तुम्हाला महिती आहे का? एक दोन नाही तर हजारो लोकं सिनेसृष्टीत अभिनेता बनण्यासाठी खूप प्रयत्न करतात. पण आज एका अशा अभिनत्याबद्दल जाणून घ्या ज्याचा सिनेजगताशी जवळचा संबंध असूनही त्याला अभिनेता व्हायचंच नव्हतं.   

Updated: Nov 16, 2025, 10:40 AM IST
चित्रपट जगताशी संबंध असूनही, 'या' रॉमेंटिक सिनेस्टारला व्हायचं नव्हतं अभिनेता, 'हे' होतं स्वप्न

Aditya Roy Kapoor: हिंदी सिनेसृष्टीत असे अनेक स्टार आहेत जे इच्छा नसतानाही इंडस्ट्रीमध्ये आले आणि आज ते आघाडीच्या अभिनेत्यांपैकी एक बनले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे आदित्य रॉय कपूर. या अभिनेत्याला नशिबाने बॉलिवूडमधील टॉपचा रोमँटिक हिरो बनवले, पण त्याला काही वेगळंच व्हायचं होतं. आज (16 नोव्हेंबर 2025) हा अभिनेता त्याचा 40 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.

अभिनेता आदित्यने त्यांच्या दमदार अभिनयाने आणि लूकने लाखो चाहत्यांची मन जिंकली. या आभिनेत्याची लोकप्रियता त्याच्या चित्रपटांसोबतच त्याच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे, त्याच्या सौम्य स्वभाव आणि रोमँटिक इमेजमुळे जास्त वाढली आहे.

अभिनेता नाही तर 'हे' व्हायच स्वप्न पाहिलं होतं 
आदित्य रॉय कपूरच्या आयुष्यतील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, तो कधीच अभिनेता होऊ इच्छित नव्हता. एका जुन्या मुलाखतीत त्याने खुलासा केला की त्याला क्रिकेटर व्हायचे होते, परंतु हळूहळू त्याला भूमिका मिळू लागल्या आणि अभिनयाची आवड निर्माण झाली. येथूनच त्याचा प्रवास सुरू झाला. 2009 मध्ये 'लंडन ड्रीम्स' या चित्रपटात एका छोट्या भूमिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. चित्रपटात काम करण्यापूर्वी त्याने TVवर व्हिडिओ जॉकी म्हणूनही काम केले आहे.

2013 मधील या' चित्रपटाने पालटले नशीब 
2013 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'आशिकी 2' (Aashiqui 2) चित्रपटाने आदित्यच्या कारकिर्दीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. त्यात त्याने गायक राहुल जयकरची भूमिका साकारली. या भूमिकेने त्याला रातोरात स्टार बनवते. या चित्रपटात त्याने श्रद्धा कपूरसोबत स्क्रिन शेअर केली असून त्यांच्या जोडीला प्रेक्षकांनी खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. चित्रपटाच्या दमदार कमाई आणि त्यातील अविस्मरणीय गाण्यांनी त्याला रोमँटिक हिरो म्हणून स्थापित केले.

'हा' चित्रपट ठरला टर्निंग पोईंट 
आशिकी चित्रपटापासून त्याने अनेक चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या आहेत, पण चित्रपट आशिकी चित्रपटासारखे गाजले नाही. 'दावत-ए-इश्क,' 'फितूर,' आणि 'ओके जानू' यासह त्याचे काही  चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करु शकले नाही. दरम्यान आदित्यच्या कारकिर्दीत पुन्हा एकदा घसरण झाली. 2020 मध्ये, आदित्य दिशा पटानीसोबत 'मलंग' (Malang) चित्रपटात दिसला आणि हा चित्रपट त्याचा आयुष्याचा टर्निंग पोईंट ठरला. या चित्रपटाच्या गाण्यांनादेखील चाहत्यांनी अगदी डोक्यवर घेतले. 

सिनसृष्टीशी खोलवर नाते
आदित्यच्या चित्रपट जगताशी असलेल्या संबंधांबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याचे दोन्ही भाऊ, सिद्धार्थ रॉय कपूर आणि कुणाल रॉय कपूर ही सुप्रसिद्ध नावे आहेत. सिद्धार्थ हा एक प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता आहे, तर कुणाल देखील एक अभिनेता आहे आणि त्याने दिग्दर्शक म्हणून काम केले आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री विद्या बालनने सिद्धार्थ रॉय कपूरशी लग्न केले आहे.

