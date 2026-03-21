6 Relationships नंतर, 62 वर्षांच्या वयात या बॉलिवूड अभिनेत्रीला पुन्हा लग्नाची इच्छा

बॉलिवूडच्या लोकप्रिय अभिनेत्री आणि वकील, कुनिका कपूर, त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील संघर्षामुळे कायम चर्चेत राहिल्या आहेत. त्यांनी बॉलिवूडमध्ये खूप मोठे यश मिळवले असले तरी, त्यांचा जीवनपट हा एका इतर विषयासारखा देखील चांगला चर्चेत राहिला आहे. कुनिका कपूर या अभिनेत्रीने दोन घटस्फोट, दोन लिव्ह-इन रिलेशनशिप आणि काही शॉर्ट टाईम रिलेशनशिप्सनंतर, 62 व्या वर्षी प्रेमाच्या शोधात असलेल्या तिच्या आयुष्यावर खुलासा केला आहे.
कुनिकाच्या वैयक्तिक आयुष्यात खूप वळणं आली. तिने दोन वेळा लग्न केले होते, परंतु दोन्ही लग्न यशस्वी होऊ शकले नाहीत. पहिल्या लग्नाच्या शेवटी तिची मुलगी अरिहंत कोठारी जन्माला आली, आणि दुसऱ्या लग्नात अयान लाल नावाचा मुलगा झाला. पण तिच्या आयुष्यातल्या या वैयक्तिक संघर्षांनी तिला एक मजबूत सिंगल मदर बनवले. दोन्ही मुलांच्या कस्टडीसाठी तिला खूप लढा देण्याची आवश्यकता भासली, आणि या संघर्षात तिने खूप शिकलं.
कुनिकाच्या आयुष्यात कुमार सानूसोबत असलेला रिलेशनशिप आणि त्यामध्ये झालेला विश्वासघात हा एक मोठा वळण होता. बिग बॉस 19 मध्ये सहभागी होतानाही, कुनिकाने हा खुलासा केला की, ती एका विवाहित पुरुषाच्या प्रेमात होती, पण तिच्या बाबतीत विश्वासघात झाला. यामुळे तिला मानसिक त्रास सहन करावा लागला. कुमार सानूसोबत तिचे संबंध खूप वर्षे टिकले, आणि या रिलेशनशिपने तिला अनेक आयुष्यातले धडे दिले.
कुनिका कपूरने तिच्या आयुष्यात दोन लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स देखील अनुभवले आहेत. या रिलेशनशिप्समध्ये तिला कितीही त्रास झाला तरी, ती अद्याप प्रेमाच्या शोधात आहे. कुनिका मानते की, समाजाने पुरुषांना या अधिकारांची संधी दिली आहे, परंतु महिलांना देखील असं करण्याचा अधिकार असावा. त्याच्या या बोलण्या मध्ये एक वेगळं दृष्टिकोन आहे जो आजच्या काळात महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरतो.
कुनिका, 62 व्या वर्षी असूनही, तिला अजूनही प्रेमाची आणि कमिटमेंटची अपेक्षा आहे. एक मुलाखतीत ती म्हणाली, 'मी आज देखील प्रेमासाठी तयार आहे. मला एक चांगला पर्टनर हवा आहे, जो मला समजून आणि सहकार्य करेल. माझ्या आयुष्यात प्रेमाला ठरवलेल्या स्थिरतेचा मला अभाव आहे, आणि मी त्याच्यासोबत नव्या जीवनाची सुरूवात करण्यास तयार आहे.'
कुनिका कपूरने तिच्या मुलांची कस्टडी मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष केला आहे. एक सिंगल मदर म्हणून तिने अनेक अडचणींचा सामना केला आहे. पण त्या सर्वांवर तिने मात केली आहे आणि तिच्या मुलांना उत्तम शिक्षण देण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास करणं यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तिच्या या सशक्तता आणि संघर्षाचा प्रवास हे आजच्या काळात अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे.
कुनिका कपूरच्या आयुष्याचा हा प्रवास खूप काही शिकवणारा आहे. तिच्या आयुष्यातील प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक नवा विचार, प्रत्येक अनुभव तिच्या जीवनात एक नवीन वळण घेऊन आला आहे. त्यामध्येून तिने शिकलेल्या गोष्टी, दिलेल्या प्रेरणा आणि त्याचबरोबर तिच्या कष्टांमधून आलेला आत्मविश्वास तिच्या चाहत्यांसाठी एक आदर्श बनला आहे. आता कुनिका कपूरच्या जीवनात काय होईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुढच्या काळात तिला योग्य पार्टनर मिळाला, तर तिच्या जीवनात एक नवा अध्याय सुरू होईल, यावर तिचे चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे.