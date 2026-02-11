English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • रणवीर सिंगला धोका! बिष्णोई गँगकडून Whatsappवर धमकी आली अन्... नेमकं काय घडलं ?

रणवीर सिंगला धोका! बिष्णोई गँगकडून Whatsappवर धमकी आली अन्... नेमकं काय घडलं ?

'धुरंधर 2'च्या रिलीजच्या अगोदरच रणवीर सिंहला WhatsApp वर धमकीचा संदेश प्राप्त झाला आहे, अशी मोठी बातमी समोर आली आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 11, 2026, 07:54 AM IST
रणवीर सिंगला धोका! बिष्णोई गँगकडून Whatsappवर धमकी आली अन्... नेमकं काय घडलं ?

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंह सध्या त्याच्या आगामी चित्रपट ‘धुरंधर 2’ मुळे चर्चेत असतानाच त्याला एका गंभीर धमकीचा सामना करावा लागला आहे. मुंबई पोलिसांच्या माहितीनुसार, रणवीरला व्हॉट्सअ‍ॅपवर वॉइस नोटद्वारे धमकी देण्यात आली असून त्याच्याकडून कोट्यवधी रुपयांची खंडणी मागितल्याची माहिती मिळाली आहे. ही धमकी मिळाल्यानंतर रणवीरने तात्काळ पोलिसांना याबाबत माहिती दिली आणि पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत रणवीरच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

धमकीची पार्श्वभूमी

मुंबई पोलिसांच्या अहवालानुसार, रणवीरला आलेली ही धमकी चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या जुहू येथील घराबाहेर झालेल्या फायरिंग घटनेनंतर समोर आली आहे. एका अज्ञात व्यक्तीने व्हॉट्सअ‍ॅपवर वॉइस नोट पाठवून थेट धमकी देत मोठ्या रकमेची मागणी केली. धमकी मिळाल्यानंतर रणवीरने त्वरित पोलिसांना कळवले आणि पोलिसांनी या प्रकरणात तातडीने तपास सुरू केला.

पोलिसांनी सांगितले की, धमकीची गंभीरता लक्षात घेता त्यांनी रणवीरच्या घराबाहेर अतिरिक्त सशस्त्र पोलीस तैनात केले आहेत. तसेच, सायबर सेल आणि गुन्हे शाखेची मदत घेऊन व्हॉट्सअ‍ॅप नोट पाठवणाऱ्याचा शोध सुरू केला आहे. कॉल डिटेल्स, डिजिटल पुरावे आणि संबंधित सर्व माहिती गोळा करून तपास चालू आहे.

रणवीरच्या घराबाहेर कडेकोट सुरक्षा

रणवीर आणि अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ज्या सोसायटीत राहतात, त्या सोसायटीतील रहिवाशांनी या घटनेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. मोठ्या संख्येने तैनात केलेल्या सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांमुळे सोसायटीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही रहिवाशांनी म्हटले की, सुरक्षेच्या उपाययोजनांमुळे त्यांच्या दैनंदिन जीवनात अडचणी येत आहेत. सोसायटी प्रशासनानेही पोलिसांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. एका बाजूला अभिनेत्याच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना केल्या जात असताना, दुसऱ्या बाजूला वाढीव सुरक्षा रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत असल्याचे सांगितले आहे. PTIच्या अहवालानुसार, पोलिसांना संशय आहे की रणवीरवर धमकी देण्यामागे **लॉरन्स बिश्नोई गँगचे सदस्य** असू शकतात आणि त्यांचा हेतू **खंडणी घेणे** आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांनी पुढे सांगितले की, मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे.

बॉलिवूडमधील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्न

रणवीरला आलेली धमकी आणि रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर झालेल्या गोळीबाराची घटना यांचा काही संबंध आहे का, यावरही पोलिस तपास करत आहेत. या घटनांमुळे मुंबईतील नामवंत कलाकारांच्या सुरक्षेची गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे बॉलिवूडमधील अनेक स्टार्सना यापूर्वीही अशा प्रकारच्या धमक्यांचा सामना करावा लागला आहे. पोलिसांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे की, रणवीर आणि त्याच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा सर्वोच्च प्राधान्याने राखली जात आहे. धमकी देणाऱ्याला लवकरच अटक होईल असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. 

भविष्यकालीन उपाययोजना

मुंबई पोलिस आता सुरक्षा अधिक कडक करण्याच्या उपाययोजनांवर काम करत आहेत. सोसायटीतील सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि डिजिटल माध्यमातून पाठवण्यात येणाऱ्या धमक्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सायबर सेल अधिक सक्रिय झालं आहे.

बॉलिवूडमधील सुरक्षितता, कलाकारांच्या संरक्षणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा प्रभाव ह्या सर्व बाबी आता चर्चेचा विषय ठरत आहेत.

About the Author

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

...Read More

Tags:
Ranveer Singh threatRanveer Singh WhatsApp threatBollywood NewsDhurandhar 2 NewsRanveer Singh extortion

इतर बातम्या

'अखेरच्या दिवसांत प्रिया मराठे पूर्णपणे खचली होती......

मनोरंजन