गोविंदाच्या माफीनंतर पत्नी सुनिताचा व्हिडिओ समोर;म्हणाली 'काहीच गरज नव्हती…'

बॉलिवूडचा ‘हिरो नंबर 1’ म्हणून ओळखला जाणारा अभिनेता गोविंदा आणि त्यांची पत्नी सुनीता आहुजा हे दाम्पत्य गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. एका पॉडकास्टमधील सुनिताच्या वक्तव्यामुळे निर्माण झालेल्या वादावर गोविंदाने हात जोडून माफी मागितल्यानंतर प्रकरण अधिकच गाजू लागलं. परंतु आता सुनिता आहुजानं पतीच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत नवं वादळ उभं केलं आहे.
गोविंदाने पत्नीच्या वक्तव्यामुळे कुटुंबातील पुजारी आदरणीय मुकेश शुक्ला यांची माफी मागितल्यानंतर सुनिताने तीव्र प्रतिक्रिया नोंदवली. तिनं स्पष्ट शब्दांत म्हटलं 'माझे आदर्श, माझे पती गोविंदा जी यांनी हात जोडून माफी मागितली, हे मला अजिबात आवडलं नाही. त्यांनी कोणासमोरही माझ्यासाठी हात जोडू नयेत. गोविंदाला माफी मागण्याची गरजच नव्हती.' सुनिताच्या या प्रतिक्रियेमुळे प्रकरणाची चर्चा अधिकच वाढत आहे.
ही संपूर्ण वादळ एका पॉडकास्टमधून उठली. त्या मुलाखतीत सुनिताने गोविंदाच्या धार्मिक खर्चाविषयी बोलताना खुलासा केला होता की, गोविंदा ज्योतिषी व पुजाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करतो कधी कधी पूजेसाठी तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंत पैसे देतो त्याच्या धार्मिक श्रद्धेमुळे घरात अनेकदा मोठमोठ्या पूजा केल्या जातात. हे वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी त्याची दखल घेतली. काहींनी हे विधान कुटुंबातील पुजारी मुकेश शुक्ला यांच्यावर टीका असा अर्थ काढून सुनितावर टीका केली.
वाद वाढू नये, तसेच कुटुंबातील पुजाऱ्यांचा आदर राखण्यासाठी गोविंदाने इंस्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडीओ पोस्ट केला. त्यात तो म्हणाला, 'नमस्कार, मी गोविंदा. माझे कुटुंबातील पुजारी आदरणीय मुकेश शुक्ला जी अत्यंत प्रामाणिक, सक्षम आणि प्रतिभावान आहेत. माझ्या पत्नीने वापरलेल्या अपशब्दांसाठी मी माफी मागतो.' या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर गोविंदाचं कौतुक आणि टीका दोन्ही सुरू झाली.
पतीच्या माफीवर नाराजी व्यक्त करतानाच सुनिताने आपल्या विधानाचं स्पष्टीकरणही दिलं. ती म्हणाली 'मी कोणत्या पुजाऱ्याचं नाव घेतलं नव्हतं, फक्त माझा अनुभव सांगितला होता. जर कोणाला वाईट वाटलं असेल, तर मी सर्व सिद्धपीठांच्या गुरूंना हात जोडून माफी मागते. तिने हे स्पष्ट केलं की तिचा उद्देश कोणाला दुखावण्याचा नव्हता, तर फक्त गोविंदाच्या धार्मिक खर्चाचा उल्लेख करणे एवढाच होता.
या वादामुळे गोविंदा–सुनीता दाम्पत्य पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनलं आहे. सोशल मीडियावर याबाबत चाहत्यांच्या विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत काही जण गोविंदाच्या नम्रतेचं कौतुक करताना दिसत आहेत. तर काहींना गोविंदाने माफी मागण्याची गरज नव्हती असं वाटत आहे तर काही नेटिझन्स सुनिताच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त करत आहेत
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दाम्पत्याची प्रतिक्रिया, त्यांचे पुढील स्टेटमेंट्स आणि चाहत्यांची मते यामुळे हे प्रकरण अजून काही दिवस बॉलिवूड चर्चेत राहणार असं दिसत आहे.
FAQ
सुनीता आहुजाने नेमकं काय वक्तव्य केलं होतं?
सुनीताने एका पॉडकास्टमध्ये सांगितलं होतं की गोविंदा ज्योतिषी आणि पुजाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करतो आणि कधी कधी पूजेसाठी २ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करतो. तिच्या या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला.
गोविंदाने कशासाठी माफी मागितली?
पत्नीच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये आणि कुटुंबातील पुजारी मुकेश शुक्ला यांचा मान राखण्यासाठी गोविंदाने व्हिडिओद्वारे सार्वजनिक माफी मागितली.
सुनीता आहुजा पतीच्या माफीवर का नाराज आहे?
सुनीताच्या मते, गोविंदाला माफी मागण्याची गरज नव्हती कारण तिने कोणाचं नाव घेतलं नव्हतं फक्त एक अनुभव शेअर केला होता. त्यामुळे पतीने हात जोडून माफी मागणं तिला अजिबात पटलं नाही.