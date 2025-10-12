English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
दिलजीत दोसांझनंतर आणखी एका बॉलिवूड अभिनेत्याने ‘नो एंट्री’च्या सिक्वलमधून घेतली एक्झिट, पण कारण नेमकं काय?

Intern | Updated: Oct 12, 2025, 05:53 PM IST
गेल्या काही महिन्यांपासून निर्माता बोनी कपूर यांच्या सुपरहिट चित्रपट ‘नो एन्ट्री’च्या सीक्वलबद्दल बॉलिवूड इंडस्ट्रीत जोरदार चर्चा रंगत आहे. 2005 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट त्या काळात बॉक्स ऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. सलमान खान, अनिल कपूर आणि फरदीन खान यांच्या धमाल अभिनयामुळे हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. त्यामुळे त्याचा सीक्वल म्हणजेच ‘नो एन्ट्री 2’ येणार असल्याची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांची उत्सुकता चांगलीच वाढली होती. अनीस बज्मी दिग्दर्शित या सीक्वलमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अर्जुन कपूर या तरुण कलाकारांची नावं या प्रोजेक्टसाठी निश्चित झाल्याचं समजलं होतं. पण आता या प्रोजेक्टला एकामागून एक धक्के बसताना दिसत आहेत. सर्वप्रथम दिलजीत दोसांझने या चित्रपटातून एक्झिट घेतल्याची बातमी समोर आली. दिलजीतच्या बाहेर पडल्यानंतर चाहत्यांमध्ये निराशा पसरली होती. त्यात आता आणखी एक मोठं नाव या चित्रपटातून बाहेर पडल्याची माहिती समोर आली आहे ती म्हणजे वरुण धवन. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, वरुण धवनने ‘नो एन्ट्री 2’ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही वैयक्तिक आणि शेड्युल क्लॅशमुळे हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं सांगितलं जातं. सध्या वरुण त्याच्या आगामी चित्रपट ‘भेडिया 2’च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे, ज्याचे वेळापत्रक ‘नो एन्ट्री 2’च्या शूटशी जुळत असल्याने त्याने प्रोजेक्टमधून माघार घेतली.

चित्रपटाच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'वरुणला ‘नो एन्ट्री 2’चा विषय आणि टीम दोन्ही आवडले होते, पण तारखांच्या अडचणीमुळे त्याच्यासाठी दोन्ही प्रोजेक्ट्स हाताळणं शक्य नव्हतं. त्यामुळे त्याने नम्रपणे हा प्रोजेक्ट सोडला.' दरम्यान, बोनी कपूर आणि अनीस बज्मी हे दोघेही आता नव्या कलाकारांचा शोध घेत आहेत. निर्मात्यांच्या मते, 'हा प्रोजेक्ट मोठ्या स्केलवर बनवायचा आहे आणि प्रेक्षकांना हसवण्याबरोबरच एक नवा ट्विस्ट देणार आहे.' जरी अद्याप वरुण धवन किंवा निर्मात्यांकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही, तरी चाहत्यांमध्ये या घडामोडींमुळे चांगलीच चर्चा रंगली आहे. ‘नो एन्ट्री 2’बद्दल चाहत्यांची उत्सुकता अजूनही कायम आहे. पहिल्या भागासारखी धमाल, हास्य आणि मोठं स्टारकास्ट या सीक्वलमध्ये पाहायला मिळणार का, हे पाहणं नक्कीच रंजक ठरणार आहे.

‘No Entry 2’ मध्ये कोण कोण कलाकार होते?

या चित्रपटात सुरुवातीला वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अर्जुन कपूर यांची नावे निश्चित झाली होती. मात्र, आता दिलजीत आणि वरुण या दोघांनीच प्रोजेक्टमधून एक्झिट घेतल्याचं समोर आलं आहे.

वरुण धवनने ‘No Entry 2’ का सोडला?

वरुण सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट ‘भेडिया 2’ च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहे. या दोन्ही प्रोजेक्ट्सच्या तारखा एकमेकांवर येत असल्याने त्याने ‘नो एन्ट्री 2’ सोडण्याचा निर्णय घेतला.

‘No Entry 2’ चित्रपटाबद्दल अधिकृत घोषणा झाली आहे का?

अद्याप निर्माता बोनी कपूर किंवा दिग्दर्शक अनीस बज्मी यांनी या बदलांबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, चाहत्यांमध्ये या सीक्वलची उत्सुकता अजूनही कायम आहे.

