  • 22 वर्षांनंतर सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन दिसणार एकत्र! कोणत्या चित्रपटातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला?

22 वर्षांनंतर सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन दिसणार एकत्र! कोणत्या चित्रपटातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला?

Salman Khan and Abhishek Bachchan: तब्बल 22 वर्षांनंतर सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन हे अभिनेते एकाच चित्रपटातून एकत्र प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. एका अभिनेत्याने ही गोष्ट कंम्फर्म केलं असून यामुळे चाहत्यांमध्ये आनंद आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 23, 2026, 02:37 PM IST
22 वर्षांनंतर सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन दिसणार एकत्र! कोणत्या चित्रपटातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला?

Salman Khan and Abhishek Bachchan Cameo In Raja Shivaji Movie: रितेश देशमुखचा ड्रीम प्रोजेक्ट ठरलेला राजा शिवाजी सध्या जोरदार चर्चेत आहे. ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित या चित्रपटाच्या ट्रेलरनंतर प्रेक्षकांमध्ये आधीच उत्सुकता निर्माण झाली होती. आता मात्र एका नव्या अपडेटमुळे या चित्रपटाची क्रेझ आणखी वाढली आहे. रितेश देशमुख यांनी नुकताच खुलासा केला की, सलमान खान या भव्य चित्रपटात विशेष भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यामुळे आता हे स्पष्ट झालं आहे की राजा शिवाजी या चित्रपटात सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन २२ वर्षानंतर एकत्र दिसणार आहेत. ही बातमी स्वतः रितेशने याबद्दल खुलासा केल्याने चाहत्यांमध्ये फार आनंद आहे... 

कोणत्या भूमिकेत दिसणार सलमान खान?

मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटात सलमान खान एका प्रभावी योद्ध्याच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. त्याची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या  विश्वासू सहकारी आहे. त्याच्या भूमिकेबद्दल सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नसली तरी कथानकात त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा असणार, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

22 वर्षांनंतर सलमान- अभिषेक एकत्र!

या चित्रपटातील आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे सलमान खान आणि अभिषेक बच्चन हे दोघे तब्बल 22 वर्षांनंतर पुन्हा एकत्र मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहेत. याआधी त्यांनी 2004 साली फिर मिलेंगे या चित्रपटात एकत्र काम केले होते. इतक्या मोठ्या कालावधीनंतर त्यांची जोडी पुन्हा पाहायला मिळणार असल्याने चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे.

रितेश देशमुखवर मोठी जबाबदारी 

राजा शिवाजी हा चित्रपट मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित आहे. त्यांच्या संघर्षमय प्रवासाची आणि पराक्रमाची कहाणी या चित्रपटातून मांडली जाणार आहे. या चित्रपटात रितेश देशमुख स्वतः शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारत आहे, तसेच दिग्दर्शनाची धुरा देखील त्यानेच सांभाळली आहे. त्यामुळे हा प्रोजेक्ट त्याच्या करिअरमधील सर्वात महत्त्वाकांक्षी मानला जात आहे.

कशी आहे स्टारकास्ट?

या चित्रपटात अभिषेक बच्चन संभाजी शहाजी भोसले यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. याशिवाय संजय दत्त, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते आणि जेनेलिया डिसूझा असे अनेक दिग्गज कलाकार यात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसत आहेत.

 

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. 

