अडल्ट स्टारचा बॉलिवूडमध्ये डेब्यू, नाराज पब्लिकने जाळलं पोस्टर; यानंतरही 'हिट' झाले सिनेमे

Jism 2 : बॉलिवूडमधील ही अशी अभिनेत्री ती फक्त सिनेमातच नाही तर छोट्या पडद्यावर म्हणजे टीव्हीच्या दुनियेतही स्वतःची ओळक निर्माण करत आहे. रिऍलिटी शोमध्ये देखील तिने स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे.
बॉलिवूडमध्ये अनेक लोक आपलं नशिब आजमावला येतात. यामध्येच एक अडल्ट स्टारचा देखील समावेश आहे. या अडल्ट स्टारच्या संघर्षाची गोष्ट एखाद्या सिनेमाच्या कथेपेक्षा कमी नाही. एका बाजूला लोकं तिला विरोध करत आहेत तर एका बाजूला तिच्या संघर्षाच्या गोष्टीमुळे ती चर्चेत येत आहे. बॉलिवूडमध्ये डेब्यू करताना या अभिनेत्रीला कडाडून विरोध झाला. 2012 मध्ये अभिनेत्रीचा 'जिस्म 2' या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केला आहे. काही ठिकोणी पोस्टर फाडले. तर काही ठिकाणी पोस्टर जाळले. अगदी सिनेमावर बंदी घालण्याची देखील तयारी दर्शवली होती. ही अभिनेत्री दुसरी तिसरी कुणी नसून सनी लिओनी असं नाव आहे.
सनी लिओनीला रिऍलिटी शो 'बिग बॉस' मध्ये पाहिल्यानंतर महेश भट्ट आणि पूजा भट्टने तिला 'जिस्म 2'ची ऑफर दिली. या सिनेमात तिच्यासोबत रणदीप हुड्डा आणि अरुणोदय सिंग देखील दिसले होते. रिलीजच्या पूर्वी गाणं, ट्रेलर आणि बोल्ड सीन्स सोशल मिडिया ते टीव्हीपर्यंत सगळीकडे याचीच चर्चा आहे. "जिस्म 2' हा फक्त सिनेमा नाही तर यावर खूप मोठी चर्चा झाली. वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत राहिलेल्या या सिनेमात काय कमाल केला आहे हे पाहण्यासाठी लोकं उत्सुक होती.
'जिस्म 2' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला, तेव्हा विरोध असूनही त्याने मोठी गर्दी खेचली. अहवालानुसार, चित्रपटाचे बजेट अंदाजे 13 कोटी रुपये होते, परंतु त्याने भारतात अंदाजे 35 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्याचे एकूण कलेक्शन अंदाजे 47 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले. कमी बजेट असूनही, हा चित्रपट प्रचंड यशस्वी ठरला. चित्रपटातील गाणीही प्रचंड लोकप्रिय झाली आणि सनी लिओनी रातोरात बॉलिवूडची नवी सनसनाटी बनली. एकेकाळी ज्या स्टारचे पोस्टर रागाच्या भरात जाळले गेले होते, ती नंतर इंडस्ट्रीतील सर्वात ओळखल्या जाणाऱ्या चेहऱ्यांपैकी एक बनली.
13 मे रोजी सनी लिओनी आपला 45 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. सिनेमा, रिऍलिटी शो आणि म्युझिक व्हिडीओ करत सनी लिओनीने हळू हळू बॉलिवूडमध्ये आपली स्वतःती वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र 'जिस्म 2' सिनेमानंतर सनी लिओनी खूप चर्चेत आली. एक अभिनेत्री असण्यासोबतच, सनी लिओनी एक यशस्वी व्यावसायिक महिला देखील आहे. ती एकाच वेळी 10 मोठे व्यवसाय सांभाळते, ज्यातून ती कोट्यवधी रुपये कमावते. इकॉनॉमिक टाइम्सनुसार, सनी लिओनीची एकूण संपत्ती अंदाजे 98 कोटी रुपये आहे. ती एका आयटम नंबरसाठी 3 कोटी रुपये घेते.