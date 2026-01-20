Smriti Mandhana सोबत लग्न मोडल्यानंतर पलाश मुच्छलचं पुन्हा कामावर लक्ष केंद्रित; आता मराठमोळ्या अभिनेत्यासोबत करणार सिनेमा

मुंबई: बॉलिवूडचा प्रसिद्ध संगीतकार आणि दिग्दर्शक पलाश मुच्छल, जो काही महिन्यांपूर्वी त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील घडामोडींमुळे चर्चेत होता, पुन्हा एकदा मोठ्या हजेरीत कामाच्या फील्डमध्ये परतला आहे. भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृती मंधानासोबत लग्नाच्या चर्चांमुळे तो काही काळ मीडिया आणि प्रेक्षकांच्या नजरेपासून दूर होता. तथापि, त्याने आता पुन्हा आपली नवी कला प्रदर्शित करण्यासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे.
पलाश मुच्छलच्या आगामी चित्रपटात मराठी आणि हिंदी चित्रपट सृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता श्रेयस तळपडे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. श्रेयस त्यात एका 'सामान्य माणसाची' भूमिका साकारणार आहे, ज्यामुळे त्याच्या अभिनयाची एक नवी परिमाणे उलगडतील. या चित्रपटाची कथा मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित असणार आहे आणि त्यातील चरित्रे समाजातील सामान्य माणसांच्या जीवनाची आणि संघर्षांची दखल घेतील.
चित्रपट व्यापार विश्लेषक तरण आदर्श यांनी सोशल मीडियावर याबद्दल अधिकृत माहिती शेअर केली. त्यांनी श्रेयस आणि पलाश यांचा एक फोटो पोस्ट करत, "दिग्दर्शक पलाश मुच्छलच्या आगामी चित्रपटात श्रेयस तळपडे मुख्य भूमिका साकारणार आहेत. चित्रपटाचं चित्रीकरण लवकरच मुंबईत सुरू होईल." त्याचा अर्थ असा की, या चित्रपटाचा कार्यान्वयन खूप लवकर सुरू होईल, आणि ही बातमी चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण करत आहे.
पलाश मुच्छल आणि स्मृती मंधानाच्या लग्नाच्या आधीच्याच ज्या अफवा आणि वादांमुळे ते चर्चेत आले होते, त्यानंतर पलाशने काही काळ प्रसिद्धीपासून दूर रहाणं पसंत केलं. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांचं लग्न होण्याच्या चर्चांना वाव मिळाला होता, परंतु अचानक काही अफवांनी आणि वादांनी लग्न रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यानंतर पलाशवर मोठ्या प्रमाणावर सोशल मीडियावर टीका झाली होती. मात्र, पलाशने या सर्वांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. तथापि, लग्न रद्द होण्याचे खरे कारण आजही स्पष्ट झालेले नाही. त्यानंतर, स्मृती मंधानाने तिच्या क्रिकेट करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला.
पलाशने आता वैयक्तिक जीवनाच्या समस्यांवर मात करून आपले करियर परत एकदा सुरु केलं आहे. तो आता आपल्या कला क्षेत्रातील नवीन प्रोजेक्ट्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. त्याचं 'पुन्हा कामावर' परत येणं त्याच्या चाहत्यांसाठी एक दिलासादायक आणि उत्साहवर्धक गोष्ट आहे.
पलाश आणि श्रेयस तळपडे यांचं संयोजन यावर चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. श्रेयस तळपडे त्याच्या अभिनयासाठी प्रसिद्ध असून त्याच्या मुख्य भूमिकेसाठी या चित्रपटात एक ताज्या दृष्टीकोनातून काम करणं त्याच्या अभिनय कौशल्यावरचं एक मोठं आव्हान ठरेल. त्याच्या अभिनयाने या चित्रपटाला नवा पिढीचा आवाहन मिळवून दिला आहे.
चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी पलाश मुच्छलवर आहे, ज्याने संगीत क्षेत्रात एक मोठं यश प्राप्त केलं आहे. त्याच्या चित्रपटासाठी श्रेयसची निवड ही एक योग्य आणि टाकी भूमिका असल्याचं मत अनेक चित्रपट समीक्षकांनी व्यक्त केलं आहे.
सर्वांचे लक्ष या चित्रपटाच्या आगामी घोषणांवर आहे, ज्या लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय चित्रपटाची इतर कलाकारांची निवड, कथानक, तसेच चित्रपटाच्या नावासंबंधी देखील अद्याप माहिती मिळालेली नाही. म्हणूनच, या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढविणारा प्रत्येक तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.
लग्न रद्द होण्याच्या प्रसंगात स्मृती मंधाना आणि पलाशच्या वैयक्तिक आयुष्यातील उतार चढावांवर टीका केली गेली होती. पण त्यानंतर स्मृतीने आपले क्रिकेट करिअर पुढे चालवण्याचे ठरवले आहे. ती भारतीय क्रिकेट संघाची महत्त्वाची खेळाडू असून तिच्या करिअरवर तिने पूर्ण लक्ष केंद्रित केलं आहे.
या सर्व घडामोडींच्या पाश्र्वभूमीवर पलाश मुच्छलने पुन्हा कामावर लक्ष केंद्रित करणे आणि नवीन चित्रपटाची घोषणा ही त्या सर्वांसाठी एक चांगली गोष्ट आहे ज्यांना त्याच्या कामाची ओळख आहे.
चित्रपटाच्या निर्मितीमधील आव्हाने, श्रेयस तळपडेच्या भूमिकेतील परफॉर्मन्स, आणि पलाश मुच्छलच्या दिग्दर्शनावर जास्त चर्चा होईल हे नक्की. सर्वप्रकारच्या कलाकारांमध्ये या चित्रपटाने चर्चेत असलेली जागा तयार केली आहे, आणि आता त्याच्या पुढच्या अपकमिंग माहितीची सर्वांसाठी उत्कंठा लागली आहे.