रमात राणी मुखर्जी आणि करण जोहर यांच्यातील मैत्रीचे दृश्यही चर्चेत राहिले. करणने कार्यक्रमाच्या वेळी राणीच्या सिनेसृष्टीतील प्रवासाची प्रशंसा केली आणि तिच्या कामाची दखल घेतली. आदिराच्या पत्राने कार्यक्रमाला अधिकच भावनिक टच मिळाला, ज्यामुळे सोशल मीडियावरही या क्षणाचे व्हिडीओ आणि प्रतिक्रियांचा जोरदार प्रसार झाला.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Rani Mukerji Dedh Footiyawho called Rani Mukerji Dedh FootiyaWhy Bobby Deol called Dedh Futiya Rani MukerjiRani Mukerji hightdedh footiya Rani Mukerji

