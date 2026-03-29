  • आदित्य धर आणि यामी गौतम यांचा आर्थिक संपत्तीचा आकडा बनला चर्चेचा विषय

आदित्य धर आणि यामी गौतम यांचा आर्थिक संपत्तीचा आकडा बनला चर्चेचा विषय

सोशल मीडियावर चर्चेत असलेले ‘धुरंधर’ दिग्दर्शक आदित्य धर, चित्रपटांच्या तुफान यशामुळे आता संपत्तीच्या यादीत वरच्या स्तरावर आहेत. पत्नी यामी गौतम सोबत त्यांची एकूण कमाई किती आहे, पाहुयात.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 29, 2026, 11:17 AM IST
आदित्य धर आणि यामी गौतम यांचा आर्थिक संपत्तीचा आकडा बनला चर्चेचा विषय

‘धुरंधर’ आणि ‘धुरंधर: द रिव्हेंज’ या चित्रपटांच्या प्रचंड यशानंतर दिग्दर्शक आदित्य धर सध्या बॉलिवूडमध्ये चर्चेत आहेत. या चित्रपटांच्या यशामुळे आदित्य आता इंडस्ट्रीतील सर्वांत यशस्वी दिग्दर्शकांपैकी एक मानला जातो. दोन्ही चित्रपटांनी मिळून तब्बल 2000 कोटी रुपयांची कमाई केली असून, ‘धुरंधर 2’च्या बॉक्स ऑफिस कमाईमुळे त्याच्या संपत्तीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आदित्य धरची कमाई मुख्यतः चित्रपट दिग्दर्शन आणि लेखनातून होते. एका चित्रपटासाठी तो जवळपास 8 ते 10 कोटी रुपये मानधन घेतो. त्याच्या कामातील परिश्रम आणि चित्रपट निर्मितीतल्या गुंतवणुकीमुळे त्याचा आर्थिक फायदा सतत वाढत आहे.

त्याच्या पत्नी आणि अभिनेत्री यामी गौतम सुद्धा अभिनयक्षेत्रात नाव कमावत आहे. ‘हक’ या चित्रपटातील तिचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांनी भरभरून कौतुक केला. यामी अभिनयासोबतच जाहिरातींमधूनही चांगली कमाई करते. या पॉवर कपलची एकत्रित संपत्ती अंदाजे 100 ते 125 कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे, ज्यामध्ये यामीची कमाई सर्वाधिक असून तिला 90 कोटींपेक्षा अधिक संपत्ती आहे.

आदित्य धर आणि यामी गौतम यांचा बॉलिवूडमधील स्थान फक्त आर्थिक यशापुरते मर्यादित नाही. त्यांचा चित्रपट उद्योगातील प्रभाव, काम करण्याची शैली, आणि प्रेक्षकांशी असलेला संबंध त्यांना एका लोकप्रिय आणि आदरणीय दिग्दर्शक-पात्रिकेत रुपांतरित करतो. ‘धुरंधर’ चित्रपट मालिकेतील दिग्दर्शनामुळे आदित्यला फॅन्सकडून सतत प्रेम आणि कौतुक मिळत आहे, तर यामीच्या अभिनयामुळे तिची कामगिरी कायम चर्चेत राहते.

आदित्य धरचा वैयक्तिक जीवनाचा परिप्रेक्ष्य

आदित्य धरचा जन्म 1983 मध्ये दिल्लीतल्या एका काश्मिरी पंडित कुटुंबात झाला. त्याची आई दिल्ली युनिव्हर्सिटीमध्ये काम करत होती. आदित्यने आपल्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाची सुरुवात आणि पूर्णता दिल्लीत केली. लहानपणी त्याचे स्वप्न क्रिकेटर बनण्याचे होते, पण नंतर त्याने चित्रपटसृष्टीत दिग्दर्शक म्हणून आपली ओळख प्रस्थापित केली. त्याच्या मेहनतीमुळे आणि सर्जनशील दृष्टिकोनामुळे तो आता इंडस्ट्रीतील एका प्रभावशाली व्यक्तीपदी पोहोचला आहे.

पॉवर कपल म्हणून ओळख

आदित्य धर आणि यामी गौतम हे बॉलिवूडमधील पॉवर कपल म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवनातील यशामुळे दोघेही चाहत्यांच्या आणि मीडिया लोकांच्या सतत लक्षात राहतात. आर्थिक यश, चित्रपटसृष्टीतील प्रभाव आणि कामाची गुणवत्ता या सर्वांमुळे त्यांना बॉलिवूडमध्ये आदरणीय स्थान मिळाले आहे.

या पॉवर कपलच्या उदाहरणातून स्पष्ट होते की, कठोर मेहनत, प्रतिभा आणि व्यावसायिक समर्पण यामुळे फक्त चित्रपट क्षेत्रातच नाही, तर आर्थिक दृष्टिकोनातूनही मोठे यश मिळवता येते. आदित्य आणि यामी दोघांच्या कामगिरीतून अनेक नवोदित कलाकार आणि दिग्दर्शक प्रेरणा घेऊ शकतात.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

