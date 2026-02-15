दीड वर्षांच्या नात्यानंतर घेतला लग्नाचा निर्णय; गायत्री दातार कशी प्रेमात पडली एका IIT टॉपरच्या ?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री गायत्री दातार सध्या तिच्या प्रेम आणि लग्नामुळे चाहत्यांच्या चर्चेत आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत आपल्या होणाऱ्या नवऱ्याची ओळख चाहत्यांना करून दिली होती. या फोटोसोबत तिने प्रेमाची कबुली दिल्यानंतर सोशल मीडियावर तिच्या लग्नाची चर्चा जोर धरू लागली. तिचा होणारा पती श्रीकांत चौरे Indian Institute of Technology Bombay (IIT बॉम्बे)चा टॉपर असून, दोघे मागील दीड वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत आहेत.
गायत्री आणि श्रीकांत यांची भेट ‘Bumble’ या डेटिंग अॅपवरून झाली होती. सुरुवातीला गायत्रीने स्वतःची ओळख फक्त “मी गायत्री आहे” इतकीच करून दिली होती. श्रीकांतने तिला 'तू काय करतेस?' असा प्रश्न विचारल्यावर तिने घरात टीव्ही पाहतानाचा फोटो पाठवला. त्या फोटोमध्ये खाली ‘गायत्री दातार’ असे नाव असलेली नेमप्लेट दिसली. ही नेमप्लेट त्यांच्या Bigg Boss Marathi मधील असल्याचे नंतर श्रीकांतला समजले. त्यानंतर थोडा शोध घेतल्यावर त्याला समजले की गायत्री ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे, आणि तिच्या कामाची माहिती त्याला कळाली.
पहिली प्रत्यक्ष भेट रात्री 10 वाजता झाली. शूटिंग संपवून गायत्री श्रीकांतला भेटायला गेली आणि तब्बल तीन तास दोघांमध्ये गप्पा रंगल्या. पहिल्या काही महिन्यांतच दोघांना आपले विचार आणि स्वभाव जुळत असल्याची जाणीव झाली. लोणावळा ट्रिपदरम्यान गायत्रीने मनातील भावना व्यक्त करून श्रीकांतला लग्नाचा प्रस्ताव दिला. तिच्या म्हणण्यानुसार, 'मला एक दिवस असं मनापासून वाटलं की, आता करुयात लग्न. लोणावळ्यात मी त्याला अचानक बोलले की, आता आपण घरी सांगूयात.'
त्यांच्या दोघांच्या निर्णयाबाबत कुटुंबियांना सांगितले गेले. त्या वेळी गायत्रीचा शो चला भावा सिटीत चालू असतानाही तिच्या वडिलांनी श्रीकांतशी दीड तास फोनवर संवाद साधला. या चर्चेत वडिलांनी गायत्रीच्या कामाबद्दल सविस्तर माहिती दिली आणि त्याला विश्वास दिला की, दोघांच्या नात्याचा निर्णय योग्य आहे. दोन्ही कुटुंबांनीही कोणताही विरोध न करता हा निर्णय मान्य केला आणि दोन्ही घरांची भेट झाली.
गायत्री आणि श्रीकांत यांची ही प्रेमकहाणी फक्त रोमँटिक नसून प्रेरणादायक आहे. दोघांनी दीड वर्षाच्या डेटिंगमध्ये एकमेकांचा विश्वास जिंकला, एकमेकांच्या स्वभावाशी जुळवून घेतले आणि समाजिक दबाव किंवा पारंपरिक नियमांचा विचार न करता एक निर्णय घेतला. त्यांच्या या प्रवासात दोघांमध्ये आत्मीयता, सामंजस्य आणि प्रेम स्पष्ट दिसून येते.
सोशल मीडियावरही या जोडीची चर्चा जोरात आहे. चाहत्यांनी त्यांच्या प्रेमकथेवर भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी त्यांना प्रेरणादायक जोडपे म्हटले आहे, तर काहींनी त्यांच्या स्वावलंबी निर्णयाचे कौतुक केले आहे. आता दोघांचे लग्न आणि पुढील प्रवास सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
गायत्री आणि श्रीकांतची ही प्रेमकहाणी दाखवते की, प्रेम आणि विश्वास असतील तर पारंपरिक अडचणींवर मात करून आपले नातं अधिक मजबूत करता येऊ शकते.