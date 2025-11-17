English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आता होणार खरा धमाका! 50 वर्षांनंतर 'शोले' मूळ क्लायमॅक्ससह पुन्हा बॉक्स ऑफिसवर, कधी प्रदर्शित होणार?

50 वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होणर धर्मेंद्र यांचा 'शोले'. प्रेक्षकांना मिळणार खास सरप्राईज.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Nov 17, 2025, 02:50 PM IST
Sholay: The Final Cut: बॉलिवूडच्या इतिहासातील सर्वात आयकॉनिक चित्रपट ‘शोले’ आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज झाला आहे. धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, जया भादुरी आणि हेमा मालिनी यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेला हा क्लासिक चित्रपट 4K मध्ये 1500 स्क्रीनवर देशभरात रिलीज करण्यात येणार आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी ही माहिती अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली असून यंदाच्या री-रिलीजमध्ये प्रेक्षकांना एक खास सरप्राईज मिळणार आहे.

1975 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘शोले’ चित्रपटाचा क्लायमॅक्स त्या काळच्या सेंसर बोर्डने अतिशय हिंसक असल्याचे कारण देत कापून टाकला होता. त्यामुळे दिग्दर्शक रमेश सिप्पींना एक वेगळा क्लायमॅक्स शूट करावा लागला होता, जो आजपर्यंत आपण थिएटर आणि टीव्हीवर पाहत आलो. परंतु आता, ‘शोले: द फाइनल कट’ या नव्या नावाने प्रदर्शित होताना चित्रपटात मूळ अस्सल क्लायमॅक्स दाखवला जाणार आहे.

काय होता मूळ क्लायमॅक्स?

आपण चित्रपटात पाहतो की ठाकूर संजीव कुमार आपल्या टोकदार शूजनी गब्बरचे हात छिन्न-विछिन्न करतो आणि त्यानंतर पोलीस येताच त्याला अटक करतात.
मात्र, हा क्लायमॅक्स मूळ नव्हता!

खऱ्या क्लायमॅक्समध्ये, ठाकूर आपल्या कुटुंबाचा बदला घेत गब्बरची हत्या करतो. त्या काळात हा सीन अत्यंत हिंसक असल्याचे सांगत सेंसर बोर्डने तो हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे रमेश सिप्पींना चित्रपटात बदल करावा लागला होता.

कधी होणार री-रीलिज?

बरोबर 50 वर्षांनंतर म्हणजे 12 डिसेंबर 2025 रोजी ‘शोले: द फाइनल कट’ हा चित्रपट पुन्हा थिएटरमध्ये झळकणार आहे. चाहत्यांसाठी हा अनुभव नक्कीच खास ठरणार आहे. कारण 5 दशकांनंतर पहिल्यांदाच प्रेक्षकांना या चित्रपटाचे अस्सल आणि न पाहिलेले शेवटचे दृश्य पाहायला मिळणार आहे.

निर्माते काय म्हणाले?

फिल्म हेरिटेज फाउंडेशनने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'इंतजार खत्म हुआ! ‘शोले: द फाइनल कट’ 4K मध्ये रिस्टोर केला आहे. आता पहिल्यांदा चित्रपटाचा मूळ शेवट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे!'

‘शोले’ हा केवळ चित्रपट नसून एक भावनिक ठेवा आहे. गब्बर, जय-वीरू, बसंती, ठाकूर यांसारख्या पात्रांनी पिढ्यान्‌पिढ्या भारतीय प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं आहे. आता या क्लासिकचा री-रिलीज आणि विशेषतः मूळ क्लायमॅक्स पाहण्यासाठी चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

