  मनोरंजन
रेवती लेलेच्या लग्नानंतर चाहतीच्या कमेंटवर भडकला आदिश वैद्य; म्हणाला 'तिच्या लग्नाची खिल्ली...'

Adish Vaidya gets angry : रेवतीच्या ex बॉयफ्रेंड आदिश वैद्यच्या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. एका चाहतीच्या कमेंटमुळे आदिश संतप्त झाला आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 23, 2026, 03:04 PM IST
मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री रेवती लेले नुकतीच लग्नबद्ध झाली आहे. रेवतीने कौशिक भिडेसोबत 20 फेब्रुवारीला लग्नगाठ बांधली असून, तिच्या या आनंददायी क्षणाचे फोटो तिने सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. तिच्या लग्नाचे फोटो चाहत्यांच्या मोठ्या पसंतीस उतरले आहेत आणि सोशल मीडियावर यावर अनेक शुभेच्छा येत आहेत.

मात्र, रेवतीचा एक्स बॉयफ्रेंड आदिश वैद्यच्या काही पोस्टमुळे सध्या चर्चेला उधाण आले आहे. आदिशने आपल्या इन्स्टाग्रामवर काही फोटो शेअर केले, ज्यात त्याच्या हाताजवळ दुसऱ्या मुलीचा हात दिसत आहे. तथापि, दुसऱ्या फोटोमध्ये हे स्पष्ट होते की हा हात फक्त आदिशचा आहे. या फोटोसोबत आदिशने लिहिले, 'मेरे हाथ मे, मेरा हाथ हो...सारी जन्नते मेरे साथ हो', ज्यामुळे पोस्टवर चाहत्यांचे लक्ष वेधले गेले.

या पोस्टवर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, मात्र एका चाहतीने केलेली कमेंट आदिशला भावली नाही. त्या चाहतीने विचारले, 'तू रेवतीच्या लग्नाची खिल्ली उडवतोस का?' यावर आदिशने राग व्यक्त करत उत्तर दिले, 'असा मूर्खासारखा प्रश्न तुम्ही का विचारत आहात? मी कोणाची खिल्ली उडवलेली नाही. हा जोक मी माझ्यावर केलेला आहे. तिला प्रेम मिळाल्याबद्दल मी आनंदी आहे. आणि ज्याला आयुष्यात प्रेम मिळालं, त्या सगळ्यांसाठी मी आनंदी आहे. पुढच्या वेळेपासून बोलण्याआधी विचार करा.'

आदिश आणि रेवती काही वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते आणि त्यांनी जाहीररित्या त्यांच्या नात्याची कबुली दिली होती. मात्र, काही कारणांमुळे त्यांचा ब्रेकअप झाला. रेवतीने आता कौशिक भिडेसोबत लग्न करून आपल्या नव्या आयुष्याला सुरुवात केली आहे.

आदिशची ही पोस्ट आणि त्यावर चाहतीची कमेंट सोशल मीडियावर जोरदार चर्चेचा विषय बनली आहे. काही लोकांनी आदिशच्या उत्तराचे कौतुक केले आहे तर काहींनी चाहतीला केलेल्या प्रश्नाबाबत चर्चा केली आहे. चाहत्यांनी या वादातून एक गोष्ट लक्षात घेतली की, आदिशने नेहमीच आपले मत प्रामाणिकपणे व्यक्त केले आहे आणि रेवतीच्या सुखासाठी तो आनंदी आहे.

तसेच, सोशल मीडियावर काही चाहत्यांनी आदिशला प्रेमळ सल्ला दिला आहे की, त्याने अशा प्रसंगात संयम ठेवावा. या प्रकरणामुळे दोन्ही पक्षांवरील चाहत्यांचा रस वाढला असून, रेवतीच्या नव्या जीवनाबद्दलही लोक उत्साहित आहेत.

या घटनेमुळे मनोरंजन विश्वातील एक्स रिलेशनशिप्स आणि सोशल मीडियाच्या संवादांची महत्त्वाची उदाहरणेही पुन्हा चर्चेत आली आहेत. चाहत्यांसाठी हा प्रकरण एक मनोरंजक वादविवाद ठरला आहे, जो अजून काही दिवस चर्चेत राहणार आहे.

कावेरी पिंपळे

