Baahubali The Epic Advance Booking: ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते एस.एस. राजामौली यांनी 2015 मध्ये 'बाहुबली: द बिगिनिंग' आणि 2017 मध्ये त्याचा सिक्वेल 'बाहुबली २: द कन्क्लुजन' ऐतिहासीक मास्टरपीस निर्माण केले. दोन्ही चित्रपटांनी प्रदर्शित होताच भरभरुन प्रशंसा मिळवली तसेच बॉक्स ऑफिसवर रेकॉर्ड तोड कमाई केली.
'बाहुबली: द बिगिनिंग' चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किती?
इंडस्ट्री ट्रॅकर सॅकनिल्कच्या मते, बाहुबलीचा पहिला भाग, 'बाहुबली: द बिगिनिंग' 180 कोटींच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता आणि तो ब्लॉकबस्टर ठरला. या चित्रपटाने जगभरात अंदाजे 650 कोटींची कमाई केली, तर भारतात 516 कोटींची कमाई केली. तमिळ भाषेत बनवलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांनीही खूप कौतुक केले. आयएमडीबी (Internet Movie Database)ने या दमदार चित्रपटाला एकूण 8 रेटिंग दिले. प्रभास व्यतिरिक्त, या चित्रपटात राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, रम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया, सत्यराज आणि इतर कलाकारांनी दर्जेदार अभिनय केला.
'बाहुबली 2: द कन्क्लुजन' चा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किती?
'बाहुबली: द बिगिनिंग' चा सिक्वेल 'बाहुबली 2: द कन्क्लुजन' हा 2017 मध्ये प्रदर्शित झाला. 250 कोटी रुपयांच्या प्रचंड बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट जगभरात 1,788 कोटी रुपयांची कमाई करून आजपर्यंतचा सर्वात मोठा ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला. भारतात या मास्टरपीसने तब्बल 1,416.9 कोटींची कमाई केली. एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित या चित्रपटाने त्याच्या भव्य सेट्स, अनोख्या कथाशौली आणि व्हीएफएक्समुळे बरीच प्रसिद्धी मिळवली. बाहुबली फ्रँचायझीच्या या दुसऱ्या भागाचे आयएमडीबीवर 8.2 रेटिंग आहे.
बाहुबली 1 आणि 2 चे एकूण जगभरातील कलेक्शन
जगभरात या चित्रपटाने 2,400 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली, ज्यामुळे बाहुबली हा भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक बनला.
बाहुबली: द एपिकची कहाणी काय?
आता, निर्माते दोन्ही भागांना एकत्रित करून "बाहुबली: द एपिक" या फ्रँचायझीची विस्तारित आवृत्ती आणत आहेत. हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल. प्रेक्षक आधीच "बाहुबली: द एपिक" बद्दल उत्सुक आहेत आणि हा चित्रपट वर्षातील सर्वात दमदार चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे.
'बाहुबली: द एपिक' चाहत्यांच्या अपेक्षांवर खरी उतरेल का?
या ब्लॉकबस्टर अॅक्शन एपिकच्या निर्मात्यांनी 24 ऑक्टोबर २०२५ रोजी 'बाहुबली: द एपिक' चा ट्रेलर रिलीज केला, जो दोन्ही बाहुबली चित्रपटांचे रि-व्हर्जन आहे. 2 मिनिट आणि 35 सेकंदांच्या या ट्रेलरमध्ये महिष्मती राज्याची प्रतिष्ठित कहाणी दाखवण्यात आली आहे. हा चित्रपट 3 तास 44 मिनिटांचा आसेल आणि एस.एस. राजामौली दिग्दर्शित हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी फक्त भारतातच नाही तर जगभरात प्रदर्शित होईल.
सध्या, त्याच्या आगाऊ बुकिंगमध्ये वाढ होत असून मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दर तासाला सुमारे 5,000 तिकिटे आगाऊ बुक केली जात आहेत. 'बाहुबली: द एपिक' चे शो अनेक शहरांमध्ये आधीच हाऊसफुल आहेत. या विस्तारित आवृत्तीची क्रेझ पाहता, असे दिसते की ते 'बाहुबली १' आणि 'बाहुबली २' सारखेच बॉक्स ऑफिसवर सगळे रॅकोर्ड मोडून इतिहास रचेल. या चित्रपटाला कसा प्रतिसाद मिळेल हे पाहणे औत्सुक्याचे आसेल.