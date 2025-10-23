'शारीरिक संबंध केल्या नंतर आमच्यासाठी ‘रात गयी बात गयी!' - Twinkle Khanna

बॉलिवूडच्या चर्चेतल्या ट्विंकल खन्ना आणि काजोल या दोन अभिनेत्री सध्या त्यांच्या टॉक शो ‘टू मच’ मुळे पुन्हा चर्चेत आहेत. या विशेष भागात पाहुणे म्हणून आले होते करण जोहर आणि जान्हवी कपूर. शोमध्ये चौघांनीही खुलेपणाने शारीरिक आणि भावनिक चीटिंग याबाबत आपले अनुभव आणि मत मांडले, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा रंगली.
शो दरम्यान, जाण्हवी कपूरने स्पष्टपणे सांगितले की फिजिकल फसवणूक तिच्यासाठी गंभीर विश्वासघात आहे, आणि अशा परिस्थितीत नातं तुटू शकते. तिने म्हटलं की, फिजिकल चीटिंग ही वाईट आहे आणि तिच्या दृष्टीने ही नात्यावर गंभीर परिणाम करणारी गोष्ट आहे.
दरम्यान, ट्विंकल खन्ना, काजोल आणि करण जोहर यांचा असा विश्वास होता की, चूक झाली तरी ती माफ केली जाऊ शकते. ट्विंकल हसत म्हणाली की, 'आम्ही 50शीतही… आणि जान्हवी 20च्या दशकातली आहे. तिला आमच्याकडे जे आहे ते पाहिलेलं नाही. ‘ ‘रात गयी बात गयी!'’ म्हणजे जे झालं ते झालं.'
शोमध्ये ‘दिस ऑर दॅट’ सेगमेंटमध्ये चौघांना विचारण्यात आले की, लग्नात काय जास्त महत्त्वाचं आहे प्रेम की सुसंगतता? ट्विंकल खन्ना आणि जान्हवी कपूर म्हणाल्या की प्रेम आवश्यक आहे, कारण प्रेमाशिवाय नातं टिकत नाही. काजोल आणि करण जोहर यांचा असा विश्वास आहे की, सुसंगतता नसेल तर प्रेम टिकत नाही. काजोल म्हणाली, 'जर पती-पत्नीमध्ये समज नसेल, तर प्रेम जास्त काळ टिकत नाही.'
करण जोहरनेही हाच विचार पुष्टी केला.
शोमध्ये पुढचा प्रश्न होता की, इमोशनल चीटिंग वाईट आहे की फिजिकल चीटिंग? जान्हवी कपूर म्हणाली, 'जर कोणी फिजिकल चीटिंग केली, तर नातं संपतं.' करण जोहर म्हणाले, 'फिजिकल चीटिंग ही मोठी गोष्ट नाही.' ट्विंकल खन्ना हसत म्हणाली, 'आम्ही पन्नाशीत असतानाही असे म्हणतो, ‘रात गेली, गोष्ट गेली!’ जीवनात अनेक गोष्टी घडतात, त्यातल्या प्रत्येकावर मन खचवून घेणं योग्य नाही.'
ट्विंकल खन्ना ने 2001 मध्ये अभिनेता अक्षय कुमारसोबत लग्न केले. लग्नापूर्वी अक्षयचं नाव रवीना टंडन आणि शिल्पा शेट्टीशी जोडले जात असे. ट्विंकलच्या मते, लग्नानंतर नातं टिकवण्यासाठी विश्वास आणि समज आवश्यक असते. काजोल ने 1999 मध्ये अभिनेता अजय देवगणसोबत लग्न केले. एका मुलाखतीत काजोलने सांगितले 'आम्ही एकमेकांपासून खूप वेगळे आहोत. आमचं लग्न यशस्वी झालं कारण मी अर्ध ऐकायला आणि अर्ध विसरायला शिकलो. आनंदी वैवाहिक जीवनाचं रहस्य म्हणजे सर्वकाही मनावर न घेणं.' या खुलास्यांमुळे चाहत्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील विचार आणि अनुभव जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे.
‘टू मच’ शोमध्ये अभिनेत्री आणि सेलिब्रिटींनी खुल्या बोलण्यात नातं, प्रेम, सुसंगतता आणि विश्वासघात याबाबत खुला संवाद साधला. शोमधील चर्चा जगभरातील प्रेक्षकांसाठी मनोगत आणि विचारप्रवर्तक ठरली आहे, विशेषतः ज्या युवा आणि मध्यवयीन प्रेक्षकांना नातेसंबंधांबाबत मार्गदर्शन हवं आहे.
FAQ
‘टू मच’ शोमध्ये ट्विंकल खन्ना, काजोल, करण जोहर आणि जान्हवी कपूरने काय चर्चा केली?
शोमध्ये त्यांनी शारीरिक आणि इमोशनल (भावनिक) चीटिंग, प्रेम व सुसंगततेचे महत्त्व, आणि लग्नातील नातेसंबंध टिकवण्याचे रहस्य यावर खुला संवाद साधला.
ट्विंकल खन्ना आणि जान्हवी कपूरने शारीरिक फसवणुकीबाबत काय मत मांडले?
जान्हवी कपूर: फिजिकल फसवणूक ही गंभीर आहे आणि नातं तुटू शकतं. ट्विंकल खन्ना: 50शीतही म्हणाल्या, ‘रात गयी बात गयी!' म्हणजे जे झालं ते झालं, माफ होऊ शकतं.
लग्न टिकवण्यासाठी काजोल आणि करण जोहर काय म्हणाले?
काजोल आणि करण जोहर यांनी सांगितले की सुसंगतता महत्त्वाची आहे, कारण पती-पत्नीमध्ये समज नसेल तर प्रेम टिकत नाही. काजोलने म्हटलं की, आनंदी वैवाहिक जीवनाचं रहस्य म्हणजे सर्वकाही मनावर न घेणं.