रणवीर सिंहला यामी गौतमकडून 5 कोटींची गाडी गिफ्ट? व्हायरल व्हिडीओ खरा की fake? सविस्तर माहिती

Dhurandhar 2 Movoie: सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये अभिनेता ‘रणवीर सिंह’ मुंबई एअरपोर्टवर एका आलिशान गाडीतून उतरताना दिसतो. या व्हिडिओसोबत असा दावा केला जातो की ‘यामी गौतम’ने त्यांना ‘धुरंधर 2’च्या यशानंतर तब्बल 5 कोटींची गाडी गिफ्ट दिली आहे. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र या व्हिडिओमागील सत्य काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी अनेकांनी चर्चा सुरू केली आहे.
व्हिडिओमध्ये ‘रणवीर सिंह’ एअरपोर्टवर येताच चाहत्यांनी त्यांना घेरल्याचे दिसते. त्याच वेळी एका चाहत्याने केक आणून त्यांच्यासमोर ठेवला. ‘रणवीर’नेही त्या चाहत्याचा उत्साह पाहून त्याच्यासोबत केक कापला आणि त्याला शुभेच्छा दिल्या. हा साधा पण भावनिक क्षण सोशल मीडियावर वेगाने पसरला.
या व्हिडिओसोबत काही यूजर्सनी असा दावा केला की ‘यामी गौतम’ने ‘रणवीर सिंह’ला GMC Hummer EV ही लक्झरी गाडी गिफ्ट केली आहे. या गाडीची किंमत सुमारे 5 कोटी रुपये असल्याचेही सांगितले गेले. त्यामुळे हा विषय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक नेटिझन्सनी याची सत्यता तपासण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी असे समोर आले की हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. ‘रणवीर सिंह’कडे GMC Hummer EV ही गाडी आधीपासूनच आहे. त्यांनी ही गाडी जुलै 2025 मध्ये स्वतः खरेदी केली होती.
तसेच ‘आदित्य धर’ किंवा ‘यामी गौतम’ यांनी त्यांना कोणतीही गाडी गिफ्ट केल्याची अधिकृत माहिती कुठेही उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा दावा फक्त अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
MEGA EXCLUSIVE
After the massive success of #Dhurandhar2, #YamiGautam (wife of Aditya Dhar) gifted Ranveer Singh a stunning GMC Hummer worth 5 crore.
And in his signature style, #Ranveersingh also celebrated a fan’s birthday with them, proving once again how much… pic.twitter.com/vCXKlzNZke
— Rahul Gupta (@RahulGupta25376) March 27, 2026
‘धुरंधर 2’ने बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली आहे. रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या 8 दिवसांत या चित्रपटाने जगभरात 1000 कोटींचा टप्पा पार केला आहे. भारतात या चित्रपटाने 715.72 कोटी नेट कलेक्शन केले असून एकूण ग्रॉस कलेक्शन 1139.09 कोटींवर पोहोचले आहे.
9व्या दिवशी चित्रपटाने 41.55 कोटींची कमाई केली आणि 18456 शोमध्ये प्रेक्षकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. या चित्रपटाने आतापर्यंत 32 पेक्षा जास्त विक्रम नोंदवले आहेत, त्यामुळे ‘धुरंधर 2’ सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे.
‘रणवीर सिंह’कडे आधीपासूनच अनेक महागड्या गाड्या आहेत. त्यांच्याकडे GMC Hummer EV 3X (4.57 कोटी), Lamborghini Urus Pearl Capsule (4 कोटी), Mercedes-Maybach GLS 600 (3.43 कोटी) यांसारख्या लक्झरी गाड्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय Aston Martin Rapide S, Range Rover Autobiography LWB, Bentley Continental GT V8 (सुमारे 6 कोटी), Mercedes-AMG G63, Jaguar XJ L आणि Toyota Fortuner अशा विविध गाड्यांचा त्यांच्याकडे समावेश आहे.
सोशल मीडियावर अनेकदा अपूर्ण माहिती किंवा चुकीचे दावे व्हायरल होतात. ‘रणवीर सिंह’ आणि ‘यामी गौतम’ यांच्याबाबतीतही असाच प्रकार घडला. त्यामुळे कोणतीही बातमी शेअर करण्यापूर्वी तिची खातरजमा करणे महत्त्वाचे आहे.
एकंदर पाहता, व्हायरल व्हिडिओ खरा असला तरी त्यामागील “गिफ्ट”चा दावा मात्र चुकीचा आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी अशा बातम्यांकडे सजगपणे पाहणे गरजेचे ठरते.