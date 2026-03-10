इंस्टाग्राम अकाऊंट गायब झाल्यानंतर विवेक सांगळेने Video पोस्ट करत सांगितलं नेमकं काय घडलं

स्टार प्रवाहवरील ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं आहे. मालिकेतील ‘काव्यार्थ’ आणि ‘जीवानंदिनी’ या जोड्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या आहेत. जीवाची भूमिका अभिनेता सागर सांगळे, तर नंदिनीची भूमिका अभिनेत्री मृणाल दुसानीस करत आहेत. काव्याची भूमिका ज्ञानदा रामतीर्थकर, तर पार्थची भूमिका विजय आंदळकर साकारत आहेत. नुकताच मालिकेत लग्नाचा सीक्वेन्स प्रदर्शित झाला असून, लग्नाआधीचं फोटोशूट आणि लालबागवरून काढलेली वरात सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे.
परंतु या गाजलेल्या क्षणांदरम्यान, अभिनेता विवेक सांगळे इंस्टाग्रामवरून गायब झाला. चाहत्यांना या अचानक गायब होण्याची जाणीव झाली असता, त्याने स्वतः सोशल मीडियावर खुलासा केला.
विवेक सांगळेने नवीन इंस्टाग्राम अकाऊंट उघडून व्हिडिओद्वारे माहिती दिली. त्यामध्ये त्याने सांगितलं की, 3 जानेवारीला इन्स्टाग्रामने कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याचं अकाऊंट डिलिट केलं. त्याचे जुने अकाऊंट बऱ्याच वर्षांपासून चालले होते आणि त्यावर 1 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते. त्याच्या रील्स आणि व्हिडिओजना कोटींमध्ये व्ह्यूज मिळत होत्या. विवेक म्हणाला, 'मी बीकेसीच्या मेटा टीमसोबत, इन्स्टाग्रामच्या कस्टमर केअरसोबत आणि अमेरिकेतील मेटा टीमला अनेक मेल केले, पण कुठल्याही मेलला उत्तर मिळालं नाही. इतक्या वर्षांची मेहनत एका दिवसात पाण्यात गेली, खूप वाईट वाटलं.'
विवेकने सांगितलं की, 'असो, आयुष्य पुन्हा उभं राहण्याची संधी देतं आणि मी ती संधी घेण्याचं ठरवलंय. मी नवीन इंस्टाग्राम अकाऊंट उघडतोय आणि मला खात्री आहे की तुम्ही यावेळीही माझा पाठिंबा द्याल. धन्यवाद.' या खुलाश्यानंतर चाहत्यांमध्ये विवेक सांगळेच्या भावनांना मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. चाहत्यांनी त्याला पाठिंबा दिला असून, नवीन अकाऊंटवरही त्याला भरपूर फॉलोअर्स मिळण्याची शक्यता आहे.
विवेक सांगळे याआधी ‘भाग्य तू दिले मला’ आणि ‘आई माझी काळूबाई’ मालिकांमध्ये दिसला होता. 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेमुळे त्याची लोकप्रियता अधिक वाढली आहे. मालिकेतल्या त्याच्या भूमिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर खास ठसा उमटवला आहे.
चाहत्यांनी विवेकच्या व्हिडिओला प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. अनेकांनी कमेंट्समध्ये त्याला पाठिंबा दिला, तर काहींनी त्याच्या कामाविषयी कौतुक व्यक्त केलं. इंस्टाग्राम अकाऊंट बंद झाल्यानंतर चाहत्यांनी त्याला पुन्हा सुरुवात करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं. विवेक सांगळेच्या या अनुभवातून, सोशल मीडियावरची खात्री आणि सुरक्षा किती महत्वाची आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. चाहत्यांसोबतच्या नात्याला कायम राखण्यासाठी आणि मेहनतीला योग्य ओळख मिळावी, यासाठी आता विवेक नव्या अकाऊंटवर पुन्हा मेहनत सुरू करणार आहे.