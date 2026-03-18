‘धुरंधर 2’च्या रिलीजला काही तास उरलेले असतानाच दिग्दर्शकाची गंभीर पोस्ट, असं काय घडलं?

बॉलिवूड चित्रपट ‘धुरंधर 2’ प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चर्चेत आहे. अनेक वर्षांनंतर एका बॉलिवूड सिनेमासाठी एवढी उत्कंठा पाहायला मिळते आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित ‘धुरंधर’चा पहिला भाग डिसेंबर 2025 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या भागाच्या शेवटी दिग्दर्शक आदित्यनेच **‘धुरंधर २’**ची घोषणा केली होती. ठरलेल्या तारखेनुसार, म्हणजे १९ मार्चला, हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. त्याआधीच 18 मार्चला देशातील काही ठिकाणी चित्रपटाचे पेड प्रीव्ह्यू शो आयोजित आहेत.
सिनेमा रिलीज होण्यापूर्वी काही तास शिल्लक असतानाच दिग्दर्शक आदित्य धरने सोशल मीडियावर लांबलचक आणि भावनिक पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्टमध्ये आदित्यने लिहिले आहे 'आम्ही 'धुरंधर: द रिवेंज' बनवण्यासाठी आमचं सर्वस्व पणाला लावलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला कथेतील प्रत्येक वळण आणि प्रत्येक भावना अगदी तशीच जाणवेल, जशी ती अनुभवायला हवी. चित्रपटगृहातील अंधारात, मित्र-परिवार आणि अनोळखी लोकांसोबत जेव्हा प्रत्येक जण एकाच प्रकारच्या भावना अनुभवत असतो, तेव्हा त्याचा अनुभव काही वेगळाच असतो.'
आदित्यने पुढे सांगितले 'कोणताही चित्रपट याच पद्धतीने पाहायला हवा. कोणीतरी फोनवरून शूट केलं आणि तुम्ही तो व्हिडिओ पाहताय, तर त्यात मजा नाही. त्यामुळे माझी तुम्हा सर्वांना मनापासून विनंती आहे की कृपया स्पॉयलर्स शेअर करू नका! प्रत्येक चाहत्याला चित्रपटाबद्दल काहीही माहित नसताना, तितकीच उत्सुकतेने चित्रपट पाहण्याची संधी द्या, कारण प्रत्येक चाहत्याची भावना या चित्रपटाशी जोडलेली आहे.'
आदित्य धरने स्पष्ट केले की, चित्रपट पाहताना प्रेक्षकांनी फोनवरून शूट करणे, सोशल मीडियावर पोस्ट करणे किंवा स्पॉयलर्स शेअर करणे टाळावे, कारण यामुळे इतर प्रेक्षकांचा अनुभव खराब होऊ शकतो. आदित्यने म्हटले की, थिएटरमध्ये प्रत्यक्ष बसून चित्रपट पाहणे आणि इतर लोकांसोबत त्याच भावना अनुभवणे हा अनुभव पूर्ण असतो, आणि तो डिजिटल किंवा व्हिडिओवरून मिळणार नाही.
चित्रपटाच्या प्री-रिलीज चर्चेमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि अपेक्षा शिखरावर पोहोचली आहेत. सोशल मीडियावर चित्रपटाच्या ट्रेलर आणि पोस्टरवर प्रचंड चर्चा सुरू आहे. चाहत्यांनी आदित्य धरच्या पोस्टवरही प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, अनेकांनी चित्रपट पाहण्याची आपली उत्कंठा व्यक्त केली आहे, तर काहींनी स्पॉयलर्स न पाठवण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे.
आदित्य धरने चाहत्यांना सांगितले की, ‘धुरंधर 2’ हा फक्त एका कथानकाचा चित्रपट नाही तर प्रेक्षकांच्या भावना आणि अनुभवाला जोडणारा अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्येक चाहत्याला सिनेमा थिएटरमध्ये जाऊन पाहण्याची संधी मिळावी, ही त्याची इच्छा आहे. त्याने स्पष्ट केले की, चित्रपटासाठी केलेली मेहनत आणि त्यातील प्रत्येक भावना फक्त थिएटरमध्येच खरी अनुभवल्या जातात.