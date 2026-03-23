पाकिस्तानमध्ये भीतीचं वातावरण! 'धुरंधर 2' रिलीज होताच सुरक्षा वाढवली; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Pakistan Viral Video After Dhurandhar 2 Released : दिग्दर्शक आदित्य धरच्या धुरंधर सिनेमाने सोशल मीडियावर वेगळीच हवा केली आहे. सिनेमाच्या पहिल्या भागाला प्रेक्षकांनी खूप पसंतील दिली. त्याची क्रेझ संपत नाही तोवर सिनेमाचा दुसरा भाग रिलीज झाला आहे. दुसऱ्या भागात वेगवेगळ्या रहस्यांचा उलगडा होत आहे. भारतात हा सिनेमा पाहिल्यानंतर लोकांमध्ये उत्साह आणि आनंदाच वातावरण आहे तेथेच पाकिस्तानात भीतीच वातावरण दिसत आङे. धुरंधर 2 रिलीजनंतर पाकिस्तानने धसका घेतला आहे.
After #Dhurandhar2, panic everywhere in Pakistan … now they’re out in Lyari searching for “Indian spies” on every street. pic.twitter.com/cZ23PpztLv
— Kashinath 2.0 (@TheDeolsFC) March 22, 2026
इंटरनेटवर काही फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. ज्यामध्ये पाकिस्तानाच भीतीच वातावरण असल्याच म्हटलं जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे लयारीच्या गल्लीबोळ्यामध्ये पोलिस सुरक्षा वाढवली आहे.प्रत्येकाचा आयडी चेक केला जात आहे. मग तेथे राहणारा रहिवाशी असो वा भाडेकरु. अगदी रस्त्यांवर झोपलेल्या भिकाऱ्याची देखील तपासणी केली जात आहे. प्रत्येक व्यक्तीन् व्यक्तीचा आयडी तपासला जात आहे.
जब से Dhurandhar 2 आई है, तब से पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है।
पाकिस्तान की पुलिस लयारी की गलियों में सड़को और रेहड़ी पटरियों पर सोने वालों की पहचान पत्र चेक कर रही है।
उन्हें डर है कि कहीं ये सब भारतीय जासूस तो नहीं है
इस वजह से वहां की पुलिस लगातार खोजबीन कर… pic.twitter.com/1wqnkKIGDy
— Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) March 23, 2026
पाकिस्तानच्या पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, प्रत्येकाची तपासणी केली जाणार. कारण यांच्यामध्ये कुणीही भारतीयांचा हेर असू शकतो. धुरंधर 2 जेव्हापासून रिलीज झाली आहे तेव्हापासून पाकिस्तानची झोप उडाली आहे. सिनेमात भारताचे असे सिक्रेट्स ओपन केले जात आहे ज्यामुळे पाकिस्तानने अगदी धसका घेतला आहे. सिनेमात जमील जमालीला पार्ट 2 मध्ये भारताचा स्पाय दाखवण्यात आलं आहे. ज्यानंतर जमील जमालीला शंकेच्या नजरेने पाहत आहेत.
सोशल मीडियावर सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे चित्रपटातील पात्र, हमजा अली मजारी. लोक गंमतीने आणि गंभीरपणेही प्रश्न विचारत आहेत की, कराची पोलीस खरंच चित्रपटातील काल्पनिक पात्रांचा शोध घेत आहेत की त्यांच्यापासून प्रेरित झालेल्या एखाद्या गुप्तहेराचा. लोक लयारीच्या रस्त्यांवर सुरू असलेल्या या शोधमोहिमेला थेट चित्रपटाच्या पटकथेशी जोडत आहेत. नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानात एक अशी मानसिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जिथे लोकांना प्रत्येक सावलीत 'धुरंधर'चा गुप्तहेर दिसतो. ही भीती इतकी खोलवर रुजली आहे की, ज्यांच्या हालचाली किंचितही संशयास्पद वाटतात, त्यांच्यावरही पोलीस आता नजर ठेवून आहेत.
या संपूर्ण कथेतील सर्वात मोठे वळण आणि रहस्य हे आहे की, कराची पोलीस ज्या 'शत्रू'चा बाहेर शोध घेत आहेत, तो खरंतर त्यांच्यातच आहे का? 'धुरंधर 2' ची कथा गुप्तहेरांनी वेष बदलून शत्रूच्या यंत्रणेत घुसखोरी करण्याची कला उत्कृष्टपणे दर्शवते. यामुळे पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांची रात्र जागून गेली आहे. अशाही अफवा आहेत की गुप्तहेर त्यांचाच गणवेश घालून त्यांच्यासोबत गस्त घालत असावेत.