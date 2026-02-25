English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • मनोरंजन
आदित्य पंचोलीची FIR रद्द करण्याची मागणी ; हायकोर्टने पाठवली पीडितेला 12 वेळा नोटीस !

Aditya Pancholi wanst to cancel the FIR registered on him :पीडित सुनावणीसाठी कोर्टात उपस्थित न राहिल्यामुळे आदित्य पांचोलीने FIR रद्द करण्याची विनंती केली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 25, 2026, 04:45 PM IST
बॉलिवूड अभिनेता आदित्य पंचोली विरोधात बलात्कार प्रकरणी दाखल FIR रद्द करण्यासाठी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हा प्रकरणीची सुनावणी 28 वी वेळा झाली आणि या सुनावणीसाठी आदित्य पंचोली स्वतः न्यायालयात हजर होते. त्यांनी सांगितले की हा खटला रद्द होण्याची शक्यता आहे, पण प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांनी सध्या अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी 4 मार्च रोजी ठेवली आहे.

या प्रकरणात एका महिला अभिनेत्रीने 2019 मध्ये वर्सोवा पोलीस ठाण्यात FIR दाखल केली होती, ज्यामध्ये आदित्य पंचोलीवर गंभीर आरोप होते. पंचोलीच्या वकिल, Prashant Patil यांनी सांगितले की, आदित्य पंचोलीवरील FIR रद्द करण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पाटील यांनी पुढे सांगितले की, पोलिसांनी 11 वेळा नोटिस पाठवले तरी पीडिता तपासासाठी कोर्टात हजर राहिली नाही. यामुळे न्यायालयाने आज नवीन नोटीस जारी केली आणि पीडिताला पुढील सुनावणीच्या तारखेला हजर राहण्याचे आदेश दिले.

आरोपी पक्षाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या “भजनलाल” निर्णयाचा हवाला देत याचिकेत FIR रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही तक्रार कथित घटनेनंतर सुमारे 15 वर्षांनी दाखल झाली होती आणि ही कृती दुर्भावनापूर्ण आहे. पाटील यांनी सांगितले की, FIR दाखल करण्याआधी एका व्यक्तीने आदित्य पंचोलीची भेट घेतली होती, ज्याचे रेकॉर्डिंग वकिलांकडे आहे. या रेकॉर्डिंगमध्ये FIR दाखल करण्यामागील हेतू बेकायदेशीर होता आणि ते का रद्द करावे हे स्पष्ट केले आहे.

तक्रारदाराच्या वतीने आज न्यायालयात एक वकील हजर होता, ज्याने केसची बाजू मांडण्यासाठी आणि न्यायालयास सूचना देण्यासाठी वेळ मागितला. आदित्य पंचोली या प्रकरणासाठी न्यायालयात हजर राहिले, ज्यामुळे त्यांनी स्वतःच्या बाजूचे अधिकार स्पष्ट करण्याची संधी घेतली. सध्या हा खटला न्यायालयात प्रलंबित असून पुढील सुनावणी 4 मार्च रोजी होणार आहे.

या प्रकरणामुळे बॉलिवूडमध्ये आणि सामाजिक माध्यमांवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. प्रकरणाच्या घटकांवरून कायद्याची प्रक्रिया, कलाकारांची जबाबदारी आणि समाजातील ट्रोलिंगच्या बाबतीत पुन्हा एकदा विचार होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. चाहत्यांसह सामाजिक लोकदेखील या प्रकरणाकडे लक्ष देत आहेत, कारण यामध्ये बॉलिवूडमधील मोठ्या अभिनेत्याशी संबंधित गंभीर आरोपांचा अभ्यास होतो आहे.

