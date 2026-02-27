गंभीर आजाराला सामोरं गेल्यानंतर RJ Sumit नं स्वत:च सांगितलं, त्याला काय झालेलं

आरजे आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर सुमित सध्या वैयक्तिक आरोग्याच्या कारणास्तव चर्चेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सुमितने हॉस्पिटलमधील आपला व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती.
सुमितने सांगितले की, त्याला किडनीचे गंभीर आजार झाले होते आणि त्याची तब्येत अचानक खालावली होती. डॉक्टरांनी सांगितले की, जर त्यावर त्वरित उपचार झाले नसते, तर त्याला कोमात जाण्याचा धोका होता किंवा जीवनावर धोका निर्माण होऊ शकला असता.
इंस्टाग्रामवर व्हिडिओ शेअर करत सुमितने आपल्या अनुभवाची सविस्तर माहिती दिली:
'भरपूर लोकांनी मला विचारलं की, तुला काय झालं होतं? माझ्या किडन्या शट डाऊन झाल्या होत्या. कारण माझं पोटॅशिअम लेव्हल 6.5 आणि क्रिएटिनिन लेव्हल 23.5 झाला होता. 1.2 हे नॉर्मल असतं. 5-6 जरी क्रिएटिनिन लेव्हल असेल तरी पेशंट कोमात जाऊ शकतो असं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं. माझा लेव्हल इतका जास्त असल्यामुळे जगण्याची गॅरेंटी नव्हती. त्वरित डायलेसिस करण्यास सांगितलं. माझ्या 4 डायलेसिस झाल्या, 1 बायफसी झाली. त्यानंतर माझे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. डिहायड्रेशनमुळे किडनी ड्राय झाली होती आणि किडनीच्या ट्यूबमध्ये जखम झाल्यामुळे ब्लॉक झाला होता. युरीन पास होत नव्हतं आणि झालं तर रक्त जात होतं. किडनी फिल्टर करत नव्हती म्हणून इमर्जन्सीमध्ये डायलेसिस करण्यात आलं.'
सुमितने आपल्या चाहत्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आणि त्यांना श्रेय दिले: 'डॉक्टरांनी सांगितलं की, जर डायलेसिस न झाला असता, तर मी कोमात जाऊ शकतो किंवा अचानक मृत्यू होऊ शकला असता. पण देवाची कृपा, आई-वडिलांची पुण्याई आणि तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम यामुळे मी बाहेर आलोय. माझं वजन कमी झालंय, पथ्य आहे भरपूर. जेव्हा त्रास होईल, तेव्हा फक्त ब्लड टेस्ट नव्हे तर किडनीसुद्धा तपासली पाहिजे. तुमचं प्रेम आणि आशीर्वाद कायम माझ्यासोबत राहूदे.'
सुमितने हा व्हिडिओ शेअर करत “तुमच्या प्रेमामुळे आज मी जिवंत आहे” असं कॅप्शन दिलं. या पोस्टनंतर चाहत्यांमध्ये दिलासा आणि समाधान निर्माण झालं आहे. सुमितचा अनुभव लोकांसाठी सावधगिरीचा संदेश देखील आहे. तो म्हणाला की, किडनीच्या आजारांची लक्षणे सुरुवातीला दिसत नाहीत, त्यामुळे कोणालाही अचानक त्रास झाला तर किडनी तपासणी करणे अत्यावश्यक आहे. त्याने सांगितले की, त्याच्या जीवनावर चाहत्यांचे प्रेम आणि आशीर्वादच जीवनदान ठरले.
त्याचबरोबर, सुमित आपल्या कामासाठी देखील ओळखला जातो. ‘लक्ष्मी निवास’ मालिकेमधील भूमिका आणि सोशल मीडियावरील सक्रियतेमुळे तो चाहत्यांच्या हृदयात लोकप्रिय झाला. या अनुभवातून सुमितने सर्वांना दाखवले की, जवळच्या लोकांचा आधार, वैद्यकीय उपचार आणि चाहत्यांचे प्रेम यामुळे कोणताही गंभीर आजारही मात करता येतो.
सध्या चाहत्यांच्या लक्षात आहे की, सुमित या संकटातून बाहेर आला असून आता तो आपले काम आणि सोशल मीडिया उपस्थिती पुन्हा सुरळीत सुरू ठेवणार आहे.